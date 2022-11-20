«Люди ждут, что я буду скромной, а я ожиданиям не соответствую» Как живет жена известного раввина

Наши отношения развивались постепенно. Путь от момента нашего знакомства до момента, когда мы стали парой, занял около четырех лет. Долгое время мы общались просто как раввин и прихожанка. В иудаизме запрещено встречаться до заключения брака. И мы, конечно, соблюдали это правило. При этом отношения между нами были очень теплыми и дружескими. В какой-то момент мы поняли, что, кажется, здесь есть что-то большее. И Йосеф сделал мне предложение.

«Делай то, что нужно»

Мое погружение в еврейство началось с того, что я купила себе ханукию (традиционный светильник, который зажигают в течение восьми дней на еврейский праздник Ханука — «Мослента»). Я не знала, как правильно с ней обращаться, поэтому зажигала в своей комнате сразу всю, а не по одной свече каждый вечер, как положено. Но для меня это было очень важно, это было какое-то мое собственное еврейство в среде, где его не было вообще.