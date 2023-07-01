«Рукава от жилета получите, а не университет!» Как веселились и чего боялись выпускники в царской России и в СССР

Обнимались и клялись в вечной дружбе

До 1870 года учебные заведения в России были исключительно мужскими. Понятно, что о танцах речи не было. Директор выдавал аттестаты зрелости, а особо отличившимся — денежные награды и медали «За успехи в науке» с лаконичным названием «Преуспевающим». Они были учреждены в 1835 году и сделаны из настоящего золота 999-й пробы. Некоторые закладывали медали, чтобы продолжить учебу.

Потом «лилось шампанское рекою» — разумеется, вдали от зоркого учительского глаза, начинались шутки, розыгрыши. Но какой праздник без юных особ — будоражащего шелеста их платьев, аромата духов, волнующего стука каблучков… После прощальной церемонии молодые люди отправлялись на свидания. С танцами, гитарным перезвоном, романтическими гуляниями.

Выпускники и их пассии встречали рассвет на Тверской, у Охотного Ряда, Триумфальных ворот, на Воробьевых горах. Собирались вчерашние гимназисты и у памятника Пушкину на Тверском бульваре. Пели, декламировали стихи, писали друг другу в альбомы свои пожелания.