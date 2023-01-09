«Главное — угадать, какая свечка погаснет последней». Как известная московская семья хранит свои рождественские традиции

И запах... Запах свежесрубленной елки по всему дому, по всему подъезду держится очень долго!

В качестве оправдания тому, что рубится живое дерево, скажу, что это происходит в специальных лесопосадках для Нового года. То, что не будет срублено нами, будет потом срублено механически, а освободившееся пространство заново засадят елками. К сожалению, эти елочки все равно «приговорены».

«Если вместо свечей повесить гирлянды, не тот эффект получается»

Е. Л: Традиции — такая вещь, которая очень долго создается и приживается и моментально разрушается и забывается. Достаточно полениться один-два раза, ты и сам расслабишься, и все уйдет, и уже кажется: да ладно, так тоже ничего.

Не будешь делать что-то традиционное, например ходить на кладбище, и все — лень затянет, и всегда найдется миллион уважительных причин.

Традиции — чем более они трудоемкие, тем ценнее. Если елку не приносить, а собирать искусственную, то дерево в комнате, конечно, будет стоять, но не будет этого волшебного запаха елки с мороза. И свечи живые на искусственную елку никак не повесишь — пожароопасно. Конечно, можно вместо свечей повесить электрические гирлянды — сейчас они очень красивые, но желание на последнюю догоревшую свечу уже не загадаешь.

Если на Пасху покупать весенний кекс, а не печь самому, совсем другие ощущения, потому что это все рано утром с любовью и ожиданием праздника вымешивается, а если еще пост соблюдаешь — непередаваемые ощущения! Дальше кулич должен подойти, потом выпекать его — это целое действо!

Если два-три яйца не расписать вручную, то есть не сделать писанки, всей семьей — тоже будут другие ощущения от Пасхи.

Это такие ритуалы, которые вроде и никому не нужны в наше время, когда все можно купить, но это то, что объединяет семью, поколения, ты чувствуешь свои корни и индивидуальность.