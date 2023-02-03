«Женский мат впечатляет сильнее мужского». Как в последние годы матерятся в Москве и при чем тут высокая культура
В пятницу, 3 февраля отмечается Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Сегодня в Москве ею никого не удивишь. Услышать мат можно в кафе, в крупной компании, в школе и даже в детском саду. Несмотря на запреты, он стал нормой для соцсетей, а на экранах его лишь маскируют. Как глубоко проник мат в нашу культуру, кто может впечатлить виртуозным загибом, откуда берутся матерные слова и почему мат не исчезает, «Мосленте» рассказал лингвист, доктор филологический наук, профессор, заведующий лабораторией лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик НИУ ВШЭ Максим Кронгауз.
«У мата множество функций, и все сохраняются»
Мат хоть и стал употребляться значительно чаще, своей агрессивной силы не лишился окончательно. Все равно и сегодня крепкое слово воспринимается особым образом. Я бы не сказал, что основной и, более того, единственной функцией русского мата осталась передача сильных эмоций.
Вообще говоря, у обсценной лексики есть множество разных функций, и все они так или иначе сохраняются. Главные — агрессия, возможность оскорблять людей, выплеск эмоций. Также мат может быть показателем свойскости в диалоге и использоваться в интимном общении. Так что применяется он в самых разных ситуациях.
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К тому же есть у мата еще одна функция, которая иногда называется междометной. В этом случае он служит для связки, скрепления слов в предложении. Получаются подпорки, костыли для речевых конструкций. И больше там ничего нет — ни иного смысла, ни эмоций. Это как раз тот самый случай, когда человек через слово матерится. Чаще всего с чем-то подобным можно столкнуться в деревне, но в какой-то момент это пришло и в город.
Если же говорить о мате как о средстве выплеска эмоций… Конечно, если на ногу упадет кирпич, первая реакция вполне может быть бурной, громкой и ненормативной.
«Спектр употребления — от оскорбления до нежности»
В том, что касается русского мата, большое значение играет интонация, с которой произносятся эти слова. Спектр их употребления — от оскорбления до нежности. Мы проводили различные исследования, опросы и выяснили, что в некоторых семьях мат используется в качестве нормальных ласковых слов. Впрочем, и без него мы можем, в том числе с использованием уменьшительных суффиксов, наделить довольно нежным смыслом слова, которым изначально он не свойственен. Например, если женщина обращается к мужчине со словами «ах ты мой мерзавчик», это может прозвучать довольно ласково.
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Но я бы не сказал, что это нечто принципиально новое. Подобное было и раньше. По-настоящему новым стало количество мата и его проникновение в сферы, где его раньше практически не было. Это касается и типов людей, которые его используют, например, ранее матерящиеся женщины и дети были большой редкостью, в отличие от сегодняшнего дня.
«Коллеги постарались не материться, но работу это парализовало»
Кстати, в журналистской среде мат стал очень распространенным. Возможно, это касается не всех редакций и профессиональных сообществ, но он очень характерен для больших и известных изданий.
Однажды я увидел в соцсети комментарий одного известного журналиста. Он рассказывал, как привел своих детей в редакцию. Его коллеги постарались при таких гостях все же не материться, но работу это парализовало. Конечно, комментарий был очень ироничным, но, думаю, он близок к реальности.
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Перечислить все сферы, которые сейчас буквально захвачены матом, сложно. Но, к примеру, академическую среду это, можно сказать, обошло. У нас на кафедре я его не слышал никогда, он просто у нас не используется.
«Женщина, использующая мат, стала обыденным явлением»
Мне наиболее неприятно слышать мат от детей. По рассказам моих внуков я понимаю, что уже в начальных классах школы он активно применяется. Кажется, этого раньше не было.
Также сейчас все активнее в кросс-гендерных ситуациях мат используют женщины. Как общались они друг с другом в советское время и было ли в этом общении место обсценной лексике, я не могу сказать. По естественным причинам я не входил в это сообщество.
Но если в разговоре участвовали и мужчины, и женщины, последние крайне редко ругались матом. Я помню, на филфаке был такой аттракцион: все ходили смотреть на одну девочку, которая могла очень искусно браниться. И это был даже не мат. Ругающаяся женщина была редким явлением, и это вызывало интерес.
Сегодня женщина, использующая в своей речи мат, — достаточно обыденное явление, в том числе в публичном пространстве, в диалогах с мужчинами. Подобные вещи перестали быть табуированными, насколько я могу судить.
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И отдельная история — публичное пространство вообще, средства массовой информации. Законы против мата на этих площадках были приняты как раз в силу того, что он начал активно использоваться в том числе в заголовках. Понятно, что они были, как говорится, кликабельными. Они сразу привлекали внимание, люди шли читать заметки, хотя их содержание могло иметь с заголовками мало общего. Так что мат не стал нейтральным. Он продолжает привлекать, как нечто запретное.
«Если вокруг все ругаются, то и ты должен?»
Нельзя сказать, что те же женщины употребляют мат только в силу своей невоспитанности. Причины могут быть разные. Другое дело, насколько мы можем верить саморефлексии тех, кто ругается. Кто-то думает, что использует мат для самоутверждения и подчеркивания своей независимости, а на самом деле это может быть вызвано совсем иными причинами. Важны ситуации, в которых это происходит. Они сами могут побуждать людей к использованию мата.
Это тоже не новость. Например, когда попадаешь в компанию, где все матерятся, а ты нет, испытываешь естественное неудобство, потому что становишься, по крайней мере на время, белой вороной. Люди иногда жалуются, что вроде как и не хотят материться, но тогда выглядят странно для окружающих. Тех, кто не использует мат, могут воспринимать как робких, закомплексованных, неспособных сказать слово, которое все легко произносят. И это вполне может быть причиной, по которой человек начинает использовать ненормативную лексику. Есть здесь и элемент свободы. Человеку трудно произнести слова, табуированные его воспитанием. Когда у него это получается, он может действительно почувствовать освобождение.
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Но это не обязательно, более того — спорно. Одновременно эту ситуацию можно рассматривать и как проявление стадного чувства: если вокруг все ругаются, то и ты должен. И с этой стороны ситуацию уже сложно назвать освобождающей. Как говорить о свободе, если окружение давит на тебя и заставляет вести себя так, как ты бы сам не хотел?
«Эффект несоответствия»
Вообще, мат производит сильное впечатление, когда его совсем не ждешь. Именно поэтому он бывает уместен в анекдотах, когда вдруг в кульминации возникает неожиданное бранное слово, и это вызывает смех, взрыв энергии.
И точно так же в силу неожиданности мат, используемый женщиной, производит более сильное впечатление, чем мужские ругательства. Я знаю нескольких поэтесс, которые используют ненормативную лексику. И когда таким тонким интеллигентным голосом произносится какое-то матерное слово, это, конечно, вызывает очень сильную реакцию. Совсем иное дело — грубый мужик, от которого ты ожидаешь матерщины.
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Несоответствие слова тому, кто его говорит, дает очень яркий эффект, намного ярче, чем в ситуации, когда мат предсказуем и ты его даже ждешь.
«Если рэпер не матерится, он становится белой вороной»
Сегодня уже можно говорить о все большем проникновении мата в нашу культуру. Но если посмотреть на такие жанры, как рэп или стендап, они все же относятся к низовым, а также заимствованным.
Здесь одна из причин мата — нарушение нормы для эффекта освобождения. Так что о значении матерной лексики, к примеру, для контркультуры вполне можно говорить.
Происходит разрушение привычных культурных стереотипов и создание своих, которые уже требуют использования мата. Например, рэпер или стендапер, который не пользуется обсценной лексикой, как раз и становится белой вороной. На него странно смотрят в его же культурном сообществе.
Но очевидно, что статус и рэпа, и стендапа сегодня серьезно повысился. Изначально низовые и контркультурные жанры, теперь они стали более-менее респектабельными, вошли в сферу культуры уже общепринятой.
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Например, если взять такое популярное юмористическое сообщество, как Comedy Club, это будет очень наглядно. Они ворвались в эфир как раз за счет своего раскрепощения. Они также использовали довольно много мата и в этом смысле казались гораздо свободнее, чем комики предыдущих поколений. Но сегодня все это превратилось в довольно-таки гламурное явление. Да, там продолжают использовать мат, но уже исключительно как поддержание стиля этого сообщества, его отличительную черту. Никакого раскрепощения тут уже нет и особо не требуется.
«Мат был сдержан штрафными санкциями, но не более того»
В литературе мат за последние 30 лет также стал появляться гораздо чаще. Из советской эпохи мы можем вспомнить единичные случаи его использования: например, крепко выражаться всегда любил Игорь Губерман, не стеснялся и Юз Алешковский. Их было, конечно, больше, чем двое, но все равно — матерщинниками были отдельные авторы, выделяющиеся на фоне прочих.
Сегодня мат в литературе распространен настолько широко, что выделить особо некого. Это стало просто общим явлением.
Если дальше говорить о высокой культуре, то мат, конечно, прорвался в театр и в кино. Я помню спектакли 90-х годов, когда он начал звучать со сцены. Этот художественный прием производил сильнейшее впечатление.
Несмотря на принятые против обсценной лексики законы, после прорыва 90-х ситуацию отыграть назад так и не удалось. Мат был сдержан штрафными санкциями, но не более того. Мы не вернулись к нормам советского времени. Сегодня мат на экране может закрываться специальным сигналом, но все равно он там есть. Это лишь маскировка.
К тому же если мы смотрим иностранные фильмы, теперь мы можем выбирать звуковые дорожки с переводом: смотреть кино с матом или без него.
«Сигнал к переходу на более близкое общение»
Иногда при общении в компании без матерных слов может возникать некоторое напряжение. Разговор может стать очень формализованным, и только появление в речи обсценной лексики дает сигнал собравшимся, что можно расслабиться. Но это тоже не обязательно. В другой ситуации, с другими людьми может быть обратный эффект. Это тонкие нюансы.
Например, если вместе соберутся несколько профессоров и один аспирант и последний начнет материться, это будет воспринято очень странно и ни к какому расслаблению и раскрепощению не приведет. Все же сохраняется некая статусность и иерархия в общении. Например, более молодой участник разговора не должен начинать материться первым. Это как минимум.
Но, конечно, мат может быть признаком свойскости. Мне нравится это слово. В этом случае мат может быть знаком того, что люди настолько сблизились, что могут позволить себе его использование, могут нарушить общепринятые табу. Так что уместное использование матерных слов без агрессии к окружающим может быть сигналом к переходу на более близкое общение. Также используются и эвфемизмы: в частности, слово «блин», похожее по звучанию на одно из матерных слов, также может сокращать дистанцию между собеседниками.
«Миф об интеллектуальном мате»
Мифов вокруг мата множество, и, на мой взгляд, определенная доля правды есть во многих из них, как и доля абсурда. Помню, ходили ролики и тексты, что мат помогает лучше справиться с болью. Авторы ссылались на некие исследования, при которых люди помещали руку в горячую воду, и ругань позволяла лучше переносить ожог. Я не знаю, были ли когда-либо подобные исследования или все это сплошная фикция, но выводам верю. Мат позволяет выплеснуть эмоции и тем самым скорее адаптироваться к боли или к неприятностям в своей жизни. Крепкое слово, выплеск негативных эмоций не на собеседника, а просто в воздух может успокоить и облегчить состояние.
Но когда в сети пишут, что мат может уничтожать наш организм на клеточном уровне, я, признаться честно, просто не понимаю, что это значит.
Интересны мифы о том, кто хорошо матерится. Есть история о женщине-лингвисте, которая защищала диссертацию на эту тему. Как-то она шла в университет, провалилась в люк, высказала все, что по этому поводу думает, и рабочие, которые оставили этот люк открытым и находились рядом, застыли в восхищении, потому что речь была виртуозной.
Действительно, говорят о многоэтажном мате, интеллектуальном мате и так далее. Конечно, есть мастера. Но миф о том, что неинтеллектуальный мат сильно отличается от мата интеллектуального, — и правда, и неправда одновременно.
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Например, Сергей Шнуров во многом построил свою карьеру как раз на неожиданном, анекдотичном употреблении обсценной лексики, которое провоцирует у слушателей желание засмеяться. Но остроумный, интеллигентный мат все равно базируется на мате народном. Без него никаких надстроек и вывертов здесь бы не было. Так что идея разрешить материться людям образованным, а необразованным — запретить, нелепа. Одно без другого существовать не может.
«Правильного и неправильного написания не существует»
Еще одна увлекательная история — вопрос о том, как правильно писать матерные слова. Если честно, он довольно бессмысленный, потому что мат не кодифицирован. Не существует правильного или неправильного его написания.
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Но споры о слитном или раздельном написании матерных корней и предлогов происходят постоянно. В сети мы с ними сталкиваемся регулярно.
«Первые три буквы слова “херувим”»
Мат со временем меняется, конечно же. Но все дело в том, что мы не можем даже дать четкого ответа на вопрос, сколько в нашем языке матерных корней. Нет некоего общепризнанного набора. Например, Роскомнадзор выделил только четыре корня с производными от них и запретил их употребление в тех же СМИ. Это странно, потому что в этот список напрашивается как минимум пятый. Но он под штрафные санкции не попадает.
При более пристальном рассмотрении некоторые исследователи говорят уже о десяти корнях. Некоторые из них — очень редкие, даже не всем известные.
Меняется и отношение к отдельным словам. Например, обозначение женщины легкого поведения, этимологически родственное слову «блудница», использовалось в старорусском языке и не было слишком табуировано. Таковым оно стало довольно поздно — как минимум в Средневековье. Так что это слово в русском мате, можно сказать, новичок.
А вот еще пример. Для более-менее приличного обозначения мужского полового органа вместо мата использовали сокращение слова «херувим». Брали первые три буквы и, собственно, использовали как эвфемизм. Но с течением времени и это сокращение также стало табуированным. В советское время оно фактически приравнивалось к мату. Но уже во времена перестройки, а потом и в конце 90-х табу частично было снято. По крайней мере, я это слово слышал и с телеэкранов, и со сцены. К тому же сейчас ведутся споры, считать ли его матерным или все-таки нет.
Новые слова в русском мате также появляются. Его корни очень хорошо взаимодействуют с суффиксами и приставками, так что словообразование в этой сфере — очень интересная вещь. Мат для него, если хотите, — настоящий полигон.