«Кринж — это теперь общее достояние». Как менялась речь москвичей и на каком языке сегодня говорят в столице

Но, поскольку все же в основе литературного языка лежит именно московский диалект, сейчас выделить его довольно трудно. Например, если вы сглаживаете звук «ч» в некоторых словах, то не всегда можно определить, что вы — москвич. «Булошная» или особенно «молошная» уже почти не говорят, а вот слово «конечно» со звуком «ш» произносят почти все и везде. Исключением может быть, наверное, Санкт-Петербург. Но старомосковское произношение сегодня во многом утрачено самими москвичами.

Про фольклор со всей страны

Сама лексика в разных регионах может быть очень специфической. Но опять же, если говорить о московских словах, они распространены практически везде. Тот же бордюр будет бордюром в большинстве регионов, кроме все того же Петербурга и областей, находящихся под его сильным влиянием.