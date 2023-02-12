«Живу между хлебом и зрелищем!» Какой была настоящая Фаина Раневская, и о чем сожалела великая актриса

Высокая девушка стояла молча. Но не потому, что забыла роль. Просто она была без слов…

На склоне лет Раневскую спросили, почему она всю жизнь кочевала по театрам. Она ответила: «Я искала святое искусство». «Нашли?» «Да». «Где?» «В Третьяковской галерее».