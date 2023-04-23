«Не менее 200 ударов в минуту». Как жили и кому помогали советские машинистки

«Как на клавишах виртуоз...»

Журнал «Нива» в конце 80-х годов позапрошлого века писал о новинке: «Так называемая пишущая машинка есть механическое приспособление, дающее возможность оттискивать обыкновенный типографский шрифт (отлитые из металла буквы) на полосе бумаги, которая проходит под ним, навиваясь с катушки на катушку… Машина устроена так, что буквы, одна за другой, в том порядке как берутся, ударяют в одно и то же место по проходящей под ними ленте с краской, прижимая ее к полосе бумаги, также двигающейся как и лента, и, следовательно, оттискивают буквы на бумаге одну за другой. Педалью регулируется образование строк…»

В докомпьютерную эпоху в приемных больших и малых московских учреждений сидели суровые секретарши. Они зорко охраняли покой своего шефа и выстукивали на пишущих машинках приказы и указы. Их нужно было напечатать быстро и без ошибок, потому что бумаги были очень важные.