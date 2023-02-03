«Женский мат впечатляет сильнее мужского». Как в последние годы матерятся в Москве и при чем тут высокая культура

Но я бы не сказал, что это нечто принципиально новое. Подобное было и раньше. По-настоящему новым стало количество мата и его проникновение в сферы, где его раньше практически не было. Это касается и типов людей, которые его используют, например, ранее матерящиеся женщины и дети были большой редкостью, в отличие от сегодняшнего дня.

«Коллеги постарались не материться, но работу это парализовало»

Кстати, в журналистской среде мат стал очень распространенным. Возможно, это касается не всех редакций и профессиональных сообществ, но он очень характерен для больших и известных изданий.

Однажды я увидел в соцсети комментарий одного известного журналиста. Он рассказывал, как привел своих детей в редакцию. Его коллеги постарались при таких гостях все же не материться, но работу это парализовало. Конечно, комментарий был очень ироничным, но, думаю, он близок к реальности.