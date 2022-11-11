«Люди удивляются, что у священников есть жены». Как живет супруга одного из московских священнослужителей

В моей жизни вышло так, что сначала я сама определилась со своими ценностями и путем, который хочу пройти. Уже исходя из этого искала человека, который разделял бы эти ценности. Так мы и нашли друг друга. Понимание, что мы хотим пройти одним путем, появилось не столько на уровне ощущений, сердечного отклика, а, в первую очередь, благодаря совпадению наших жизненных принципов, тех моментов, которые по-настоящему были ценны для нас, и единому пониманию, куда мы идем в этой жизни.

«Задавать вопросы и отговаривать смысла не было»

Мы познакомились в социальной сети «ВКонтакте». Это произошло совершенно случайно. Я просто увидела человека, увлекающегося философией, и мне стало любопытно.

Мы начали общаться и довольно быстро поняли, что очень похожим образом видим себя лет через десять или пятнадцать и можем вместе пройти этот путь. Мы осознали, что нам будет приятно и в радость стать спутниками друг для друга. Так и сделали.