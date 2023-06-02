Конкурс комиксов, поэты, писатели и «любимчик эпохи». Как пройдет книжный фестиваль «Красная площадь»
По традиции в самом начале июня Красная площадь станет местом притяжения всех любителей книг. В течение пяти дней, с 2 по 6 июня, здесь пройдет книжный фестиваль «Красная площадь», где сотни издательств представят главные книги этого года. Посетителей также ждут встречи с известными авторами, лекции, открытые дискуссии и автограф-сессии. Самое большое количество мероприятий запланировано на выходные. Вместе со специалистами издательской группы «Эксмо-АСТ» «Мослента» рассказывает о событиях и книгах, которые нельзя пропустить.
Концерт в честь Сергея Михалкова, питчинг комиксов и вечер новой фронтовой поэзии
В субботу в 13:30 на главной сцене фестиваля начнется концерт, посвященный 110-летию со дня рождения Сергея Михалкова — одного из самых любимых и известных детских поэтов и писателей в нашей стране.
Также в этот день состоятся встречи со звездами современной литературы: Ринатом Валиуллиным, Дарьей Донцовой, Александрой Марининой, Анной Матвеевой, Еленой Михалковой, Юрием Поляковым. Детей ждет разговор с «папой» Тани Гроттер и Мефодия Буслаева Дмитрием Емцом.
А тех, кто постарше, приглашают на питчинг комиксов, в ходе которого десять комиксистов представят свои истории как идеи для сценариев фильмов и сериалов. Статус этого конкурса самый высокий — он проводится Агентством креативных индустрий при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы при поддержке издательства АСТ, проекта по популяризации чтения ЮФ, федерального социального проекта поддержки чтения «У страниц нет границ».
Вечером, в 19:00, на главной сцене начнется музыкально-поэтическая программа «Поэzия русского лета». Участники — Дмитрий Мельников, Дмитрий Артис, Иван Купреянов, Ольга Старушко, Александр Пелевин, Мария Ватутина, Максим Замшев, Анна Ревякина, Анна Долгарева, Елена Заславская, Дмитрий Молдавский, Игорь Караулов, группа «Зверобой», певец Джанго.
Разговор со священником, книга об истории российско-британских отношений Игоря Прокопенко и концерт памяти Андрея Дементьева
В воскресенье у гостей фестиваля будет возможность поговорить о духовной жизни с автором книги «Первые шаги к Богу», священником, миссионером и блогером Павлом Островским — встреча начнется в 13:00.
Позже врач, кандидат медицинских наук, ветеран боевых действий Артем Катулин представит книгу «Тактическая медицина. Первая помощь в экстремальных условиях» и расскажет о базовых навыках оказания первой помощи.
Детей ждут математические фокусы и интересные научные факты от популяризатора науки Петра Земского.
Вечером известный журналист и телеведущий Игорь Прокопенко расскажет о книге «Англия — Россия. Коварство без любви. Российско-британские отношения со времен Ивана Грозного до наших дней», написанной в соавторстве с Арменом Оганесяном, главным редактором журнала «Международная жизнь». На главной сцене фестиваля пройдет музыкально-поэтическое представление к 95-летию поэта Андрея Дементьева. Участники: звезды российской эстрады, артисты театра и кино, ведущие: Анна Шатилова и Марк Тишман. Еще одно яркое событие — презентация нового романа режиссера, сценариста Алексея Колмогорова «ОТМА. Спасение Романовых».
Книга журналистки Первого, первая помощь от ветерана и гид по киноискусству
Но главные участники фестиваля, конечно же, книги. Среди множества представленных изданий есть несколько, на которые стоит обратить особое внимание:
- незаменимое пособие Артема Катулина «Тактическая медицина. Первая помощь в экстремальных условиях»;
- раскрывающая тайны комнат-квестов книга Алисы Бодлер «ESCAPE»;
- пособие для будущих звезд кино «Мастер игры: рабочие техники для актеров и режиссеров» от режиссера Клима Шипенко;
- роман Георгия Владимова «Три минуты молчания» — он стал основой для фильма Бориса Хлебникова «Снегирь»;
- сборник лекций драматурга, сценариста, журналиста Валерия Печейкина «Пушкин, помоги!»;
- гид по старинным зданиям столицы «Тайны московских особняков. Дома самых богатых людей своей эпохи внутри и снаружи» историка, москвоведа Виталия Калашникова;
- пособие для школьного предмета «Разговоры о важном» от Ольги Перовой «Моя Россия. Книга юного патриота»;
- большой роман автора репортажей для Первого канала Кати Качур «Любимчик Эпохи».