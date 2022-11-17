«Папиросы, табак и гильзы с турецкой девицей, в супружеском деле большой баловницей». Как жили уличные торговцы в Москве

В среде разносчиков преобладали россияне, но встречались и иноземцы – приезжие с Балкан, немцы, французы. К концу XIX века в Москве появились китайцы, одетые причудливо и ярко – в цветные кофты и мягкие тапочки. С подобострастной улыбкой и угодливыми поклонами они предлагали москвичам бумажные фонари, статуэтки божков, шелковые халаты, необычные игрушки. Но эти вещицы были, как говорится, на любителя. Российские, привычные товары и кушанья пользовались куда большим спросом.

Театр одного торговца

Зазывали покупателей торговцы квасом — лимонным, малиновым, яблочным. Этот напиток «с ледком», заправлявшийся сахарной патокой, хорошо шел в жаркую пору. В зимнее же время находилось немало охотников до горячего сбитня. Продавцы носили его в большом медном сосуде, похожим на самовар. В придачу к сбитню они предлагали баранки и калачи.

Привычными для горожан были торговцы мясом — они отрубали лакомый для едока кусок и тут же, на своих весах взвешивали. Подъезжали к богатым домам, выкликивали кухарок и с ними договаривались. Одному семейству продавали солидный кус баранины, другому – свиную вырезку или курятину.

Впрочем, удача, а с ней и недурная выручка сопровождала лишь тех торговцев, которые владели артистическим даром — рекламировали свой товар стихами, частушками, произнося их громко, нараспев, с завлекающей улыбкой.