«Кринж — это теперь общее достояние». Как менялась речь москвичей и на каком языке сегодня говорят в столице
Во вторник, 21 февраля отмечается Международный день родного языка. Казалось бы, вся Россия говорит на русском, но, посади за один стол москвича, пермяка, краснодарца и хабаровчанина, выяснится, что у каждого — свой вариант родного языка. На каком из них говорят в столице, как сегодня воспринимаются слова из 90-х и каким образом интернет может помочь поколениям понять друг друга, — об этом и многом другом «Мосленте» рассказал лингвист, доктор филологический наук, профессор, заведующий лабораторией лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик НИУ ВШЭ Максим Кронгауз.
Про утраченное произношение
С диалектами в русском языке дела обстоят не очень хорошо. Они остались в основном в деревнях. Но появились особенности языка, характерные для отдельных городов и регионов.
Эта специфика может проявляться на нескольких уровнях. Наиболее полно описаны фонетические отличия речи в разных местах. Если говорить про московский акцент, речь идет о некоем чрезмерном «акании» и удлинении безударных гласных.
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Но, поскольку все же в основе литературного языка лежит именно московский диалект, сейчас выделить его довольно трудно. Например, если вы сглаживаете звук «ч» в некоторых словах, то не всегда можно определить, что вы — москвич. «Булошная» или особенно «молошная» уже почти не говорят, а вот слово «конечно» со звуком «ш» произносят почти все и везде. Исключением может быть, наверное, Санкт-Петербург. Но старомосковское произношение сегодня во многом утрачено самими москвичами.
Про фольклор со всей страны
Сама лексика в разных регионах может быть очень специфической. Но опять же, если говорить о московских словах, они распространены практически везде. Тот же бордюр будет бордюром в большинстве регионов, кроме все того же Петербурга и областей, находящихся под его сильным влиянием.
Есть и еще более глубокий уровень — фольклор. Но и здесь граница не так строга, как хотелось бы. Например, есть миф, что только у моквичей детская присказка про «жадину-говядину» имеет окончание — «турецкий барабан». Но это срабатывает не всегда. Если ребенок говорит именно так, это еще не значит, что его родители — москвичи.
Москва — столица, куда съезжаются люди о всей страны, и они всегда приносят сюда что-то свое. Те же детские считалки и игровые формулы, которые используют дети в нашем городе, могли изначально попасть сюда совсем из других регионов.
Фото: Edi Libedinsky / Unsplash
Вообще сложно определить, что такое язык москвичей. Для этого нужно в первую очередь понять, кого мы называем москвичами. Эти люди должны жить здесь в первом, втором или пятом поколении? По сути же, москвичами становятся все, кто здесь живет и кто сюда приехал, все, кто здесь говорит. И смешение разных языковых черт — судьба мегаполиса. В Москве это, конечно, происходит.
Про моду на слова
Но есть важные моменты, которые проявляются не столько в отдельных словах или звуках, сколько в некоторых тенденциях. Для московской речи характерно гораздо более быстрое обновление лексики. Все новые и модные понятия и слова чаще всего появляются именно в Москве и только потом начинают распространяться по всей России. И точно так же мода первым делом заканчивается в столице, а уже после начинает угасать в других регионах.
Московский язык гораздо более изменчив, чем язык провинции. Конечно, это уже довольно сильно сглажено в последнее время, потому что у нас есть интернет. Но нельзя сказать, что это сосем исчезающая история.
Про Пампушу на Твербуле и прочую топонимику
Один из возможных способов все же определить москвича по речи — топонимика. В каждом городе она своя специфическая, и в совершенстве ею владеют только местные. Если говорить о Москве, то, наверное, самая знаменитая история — Пампуша на Твербуле. Это сокращение от «памятник Пушкину на Тверском бульваре». Для человека, в столице не живущего, словосочетание смысла практически не имеет, а москвичи сразу понимают, что к чему. И это фамильярное обозначение существует уже более века.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фамильярность, некая свойскость в отношении столичной топонимики может выдать москвича.
Про «нового русского с голдой» и язык 90-х
Язык со временем меняется. Самая заметная область изменения — лексика. Мы замечаем, когда в нашей речи появляются новые слова. Чуть меньше внимания мы обращаем на те понятия, которые уходят из нее. Это вообще очень интересная вещь. Сложно, например, определить момент, когда слово исчезает. Пока живы те, кто постоянно его употребляет, оно сохраняется, но частотность употребления может резко снизиться. Например, у нас почти ушло слово «получка», а «зарплата» осталась.
Меняются и языковые конструкции, и речевой этикет. Например, для 90-х годов была характерной бандитская лексика. Появление образа «нового русского» в малиновом пиджаке и с золотой цепочкой — «голдой» — привело к образованию специфического сленга. «Распальцовка», «базар». «пацаны», «забить стрелку» — все это слова и понятия того времени.
Нельзя сказать, что бандиты исчезли, но они стали намного менее публичными. В результате и «язык 90-х» стал отходить на второй план. Конечно, весь этот сленг культивировался в первую очередь фильмами и сериалами про бандитов. Сейчас они смотрятся даже комично, а в то время были на пике популярности.
Кадр: фильм «Жмурки»
Параллельно с этим происходила гламуризация нашего общества, так что и язык гламура расцвел почти одновременно с бандитской лексикой. Ну, может быть, чуть позже. В 2000-х это было очень заметно.
Про хайп и границы языка 2010-х
Если говорить о 2010-х годах, то очень важной стала молодежно-музыкальная лексика, связанная с модой на рэп. Тогда появились словечки вроде «хайпа», «баттла» и так далее. Они пришли из этой культуры.
В те же годы появилась еще одна важная волна, которую можно назвать «психотерапевтической». Стало очень много понятий, связанных, например, с концепцией психологической травмы. Появлялись новые понятия, а старые меняли свое значение. То же слово «травма» перестало восприниматься, как обозначение исключительно физического повреждения. Слова «границы», «ресурс» также приобрели психологическое значение.
Про предлоги, союзы, мужчин и женщин
Относительно поздняя вещь — использование слов «мужчина» и «женщина» в отношении известных людей. Сейчас можно услышать: «Пушкин закончил лицей. После этого мужчина поехал в какое-то место». Раньше таким образом слово «мужчина» не могло употребляться. Пушкина назвали бы «поэтом».
Сегодня человек моложе 40 лет скорее употребляет конструкцию «думать, говорить, писать о том, что…». Раньше форма было другой: «Я думаю, что нужно сделать то и другое». Сегодня можно увидеть и услышать чаще: «Я думаю о том, что…» Получилось удлинение конструкции.
Фото: Мария Девахина / РИА Новости
Появилось и много новых способов употребления предлогов, например, «на лабутенах», «на измене» и так далее — это относительно новые вещи.
Язык меняется довольно интенсивно, но с датировкой этих изменений всегда возникают проблемы. Иногда сложно понять, когда то или иное слово, конструкция, значение вошли в нашу речь.
Про феминитивы, идеологию политкорректности и бурные дискуссии
Вообще говоря, язык меняется и очищается сам, но определенные идеологии могут также оказывать на него серьезное влияние, если прилагать к этому усилия. Так, после революции 1917 года русский язык изменился очень сильно. Точно так же повлияло на язык целого ряда стран окончание Второй мировой войны.
Но это влияние оказывает не только власть в стране. Определенные общественные идеологии также вносят свои изменения. Примером могут послужить продвигаемые и обсуждаемые сейчас феминитивы. Если взять ситуацию еще шире, то можно говорить об идее политкорректности, которая также серьезно повлияла, например, на английский и немецкий и частично — на русский язык.
Если говорить о феминитивах, то их удалось внедрить до какой-то степени. Сложно сказать, что будет дальше. Проблема в том, что влияние идеологии на язык часто противоречит неким естественным вещам. Например, язык стремится к простоте, а политкорректность — к определенному усложнению, учитыванию интересов не большинства, а определенных меньшинств. Это противоречие трудно снять. Оно всегда существует.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Через язык представители определенных идеологий стараются повлиять на сознание общества. Это путь от противного — люди не устраивают каких-то социальных встрясок, а пытаются повлиять на подходы к решению ряда проблем через изменение речи и способа мышления. В нашем обществе это приводит, как правило, к бурным дискуссиям.
Про язык поколений и интернет, который сближает
Если говорить о языках разных поколений, то разрыв между ними усилился как раз в 90-х.
Но часто появление новых вариантов языка — полезная вещь. Как правило, они возникают для употребления в каких-то новых ситуациях. Например, отличие письменной и устной речи — классическая и важная история для многих языков с большим количеством носителей. При этом письменный язык не стал просто записью устного. Это был свой отдельный и значимый вариант речи. Изобретение интернета несколько стерло границу между этими вещами.
Наличие разных русских языков полезно для нашего общения. Например, если бы в тех же социальных сетях мы использовали литературный русский язык, это серьезно затруднило бы коммуникацию. Сейчас в интернет-среде много языковой игры, сокращений, сжатия слов и многих других явлений. Речь подстроилась под нее. И это большое счастье, что язык обладает способностью подстраиваться под наши нужды.
Фото: Malte Helmhold / Unsplash
К тому же интернет позволил присутствовать в одном информационном пространстве представителям разных поколений. И, несмотря на то, что в социальных сетях образуются свои закрытые сообщества по интересам, в которых формируется свой специфический жаргон, отдельным словам и понятиям свойственно прорываться в общее поле. В итоге люди разных возрастов узнают и начинают употреблять новые слова. Например, слово «кринж» уже нельзя назвать исключительно молодежным. Оно теперь общее.