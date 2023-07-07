«Дружат не мужчина и женщина, а человек и человек». Психолог — о детских мифах, здоровой помощи и настоящей дружбе
О том, что такое дружба, мы слышим с детства. «Друг — одна душа в двух телах», «Друг в беде не бросит», «Друг всегда уступить готов место в шлюпке и круг» — мы верим: так все и выглядит. Но, как показывает практика, реальность отличается от наших представлений. «Мослента» поговорила с психологом, создателем фонда помощи жертвам насилия «Птицы» Натальей Никифоровой о том, откуда берутся наши представления о друзьях, как они сочетаются с реальностью, что такое дружба на самом деле и как понять, что рядом с тобой токсичный друг. Сегодня мы публикуем первую часть ее монолога.
Про отношения, которые могут быть токсичными
Открываем интернет, вбиваем в строку поиска «токсичные отношения» и получаем ворох статей, постов, роликов и подкастов про то, как определить, что ты встречаешься с абьюзером. Если речь идет про какие-то отравляющие нам жизнь контакты, то скорее всего это будет история про мужчину и женщину и все, что между ними происходит.
На самом же деле токсичными могут быть любые отношения — между родителями и ребенком, между коллегами, между партнерами в паре, а также между друзьями.
Токсичные отношения вообще — это отношения, которые одному из участников вместо радости приносят только чувство опустошенности, неполноценности и вины. Человек не может чувствовать себя в них легко и свободно, не имеет возможности запросто делиться с другим тем, что может заинтересовать их обоих, и не получает позитивных эмоций. Грубо говоря, токсичные отношения лишены всего того, что подразумевают отношения здоровые.
И если вы ощущаете, что между вами и близким вам человеком происходит что-то странное, мутное, непонятное и при этом неприятное для вас, если чувствуете себя растерянным и запутавшимся, если вам вменяют чувство вины, но вы не можете понять, в чем именно вы виноваты, велик шанс, что вы попали именно в токсичные отношения.
Про мифы о настоящей дружбе, детство и встречу с реальностью
Конечно, можно сразу пойти по проторенной дорожке и начать перечислять признаки токсичной дружбы, призывая немедленно прекратить это безобразие. Но это мы еще успеем сделать. Чтобы понять, что человек оказался в таких отношениях, нужно их с чем-то сравнить. Сегодня модно говорить, что норма — понятие условное и размытое, так что ее, можно сказать, и нет. Но она есть. И в отношениях дружеских она есть тоже.
Наше восприятие любых отношений поначалу строится на мифах, которые мы впитываем с детства. Мы наполняемся ими, когда смотрим мультики и фильмы, читаем книги, играем в игры. И в священные узы дружбы с колыбели до могилы мы до определенного возраста верим так же свято, как в любовь между Ромео и Джульеттой, обязанность выйти замуж только девственницей и только за принца, жить долго и счастливо, а через сотню лет в один день красиво уйти в закат.
В детстве все проще. Мы ограничены в выборе тех, с кем мы можем дружить, причем чаще всего территориально. Вышли во двор, там — дети. Прекрасно. С ними и будем друзьями на всю жизнь, пока летом родители на дачу не увезут. А на даче — другие дети, велосипеды, речка… А если у кого-то во дворе есть бассейн — все, он лучший друг всей компании до самого конца каникул.
Когда мы становимся старше, круг общения меняется. Мы начинаем выбирать друзей уже по общим интересам. Например, мы находим новую компанию в одном кружке или с несколькими подростками хотим сколотить группу, чтобы рубить рок-н-ролл в этой дыре, а потом собрать «Олимпийский». На этом этапе мы, в идеале, начинаем понимать, что нам нужно и интересно, а также получать более сложные навыки коммуникации.
Несмотря на то что схемы взаимодействия меняются, детские мифы о настоящей дружбе из любимых историй также подгружаются и сюда. Например, для натур романтических и увлеченных модой, прическами, диетами и поп-группами, настоящая дружба может выглядеть как поддержка друг друга во время модного голодания или поход на концерт любимого музыканта всей толпой. А если, к примеру, компания будет влюблена в истории Дюма, то для них признаком настоящей дружбы будет совместный мордобой с условными «гвардейцами кардинала».
И вот с этим набором наших внутренних мифов мы идем во взрослую жизнь, чтобы буквально в нее врезаться. Она ведь сильно отличается от наших о ней представлений
Выясняется, что большинство наших школьных друзей отваливаются сразу после поступления в вуз. Есть, конечно, люди, которые умудрились сохранить дружбу со школьной парты и до победного. Как правило, они просто шли в один университет, постоянно встречались и подпитывали свое общее поле, обновляли общие интересы. Но чаще всего все «мушкетеры», с которыми мы фехтовали прутиками во дворе, остаются в детстве. В свою дальнейшую жизнь мы забираем только набор представлений о том, что же такое идеальная дружба.
Про то, как дружат в реальности
В реальности и без иллюзий дружеские отношения между людьми строятся по формуле «Я + Я — круто!» Это значит, что есть два отдельных человека, между которыми появляется общее поле, они оба в него вкладываются, и им обоим внутри этого пространства хорошо. Это то, что делает их жизнь ярче, лучше, позволяет им обоим быть собой.
Все отношения, в том числе и дружба, — процессы, которые происходили вчера, продолжаются сегодня, куда-то пойдут завтра, послезавтра, а потом и через год. И в этих процессах бывает всякое. Случаются взлеты и падения, с кем-то мы можем годами не видеться, кто-то переходит из друзей в приятели, но потом снова возвращается в более тесное общее поле, если появляется какой-то новый общий интерес. Это может быть общее увлечение, хобби, изменения в семье и что угодно еще. Главное — должно быть что-то, что объединяет людей, чтобы у них появилась потребность быть рядом друг с другом и создавать что-то общее.
Про личные границы
Прежде чем говорить про то, есть ли у настоящих друзей обязанности, лучше вспомнить о личных границах — о том, что отделяет наше «я» от остального мира. Все, что находится внутри них, принадлежит нам и только нам.
В первую очередь у нас есть наш разум — все наши мысли, мечты, картина мира, все, что мы думаем о других людях и жизненных ситуациях, наши знания и чувства. Далее нам полностью принадлежит наше тело. И третья граница — наше имущество и наши деньги. Остальной мир находится за пределами этих границ.
Есть правила, по которым все это работает. Первое: все, что находится внутри наших личных границ, — критичные для нас ресурсы, они нам необходимы. Без них уровень нашей жизни очень сильно просядет, и нам будет плохо. Именно поэтому эти границы должны быть абсолютно неприкосновенны.
Когда-нибудь мы создадим Секту Здравого Смысла, и первой заповедью в ней будет: «Не возжелай личных границ ближнего своего и не пускай никого в свои границы». Другие люди не имеют права распоряжаться нашими разумом, телом и имуществом. Но и мы не можем пользоваться теми же ресурсами других людей по собственному усмотрению.
Если мы сами пытаемся проломить чужие личные границы, качество жизни все равно понижается как у другого, так и у нас самих. Мы получаем нездоровые отношения, которые в итоге будут отравлять существование всем.
Про дружеские обязанности
Когда мы говорим про то, что нам должны друзья и что мы должны друзьям, речь, как правило, идет о взаимопомощи. И тут есть тонкий момент.
Если от нас требуют или нам требуется помощь относительно чего-то, что находится в наших или чужих личных границах, то это может быть только экстренная мера, разовая акция. Это работает, когда у человека нет иных вариантов о себе позаботиться.
Но любая долговременная помощь дееспособному совершеннолетнему индивиду не несет ему пользы, а портит жизнь. Об этом по какой-то причине говорить у нас обычно не принято, но, если ты постоянно делаешь за человека что-то, что он может сделать сам, ты делаешь ему плохо. Все, что находится внутри личных границ человека, он должен зарабатывать и прорабатывать сам.
Но между друзьями есть их общее поле. Его можно сравнить с рынком, на котором люди обменивают одни ресурсы на другие, а какими-то пользуются вместе. Таким общим полем может быть и общее хобби, и компания, в которой постоянно находятся люди, и даже квартира, которую ты снимаешь вместе с другом, потому что на свою пока денег нет
В общее поле вкладываются все участники отношений. По сути, тут создается что-то, что нельзя создать в одиночку. Например, один ты не поиграешь в настольные игры и не устроишь веселую вечеринку.
И если говорить про обязанности, то, чтобы общее поле работало на комфорт каждого участника отношений, нужно соблюдать несколько правил. По сути, между людьми должна существовать более-менее четкая договоренность о размерах вложений в это пространство. Друзья должны понимать, что именно и сколько они туда вкладывают. И этот договор должен быть выгоден всем участникам отношений.
Второе правило — бери столько, сколько вкладываешь, и вкладывай столько, сколько берешь. Равновесие должно сохраняться.
Про вред помощи на долгий срок
Иногда люди спрашивают: а что плохого, если близкие поддерживают человека неопределенное время? Например, взрослая девушка не работает, и мама дает ей деньги на жизнь. Казалось бы, все в порядке. Но это нормально только в краткосрочной перспективе.
С нами бывают разные случаи. Мы можем провалиться в финансовую яму, столкнуться с непредвиденными обстоятельствами, наделать глупостей, в конце концов. И нам нужно будет время, чтобы из этого выбраться, а еще — рука помощи.
Но если подобная ситуация становится перманентной, тот, кто хватается за эту руку, все больше и больше отдаляется от целостности и зрелости. И тогда появляется тревога. Какими бы добрыми и щедрыми ни были близкие, человек будет понимать, что это внешний ресурс, который рано или поздно может закончиться. Принимающий попадает в зависимость от дающего и начинает нервничать. Эта тревога может быть как явной, так и фоновой. В любом случае она будет очень сильно отравлять жизнь.
Про время здоровой поддержки
Конкретные сроки здоровой поддержки — штука очень индивидуальная. Например, у меня есть очень хорошая девушка, которая мечтает стать арт-терапевтом, но денег на обучение пока нет. Гипотетически у меня есть возможность ей оплатить учебу, потому что она подает очень большие надежды, и потом мы можем работать вместе.
В этой ситуации есть четкий срок помощи — период обучения. Я помогаю человеку до тех пор, пока она не получит образование. Если при этом она отчислится или не справится с задачей, поддержка прекратится. И никаких обид. Мы так договорились. Это честно.
Или кто-то из друзей остается без работы и приходит к нам с просьбой занять до первой зарплаты. Тут тоже есть срок. Если для нас эти условия комфортны, мы на них соглашаемся. Но если у нас пытаются занять крупную сумму с идеей «отдам когда-нибудь потом», мы запросто можем отказать. Например, дать человеку три тысячи на коньяк от стресса и отправить самостоятельно разбираться со своими проблемами.
Полезна только помощь в краткосрочной перспективе, с четким условием: когда проблема разрешится, человек будет действовать сам. Ему страшно пойти на собеседование? На пару можно сходить с ним, но дальше он — сам. Он боится пойти ко врачу? Можно дойти с ним до кабинета, но дальше — сам. Нужно переехать из одной квартиры в другую? Вот телефон хороших грузчиков. И дальше — сам.
Про дружбу между мужчиной и женщиной
Есть очень хорошая фраза — не бывает дружбы между мужчиной и женщиной, бывает дружба между человеком и человеком. Когда я слышу однозначные рассуждения на эту тему, сводящиеся к тому, что общение мужчины и женщины обязательно подразумевает секс, сразу хочется спросить: а может ли быть дружба, например, между двумя девушками, которым нравятся девушки, или между гетеросексуальной и бисексуальной женщинами? Теоретически они друг от друга тоже могут хотеть чего-то большего.
Вообще, хочется раз и навсегда убрать из дружеских отношений обязательный элемент секса и перестать к нему привязываться, а то получается, что нет у человека и в человеке ничего, кроме его половых органов. Но на самом деле он весь очень интересный, целиком
Самый главный вопрос, на который мы должны дать себе ответ: чего мы хотим от конкретных отношений? И тут нужна максимальная честность. Чем лучше мы понимаем, к чему стремимся, чем меньше врем себе и другим, тем лучше ситуация складывается для всех.
К примеру, женщина может прекрасно понимать, что дружит с мужчиной, потому что между ними есть легкий флирт, который повышает ее самооценку, или он может помочь ей в решении каких-то денежных вопросов. Если мужчина также об этом знает и всех все устраивает, пусть так и будет. Правило одно: если все нормально работает, не нужно ничего трогать.
Самое главное, чтобы происходящее устраивало всех участников, и они могли об этом говорить. Но если с другом не получается честного диалога, это путь в никуда.
Про разницу между просьбой и приказом
А вот теперь можно поговорить про то, что такое токсичная дружба. Сравните две фразы. Первая: я дружу с тобой и знаю, что в любой момент могу обратиться к тебе с просьбой о помощи. И вторая: я дружу с тобой и знаю, что в любой момент могу прийти и приказать тебе что-то сделать, даже если формально это будет напоминать просьбу.
Настоящая просьба отличается от приказа тем, что может быть не выполнена. Это нормально и есть в настройках по умолчанию.
Но приказ — ситуация, когда один человек ставит себя выше другого и считает, что у него есть право от него требовать чего-то, что должно быть незамедлительно исполнено.
Мы можем просить наших близких о чем угодно: поговорить, дать денег, отвезти куда-то, если у них есть машина, побыть рядом или, в конце концов, дать ключи от квартиры, чтобы провести там романтическое свидание. Но нам могут ответить не только согласием, но и отказом. При этом человек знает, что ничего нам не должен. Он понимает, что, даже если не удовлетворит нашу просьбу, это никак не повлияет на наши с ним отношения. Люди не могут исполнить все наши желания. И это нормально.
Но если он получает фактический приказ, это совсем другая история. Приказать кому-то может только тот, кто стоит намного выше. И вот тут уже невозможно говорить о равноценности и равноправии двух друзей. Это один из главных признаков токсичных отношений. В них кто-то всегда ставит себя так, что именно он сильнее, круче и обладает большей властью. А второй? А что второй? Тоже человек, конечно, но так — человечек.
В этот момент общее поле между людьми становится токсичным, качество жизни падает и нужно что-то с этим делать. И единственный способ уберечь себя в этом случае от серьезной потери — забрать из этих отношений все свои ресурсы.
Продолжение разговора о токсичной дружбе с психологом Натальей Никифоровой читайте на нашем портале завтра. Вместе мы разберем признаки нездоровых дружеских отношений и стратегии выхода из этой ситуации с минимальными потерями для себя.