«Рядом все казалось черным, так много правды было в нем». Как 145 лет назад появился один из самых известных московских двориков

Москва — большая деревня

Сначала живописец назвал свою картину «Арбатский дворик». Потомственный аристократ и пенсионер Академии художеств только что приехал в Москву из учебных командировок в столицы мировой живописи — Париж, Флоренцию, Неаполь, Вену.

Точное место, где Поленов создал свою картину, — пересечение Дурновского (ныне Композиторская улица) и Трубниковского переулков. За двориком и прилегающими к нему строениями — храм Спаса Преображения на Песках, в правой части полотна видны очертания церкви Николая Чудотворца в Плотниках.