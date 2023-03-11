Московский ипподром готовится к закрытию. Чем прославилось это легендарное место?

Финал горестного рассказа Ширвиндта: «Мы выбрасываем билеты. Выходим. На улице стоит моя ржавая "Победа"… Я иду к ней, Арканов идет на улицу, на Ленинградское шоссе, на троллейбус. После этого мы два года не разговаривали…»

Куда бежал Победоносец

В стародавние времена был популярен жокей Эдуард Ротомский, живший во флигеле на ипподроме. Он был волшебником в своем деле — брал заурядных лошадей и делал из них чемпионов.

Спустя много лет гремел Николай Насибов со своими скакунами Галопом, Гарниром и Анилинй. Он выиграл 654 (!) скачки на советских ипподромах и 175 — на зарубежных.

Более полувека проработал на ипподроме наездник Виталий Танишин. Он добился 83-х побед в розыгрышах различных призов. Общее же число одержанных им викторий на различных ипподромах страны и мира превышает две тысячи!

Блистали на ипподроме и жокеи-женщины — Валентина Догадина и двукратная чемпионка мира по выездке Елена Петушкова, прозванная по имени любимого коня Фрау Пепел.

О том, какая судьба ждет сотрудников и лошадей московского ипподрома, читайте в ближайших материалах «Мосленты».