«Безалкогольный праздник — это норма». Как встретить Новый год по-татарски

«Татарский Пушкин»

В Татарстане начали отмечать Новый год относительно недавно. Вот у русских есть Александр Сергеевич Пушкин, великий поэт, а у нас — Габдулла Тукай. Именно он, можно сказать, и принес татарам этот праздник.

В конце XIX — начале ХХ века в Татарстане Новый год не праздновали, а до того и официальным календарем Российской империи в быту не пользовались. У татар был мусульманский лунный календарь. Но на рубеже веков в татарских журналах и газетах начали поздравлять с Новым годом, публиковать и подводить итоги года уходящего. Поначалу это было непривычно.