«Темы “ниже пояса” без запроса — это перебор». Как избежать встречи с токсичными психологами

И еще. В одно модельное агентство, работающее с возрастными моделями и моделями плюс-сайз, пришла психолог. Начала она с заявления, что говорить будет матом. Женщины растерялись, но согласились. Дальше дама выдала, что сейчас всех тут научит, как, простите, наработать ртом на все, что они хотят. Никто об этом не просил, но ее это не остановило. И тут же женщина начала продавать свои услуги, директивно заявляя присутствующим, что им всем по тем или иным причинам необходима длительная терапия. В ход пошел и стандартный прием «вообще-то я стою дорого, но для вас — большие скидки». Несмотря на то что это откровенно непрофессиональное поведение, многие женщины все же стали к ней прислушиваться, ведь считали ее специалистом, которому виднее. К тому же она довольно точно назвала основные проблемы своих слушательниц. Но этого недостаточно, чтобы быть хорошим консультантом. И если психолог видит вашу проблему, не факт, что он именно вам сможет помочь.

Важно, как человек говорит

В любой профессии, о какой бы мы ни говорили, встречаются профессионалы и непрофессионалы, а среди профессионалов — те, кто подойдет конкретно нам, и те, с кем мы не сможем взаимодействовать. В психологии — то же самое. Вычислить непрофессиональных психологов сложно.

Приведу пример из других областей. У меня множество знакомых врачей. Среди них есть и доктора наук, и заведующие кафедрами, и завотделениями. Они регулярно сталкиваются с проблемой поиска специалистов не в своих областях. Например, если у кардиолога заболит горло, он не знает, к кому идти, если под рукой не окажется проверенного отоларинголога. В итоге врачи составляют списки специалистов, собирая информацию по знакомым, а потом делятся информацией с другими.