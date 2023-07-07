«Дружат не мужчина и женщина, а человек и человек». Психолог — о детских мифах, здоровой помощи и настоящей дружбе

Про отношения, которые могут быть токсичными

Открываем интернет, вбиваем в строку поиска «токсичные отношения» и получаем ворох статей, постов, роликов и подкастов про то, как определить, что ты встречаешься с абьюзером. Если речь идет про какие-то отравляющие нам жизнь контакты, то скорее всего это будет история про мужчину и женщину и все, что между ними происходит.

На самом же деле токсичными могут быть любые отношения — между родителями и ребенком, между коллегами, между партнерами в паре, а также между друзьями.

Токсичные отношения вообще — это отношения, которые одному из участников вместо радости приносят только чувство опустошенности, неполноценности и вины. Человек не может чувствовать себя в них легко и свободно, не имеет возможности запросто делиться с другим тем, что может заинтересовать их обоих, и не получает позитивных эмоций. Грубо говоря, токсичные отношения лишены всего того, что подразумевают отношения здоровые.