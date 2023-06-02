Конкурс комиксов, поэты, писатели и «любимчик эпохи». Как пройдет книжный фестиваль «Красная площадь»

Концерт в честь Сергея Михалкова, питчинг комиксов и вечер новой фронтовой поэзии

В субботу в 13:30 на главной сцене фестиваля начнется концерт, посвященный 110-летию со дня рождения Сергея Михалкова — одного из самых любимых и известных детских поэтов и писателей в нашей стране.

Также в этот день состоятся встречи со звездами современной литературы: Ринатом Валиуллиным, Дарьей Донцовой, Александрой Марининой, Анной Матвеевой, Еленой Михалковой, Юрием Поляковым. Детей ждет разговор с «папой» Тани Гроттер и Мефодия Буслаева Дмитрием Емцом.