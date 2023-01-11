Что делать?

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14:52
В Подмосковье покупатель переклеил ценник и убавил стоимость товара в семь раз
14:30
Анна Семенович пожаловалась на погоду на Мальдивах
14:05
Рухнувший на подмосковном заводе потолок ранил несколько человек
13:50
Россиян предупредили о задержках поставок лекарств в аптеки
13:25
Собянин напомнил москвичам срок работы пунктов приема елок на переработку
12:58
Певица Слава объяснила совместный отдых с экс-возлюбленным
12:32
Назван год открытия станции метро в московском аэропорту Внуково
12:03
Стало известно о подготовке медведя Диксона к уколам
11:33
Стало известно о состоянии мальчика после нападения матери с ножом в Подмосковье
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