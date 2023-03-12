«Чаще всего на работы просятся кикиморы». Зачем художница заселяет Москву сказочными героями?

Меня всегда очень интересовал фольклор в частности, а также мифологическое сознание и вера людей в сверхъестественное в целом. И однажды родилась идея соединить эти понятия более плотно и поместить все неосязаемое — суеверия, мечты и страхи — в повседневность.

Про кикимор и дев-птиц

Есть ли у вас любимый персонаж? И как он появился в вашей реальности?

У меня нет осознанных фаворитов, но чаще всего на работы просятся кикимора и разнообразные вариации дев-птиц.

Кикимора — потому что в этом герое смешиваются очень многие контрасты. Это и старушка, и ребенок, и монстр: она и жуткая, и нелепая, и забавная. И всегда осязаемая и в чем-то родная и домашняя.