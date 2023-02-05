«Темы “ниже пояса” без запроса — это перебор». Как избежать встречи с токсичными психологами
Сегодня визит к психологу — обычное дело. Жители крупных городов осознали необходимость поддерживать свое психическое здоровье, а сама профессия стала модной. Но среди специалистов, чья работа до конца не отрегулирована законом, встречаются люди, стремящиеся не столько помочь, сколько заработать и самоутвердиться за чужой счет. Таких психологов в социальных сетях называют токсичными. Как избежать встречи с ними или прекратить общение, для чего вообще нужна терапия и как найти подходящего специалиста — об этом и многом другом «Мосленте» рассказал психолог-консультант Алексей Маслов.
Психологи делятся на три типа
Прежде чем говорить про токсичных психологов, лучше разобраться, что вообще подразумевается под самим словом «психолог». У него есть три основных значения, которые люди часто не отделяют друг от друга.
Первое — бытовое. Этим словом называют человека, способного хорошо понимать других, быстро что-то узнавать о них, догадываться об их скрытых мотивах или устремлениях, предугадывать реакции и так далее. Такой человек способен наладить контакт с окружающими так, чтобы получить от них что-то, чего-то от них добиться. Конечно, он может и помочь кому-то из тех, кто окажется рядом, но, как показывает практика, такое желание — явление относительно редкое.
Именно это, первое понимание люди склонны распространять на нашу профессию вообще.
Второе значение — научный сотрудник. Именно таких психологов готовит российская система образования. Они организовывают и проводят различные исследования, делают выводы, разбираются со сложными теоретическими вопросами и так далее. Консультирование — не их сильная сторона. Даже во время обучения этому уделяется минимум внимания. При этом такие психологи могут быть отличными диагностами. Но они не часто могут квалифицированно помочь другому человеку решить его проблему, даже если они ее видят. К сожалению, это не всегда очевидно самим психологам.
И третье значение — консультант, помогающий специалист. В этом смысле психологами у нас могут называть и психотерапевтов, хотя это несколько разные вещи. Главное — консультанты помогают другим людям. Стать хорошим специалистом в этой сфере — серьезный вызов в реалиях нашей страны. Огромный объем теоретического материала придется освоить самостоятельно, а потом и научиться применять на практике. И одно из главных условий успешного консультирования — самому понимать, кто ты такой, какое направление из великого множества терапевтических методик подходит именно тебе.
В последние годы в сознании людей укоренилась идея, что психолог нужен абсолютно всем. Когда я учился 25 лет назад, настроения были совсем другие. Психологи никому нужны не были, а терапию считали пустой болтовней. Изменения в общественном сознании сделали нашу профессию модной. И она стала привлекать в том числе и любителей хайпить, или инфоцыган, организующих дорогостоящие курсы, где люди не получают ничего, кроме поверхностной информации.
Психолог Алексей Маслов
Фото: предоставлено Алексеем Масловым
Свое определение токсичности есть у каждого
Слово «токсичный» получило в последнее время очень широкое распространение. Его применяют по отношению вообще к кому угодно. Но точное его значение как-то ускользает. Это калька с английского toxic — ядовитый. Я им не пользуюсь.
Но когда слушаешь людей, использующих этот термин и говорящих о своих столкновениях с некоторыми специалистами, понимаешь, что у каждого клиента есть свое определение токсичности.
Но, если мы говорим именно про психолога, речь чаще всего идет о человеке, чье поведение не отвечает ни общепринятым нормам вежливости, ни здравому смыслу, ни этическому кодексу, который был разработан и принят профессиональным сообществом
При этом не стоит забывать, что все мы — очень разные и обращаем внимание на разные моменты. Так что единого, идеального образа психолога, который подошел бы вообще всем, не существует.
Когда общение ни в какие рамки не лезет
Вот несколько примеров, которые приводили люди, столкнувшиеся со странным поведением специалистов.
Одна девушка обратилась к психологу. Она успела только написать ему и попросить о консультации. Девушка не расписывала подробно проблему, с которой столкнулась, потому что планировала поговорить об этом при личной встрече. Но психолог уже по ее кратким сообщениям выдал решение. Клиентке порекомендовали почаще просить партнера заниматься с ней оральным сексом. И все пройдет.
Это недопустимый вариант. Во-первых, затрагивание любой темы «ниже пояса» без запроса со стороны клиента — грубейшее нарушение профессиональной этики. А во-вторых, тут специалист просто отнесся к девушке с откровенным пренебрежением. Это перебор, а говоря совсем честно: дикость.
Еще пример. Один очень вежливый, интеллигентный и застенчивый молодой человек не знал, как ему завершить терапию у специалиста. Он уже давно перестал видеть смысл в консультациях, но его психолог постоянно тем или иным способом призывала его продолжать. Появилось подозрение, что она просто вытягивает из человека деньги. Женщина вела прием дома, и однажды консультация длилась пять часов. Сама психолог ее не прерывала. Когда, наконец, беседа закончилась, она выставила молодому человеку счет, собственно, сразу за пять сессий.
Фото: cottonbro studio / Pexels
И еще. В одно модельное агентство, работающее с возрастными моделями и моделями плюс-сайз, пришла психолог. Начала она с заявления, что говорить будет матом. Женщины растерялись, но согласились. Дальше дама выдала, что сейчас всех тут научит, как, простите, наработать ртом на все, что они хотят. Никто об этом не просил, но ее это не остановило. И тут же женщина начала продавать свои услуги, директивно заявляя присутствующим, что им всем по тем или иным причинам необходима длительная терапия. В ход пошел и стандартный прием «вообще-то я стою дорого, но для вас — большие скидки». Несмотря на то что это откровенно непрофессиональное поведение, многие женщины все же стали к ней прислушиваться, ведь считали ее специалистом, которому виднее. К тому же она довольно точно назвала основные проблемы своих слушательниц. Но этого недостаточно, чтобы быть хорошим консультантом. И если психолог видит вашу проблему, не факт, что он именно вам сможет помочь.
Важно, как человек говорит
В любой профессии, о какой бы мы ни говорили, встречаются профессионалы и непрофессионалы, а среди профессионалов — те, кто подойдет конкретно нам, и те, с кем мы не сможем взаимодействовать. В психологии — то же самое. Вычислить непрофессиональных психологов сложно.
Приведу пример из других областей. У меня множество знакомых врачей. Среди них есть и доктора наук, и заведующие кафедрами, и завотделениями. Они регулярно сталкиваются с проблемой поиска специалистов не в своих областях. Например, если у кардиолога заболит горло, он не знает, к кому идти, если под рукой не окажется проверенного отоларинголога. В итоге врачи составляют списки специалистов, собирая информацию по знакомым, а потом делятся информацией с другими.
Этот метод можно применить и к психологам. Прежде чем решиться на визит к одному их них, стоит поговорить со своим окружением. Возможно, кто-то может посоветовать специалиста и объяснить, в чем именно его преимущества, как он работает и каких результатов можно достичь с его помощью. Если среди близкого окружения нет никого, кто мог бы помочь, стоит почитать отзывы в сети
Да, стопроцентно доверять им не принято и не стоит, но они могут дать хотя бы приблизительную картину.
На следующем этапе нужно изучить, что специалист пишет сам о себе, как он себя презентует потенциальным клиентам. Конечно, в идеале еще до похода к психологу хорошо бы осознать, к каким именно изменениям стремится человек и какая методика подходит для этих целей наилучшим образом. Но если бы большинство клиентов психологов могли это сделать, мы жили бы в идеальном мире.
Хорошо, если получается найти видео с участием специалиста, который заинтересовал вас. Здорово, когда у потенциального клиента есть возможность посмотреть, как ведет себя психолог, как он говорит, еще до личной встречи. В терапии очень важен контакт между клиентом и специалистом, так что психолог, с которым вы будете работать, не должен вызывать у вас отторжения. Вам же нужно ему доверять.
Если на этапе заочного знакомства вас все устроило, можно звонить или писать специалисту и записываться на первую сессию.
Фото: SHVETS production / Pexels
Четыре правила
Во время первых консультаций у вас появится еще больше информации о психологе. Я бы обращал внимание на четыре момента.
Первое — пунктуальность. Специалист не опаздывает, уважает и свое, и ваше время.
Второе — внимательность. Все хорошо, если специалист выслушивает вас, ждет, когда вы закончите говорить, чтобы что-то сказать самому или задать вопрос. У вас должно сложиться ощущение, что время посвящено именно вам. Пока вы говорите, психолог не должен висеть в телефоне, параллельно что-то заполнять, если заранее не оговорено, что он делает себе пометки во время вашей беседы, и заниматься прочими посторонними делами.
Третье — оценочные суждения. К сожалению, нередко бывает, что клиент еще осмотреться не успел, свой запрос не озвучил, а ему уже выдали некий штампованный ответ, подогнали под шаблон. И он просто не знает, что с этим делать. Подобные вещи — часто плохой знак.
И четвертое — агрессивные высказывания в адрес клиента. Для меня это совершенно неприемлемая история. Да, существует провокативная терапия, применяющая нечто подобное, но это методика для отдельных людей. Часто она только вредит.
Зачем клиенту психолога этический кодекс?
Если на первых сессиях вы чувствуете, что что-то идет не так, можно свериться с этическим кодексом, разработанным профессиональным психологическим сообществом. Конечно, о каких-то его положениях можно спорить, но в целом он отражает основные принципы, которых придерживаются современные специалисты.
Пользоваться им довольно просто. Если вам что-то не нравится в общении со специалистом, прочтите кодекс и отметьте те пункты, которые нарушаются в рамках ваших консультаций.
Если нарушения два или три, возможно, это просто погрешность. Этот вопрос, кстати, можно и нужно обсудить с самим психологом при следующей встрече. Но если вы обнаружите, скажем, десять и более нарушений, это повод серьезно задуматься. Возможно, вам не повезло, и вы попали к манипулятору, цель которого — получить деньги и не более того. Еще один вариант — ваш специалист просто не в курсе существования этического кодекса. Но это тоже не лучшая новость
Пока в России нет закона, который бы четко регулировал предоставление психологической помощи. Сейчас его как раз пытаются принять, идут обсуждения законопроекта, но профессиональные сообщества относятся к нему настороженно. В любом случае именно этический кодекс — лучший ориентир на сегодняшний день.
Когда терапию можно считать успешной?
Еще один хороший вопрос — критерии успешной терапии. И для разных людей они могут также быть очень разными. У каждого из клиентов психолога есть свой запрос, проблема, с которой он приходит к специалисту. И именно ее решение можно считать настоящим успехом их совместной работы.
Есть некие общие для всех вещи. Думаю, для каждого важно лучше понимать самого себя, установить хороший контакт с самим собой, осознавать свои эмоции и их причины, знать способы с ними жить. Но другие задачи могут отличаться. Например, для кого-то важно преодолеть некие внутренние барьеры и продвинуться по карьерной лестнице, а для другого — вернуть вдохновение и написать новую картину.
Фото: cottonbro studio / Pexels
Наши желания и цели могут довольно долгое время находиться в непроявленном состоянии, мы можем не осознавать их. Иногда люди приходят на консультации с запросом: «Знаете, я вообще ничего не хочу. Что делать?» Появление целей во время терапии также можно считать успехом. Впрочем, это вполне укладывается в первый принцип, ведь запросом человека изначально было пробуждение каких-то внутренних устремлений
Важно видеть во всем этом смысл
Один из самых важных моментов — вы сами должны видеть смысл в психотерапии. Если этого не происходит, работа фактически останавливается.
И если вы уже не видите никакой пользы для себя от работы с психологом, а вас все равно постоянно убеждают, что надо продолжать, — это сигнал задуматься.
Правда, есть и иной вариант. Человек может получать пользу от консультаций, но в силу неких особенностей характера или диагнозов отказывается это признавать. Каждый случай — индивидуальная, оригинальная история.
Устаревшие методы
Проблема может быть и в методике, которой придерживается специалист. Некоторые подходы сконцентрированы на глубокой многолетней работе, а другие призваны помочь людям разрешить свои проблемы в кратчайшие сроки. Разные психологические подходы показывают разную эффективность по данным исследований. Эффективность некоторых, даже очень распространенных подходов, весьма сомнительная.
По-моему, зачастую гораздо важнее профессионализм, чуткость и личные качества конкретного психолога, чем то, какого подхода он придерживается.
Фото: Полина Циммерман / Pexels
Массовое сознание отстает от научного лет на 50, а то и на все 100. Сегодня если мы просто остановим человека на улице и попробуем спросить его, что он знает о психотерапии вообще, услышим, к примеру, что все это — пустая болтовня или что все проблемы из детства и нужно долго и упорно копаться в них, чтобы найти решение сегодняшних, уже взрослых вопросов.
Самая эффективная психотерапия
Как показала практика, наиболее быстры и эффективны те направления терапии, которые вообще не фиксируются на проблемах, а сосредотачиваются на их решении. Люди зачастую и сами знают, в чем именно заключаются их проблемы и откуда они взялись. Их интересует, что им теперь с этим делать.
Часто клиенты психологов не обладают определенными навыками, которые они могли бы получить, если бы у них было другое детство. Речь может идти об отсутствии навыка правильно оценивать себя, взаимодействовать со значимыми другими и так далее. И тогда специалист становится тренером, с чьей помощью человек все это осваивает, а потом начинает применять на практике
Интересно, что иногда на сессию приходит человек, который на самом деле уже решил свою проблему. Но его сознание настолько уже привыкло к ее существованию, что просто не зафиксировало этого.
Куда смотришь, там и будешь
У решения любой проблемы две составляющих — алгоритм, по которому нужно действовать, и мотивация. Без желания самого человека изменить ничего не получится.
Важна еще и новизна найденного решения. Должно появиться желание попробовать именно этот способ решения вопроса. И когда человек начинает предпринимать определенные шаги в этом направлении, начинает меняться и его жизнь. Он меняет поведение, и система отношений, выстроившаяся вокруг, вынуждена реагировать и тоже меняться. И так мы начинаем верить, что у нас реально есть силы влиять на этот мир.
У людей, занимающихся мотокроссом и велоспортом, есть общее правило — куда смотришь, там и будешь. Оно вполне походит и для психотерапии. Нужно понимать, к чему вы идете, какова цель.
И если вы собираетесь идти к психологу, стоит помнить: вы ищете помощника на пути к успешному решению ваших проблем. Психолог — своего рода тренер, чья задача —улучшить ваши результаты по взаимодействию с собой и окружающим миром. Кстати, специалист вполне может «чесать клиента за ушком» и рассказывать ему, какой он хороший. Иногда это необходимо, потому что в ряде случаев людям так достается от жизни, что специалист становится первым человеком, с которым им удается просто поговорить о самих себе.