«Поклон тебе, правая рука, усердная помощница всякой доброй хозяйки!» Как жили и куда исчезли московские кухарки

Разговор с Акулиной Ивановной

Кухарки — обычно приезжие из провинции женщины — были в Москве у всех состоятельных господ. Да и в не слишком богатых домах они водились. Разумеется, в кухарках особенно ценилось умение вкусно готовить, но без лишних затрат при закупке провизии. И чтобы дом в чистоте содержала.

О жизни и быте кухарок подробно рассказал писатель Иван Кокорев в «Очерках о Москве» 40-годов позапрошлого столетия. Следует отметить, что никто, кроме него, не адресовал скромным и неприметным труженицам столь проникновенных строк. Итак: «Поклон тебе, правая рука, усердная помощница всякой доброй хозяйки! Привет тебе, блюстительница домашнего благочиния, то есть порядка и чистоты, повелительница очага со всеми его принадлежностями, звезда и жемчужина экономии, надежда обеда, радость неприхотливого желудка, подпора и питательница бренного тела!..»