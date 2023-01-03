«Безалкогольный праздник — это норма». Как встретить Новый год по-татарски
Хотя отмечать Новый год 1 января в Российской империи начали еще при Петре Первом, по-настоящему повсеместным этот праздник стал только лишь в советское время... Хотя советская эпоха провела своего рода унификацию празднования Нового года, традиции многих народов сохранились. Как встречать праздник по-татарски, «Мосленте» рассказали художественный руководитель Татарского культурного центра в Москве Ильдар Шигапов и руководитель ансамбля татарского танца «Ильдан» Радиф Яваев.
«Татарский Пушкин»
В Татарстане начали отмечать Новый год относительно недавно. Вот у русских есть Александр Сергеевич Пушкин, великий поэт, а у нас — Габдулла Тукай. Именно он, можно сказать, и принес татарам этот праздник.
В конце XIX — начале ХХ века в Татарстане Новый год не праздновали, а до того и официальным календарем Российской империи в быту не пользовались. У татар был мусульманский лунный календарь. Но на рубеже веков в татарских журналах и газетах начали поздравлять с Новым годом, публиковать и подводить итоги года уходящего. Поначалу это было непривычно.
Татарский Дед Мороз Кыш-бабай с дочерью Кар-казы в своей резиденции в селе Яна Кырлай Арского района Республики Татарстан
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
В стихах Тукая для детей стал появляться некий Ак Бабай — старик, оставляющий для детей подарки в зимнее время. В татарском фольклоре нет такого героя. Это русский Дед Мороз, а точнее, первые попытки его представить на татарский лад. Окончательно Кыш-бабай и его внучка вошли в жизнь татар уже в советское время.
«Праздник чем-то напоминал рождество»
В 1913 году в Казани был организован праздник, который можно назвать первым настоящим Новым годом в Татарстане. Конечно, если подразумевать именно празднование перехода из одного года в другой по русскому и европейскому образцу.
Правда, изначально приурочен этот детский вечер был к празднованию Мавлида или Дня рождения пророка Мухаммада. Некоторые находят в этом христианские влияния и говорят, что праздник чем-то напоминал Рождество.
«Кыш-бабай и Кар-казы»
Вообще-то у татар каких-то специфических традиций празднования Нового года, можно сказать, нет. Но вот Дед Мороз у нас носит имя Кыш-бабай. Вместе с ним всегда приходит Снегурочка — Кар-казы. Куда без нее? И зачастую они весь праздник ведут на татарском языке.
Конечно, праздник не обходится без татарских песен и национальных танцев.
«Традиции всего несколько лет»
Сейчас татары в основном стали праздновать национальный праздник Навруз. Это и есть наш Новый год. Раньше, во времена СССР, такого, конечно, не было.
Этот праздник отмечается в конце марта. Его широко стали отмечать и в Татарстане, и в других городах, где проживает много татар. Правда, этой возрожденной традиции всего несколько лет.
Раньше в Поволжье и Приуралье проводили праздник Нардуган. Его название с монгольского переводится как «рождение солнца» или «рождение пламени». Отмечали его, да и сейчас празднуют, зимой, ближе к официальному всероссийскому Новому году. В основном это был праздник крещеных татар.
В это время люди наряжались в различные костюмы, ходили по дворам. Первым делом они пели обрядовые песни и танцевали около крыльца, и только после этого получали возможность войти в дом. А там уже и стол был накрыт со специальной праздничной едой.
«Самое вкусное — творог»
Сейчас перед большими праздниками и взрослые, и дети готовят чак-чак. Это наше национальное блюдо — кусочки теста в медовом сиропе. Без него сейчас ни одно крупное официальное мероприятие не обходится.
Упаковка чак-чака на хлебозаводе в Казани
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Еще одно праздничное блюдо — губадия. Это закрытый многослойный пирог. Как правило, он сладкий, но иногда его пекут и с мясом. Но самое вкусное в этом пироге — уваренный творог, который по-татарски называется курт. Его варят с молоком или кефиром несколько часов, а то и всю ночь, а потом дают высохнуть, чтобы испарилась вся жидкость. То, что получается, становится частью губадии. Без этого ингредиента невозможно такой пирог испечь.
Конечно, всегда на любом праздничном столе есть наши мясные треугольники — перемячи, или беляши, как называют их русские.
И еще одно наше национальное блюдо — казы, или колбаса из конины. Это очень вкусно. А одно время была она только у московских татар. Казанские даже не помнили про нее.
«Алкоголь считается великим ядом»
В последние годы везде, в том числе и в Татарстане, а также в татарской среде в других городах, традиции постепенно восстанавливаются, снова приобретают большое значение.
Дело в том, что большинство татар — мусульмане, а в исламе алкоголь считается великим ядом. Он запрещен еще во времена пророка Мухаммеда.
Конечно, далеко не все люди настолько строго соблюдают религиозные нормы, но все больше и больше становится тех, кто от алкоголя отказывается. Сегодня безалкогольный праздник — это уже норма.
«Люди идут гулять»
Новый год и у нас — семейный. Конечно, бывает, что кто-то остается один в этот день, но, скорее, это досадное исключение из правил. Мы всегда стараемся собраться и отметить этот праздник со своими родственниками за одним большим столом.
Люди у новогодней елки в резиденции Кыш-бабая в селе Яна Кырлай Арского района Республики Татарстан
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
В этот день принято приглашать гостей и самим отправляться в гости. Как в Москве, так и в Татарстане в новогоднюю ночь большинство не сидит по домам от заката и до рассвета. Люди выходят на улицы, идут гулять. Особенно часто это происходит уже за полночь, ближе к утру, когда всех уже успели поздравить.
«Хотят праздновать — пусть радуются»
Большинство татар сейчас исповедуют ислам. В этой вере, конечно, есть только два праздника — День жертвоприношения, или Курбан-байрам, и День окончания священного месяца Рамадана, или Ураза-байрам. Даже дни рождения некоторые верующие не справляют. Рождается и умирает человек один раз.
Но одновременно с этим религия сегодня не входит в противоречие со светскими праздниками.
Если люди хотят праздновать — пусть радуются. Мы все же живем в большей степени в светской стране.
«Традиция продолжает жизнь»
Молодые люди сегодня активно интересуются своими традициями. Например, они изучают татарский язык, если не знали его или знали плохо. К тому же они приходят к нам на мастер-классы по татарским народным танцам. На одно такое мероприятие приходит около 130 человек.
Молодые люди фотографируются со сказочным героем Шурале в резиденции Кыш-бабая в селе Яна Кырлай Арского района Республики Татарстан
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Они искренне стараются, кто-то из них остается, так что в нашем ансамбле тоже постоянно происходит пополнение. И мы очень рады этому. Так традиция продолжает жить.
«Герои татарских сказок»
И если говорить о традициях татарских новогодних елок, то, помимо Кыш-бабая и Кар-казы, в этих представлениях всегда участвуют герои татарских сказок.
Они не так сильно отличаются от русских, как может показаться. Точно так же героями этих сказок часто становятся животные — зайцы, волки, лисы и другие. Иногда они помогают главным героям. Но редкое татарское представление обходится без шурале — персонажа множества историй, одного из любимых героев многих сказок.
А в конце новогодней елки дети, как везде и всегда, получают новогодние подарки. Так что наши традиции и тут практически такие же, как и у всех остальных россиян.