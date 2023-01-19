«Не хотелось бы сравнивать себя с Моргенштерном, но…» Священник-блогер о московских прихожанах, хейтерах и смирении

Про открытость для каждого

В храм сегодня может прийти любой человек. Это общественное место. Вход свободный. Никто не стоит у дверей и не спрашивает, есть у вас крестик или во что вы верите. В православных храмах фейсконтроль отсутствует.

Да, женщин попросят надеть платок. Но это просто норма поведения в церкви. Точно так же нормы поведения есть в музеях, университетах, ресторанах. Во всех общественных местах есть свои правила. Это нормально. Если ты уважаешь место, в которое пришел, тебе труда не составит их соблюдать. Даже если ты пламенная феминистка, в храм в кепочке хотя бы пойдешь. Головной убор тоже считается. Кстати, сегодня в большинстве храмов женщине про брюки никто слова не скажет.

На службы приходят неверующие люди. Иногда они подходят исповедоваться. И вот когда они начинают рассказывать, становится ясно, что они или не верят в Бога или некрещеные. В таких ситуациях ты просто с ними об отдельной беседе договариваешься.

Храм — место, двери которого открыты всем и каждому. Но здесь есть правила поведения. И вот если они тебя не устраивают, так проблема не в правилах, а в тебе. В больнице же тебя ничего не смущает. Надо бахилы надеть? Надеваешь и вперед. Тебе же к врачу нужно, правильно?

Так вот и с храмом такая же история. Если нужно к Богу, так платок преградой стать не сможет.