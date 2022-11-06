«Люди не понимают, что делать с таким искусством». Как живет потомок архитектора одной из самых знаменитых усадьб Москвы

Но есть и свои перекосы. К сожалению, сейчас я вижу очень много слабости у мужчин, а у женщин — наоборот, много силы. Девушки идут на самые разные курсы — обучение ведению бизнеса, работе с инвестициями, вышиванию, кулинарии и чего угодно еще. Они постоянно стремятся развиваться. У мужчин такого нет. По моему ощущению, они сейчас пребывают в какой-то стагнации, сидят на месте. А женщины двигаются вперед. И это происходит быстро, динамично и эффективно. Они более креативные, яркие и успешные.

«Одни из самых счастливых людей в мире»

Москва вызывает во мне очень сильную гордость, как и все, что ее окружает. Летом мы с сыном, например, ездили в главный храм ВВС России. Он произвел на нас сильнейшее впечатление.

У нас очень активные люди самого разного возраста. И молодежь, и пенсионеры живо откликаются на любое предложение заняться чем-то новым и интересным для себя. К тому же в этом городе все организовано для жителей — от огромного количества уникальных парков, где мы можем гулять, до методов поиска работы.

Москвичи — одни из самых счастливых людей в мире. Я искренне кайфую от того, что происходит в нашем городе. Он не просто создает нам комфортную среду для жизни, но и по-настоящему вдохновляет.