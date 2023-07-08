«Мы — это тяжелый случай». Психолог — о токсичной дружбе, нормальной боли и Уголовном Кодексе

Про маркеры токсичной дружбы, важность диалога и нормальные конфликты

В любых отношениях всегда участвуют два человека или больше. Это та история, которую нельзя написать в одиночку.

Если одному из участников этого процесса нормально или даже хорошо, но второму почему-то очень неприятно, некомфортно и, тем более, тревожно, — это первый маркер того, что тут что-то не так. А второй — невозможность честно поговорить с другом о сложившейся ситуации и как-то ее разрешить. Если в ваших дружеских отношениях присутствуют два этих признака, к сожалению, это плохие новости.

Правда, важно не перепутать токсичную дружбу с нормальной конфликтной ситуацией. Здоровые отношения между людьми — не волшебный мирок, где живут радужные пони и белые единороги. В них не всегда все умильно и безоблачно. Но главное их отличие в том, что человек может прийти и сказать второму, к примеру: «Ты вчера неудачно пошутил. Можешь так больше не делать?» И никто не боится такого разговора, не чувствует барьера, не опасается неадекватной реакции.