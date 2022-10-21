«Садишься в машину, едешь и не знаешь, что тебя ждет». Как фельдшер из зоны Чернобыльской аварии стал главврачом столичной больницы

Конечно, в деревне с самого детства приходилось работать. Мой отец был строителем. Он побывал в самых разных местах Союза, а мы оставались дома, с мамой. У нас было свое хозяйство, а помимо этого мы в сезон всегда ходили за грибами и ягодами, потом продавали и что-то выручали за свои труды. В общем, как-то жили. А семья была большая — у меня пять сестер.

Моя мама была очень доброй женщиной и с самого детства прививала нам любовь к людям. Отец строгим, четким, ясным. У него было так, что особо не забалуешь. Вот и нужно было какую-то середину находить, двигаться вперед.