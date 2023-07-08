«Мы — это тяжелый случай». Психолог — о токсичной дружбе, нормальной боли и Уголовном Кодексе
Нормальные отношения начинаются там, где два отдельных человека решают, что вместе им будет лучше. Это относится и к дружбе, считает психолог, основатель фонда помощи жертвам насилия «Птицы» Наталья Никифорова. В первой части беседы с «Мослентой» она рассказала, что такое здоровые отношения двух друзей и почему наши детские представления об этом разбиваются о реальность, во второй — как распознать токсичную дружбу, не перепутать ее с обычным конфликтом, выйти из отношений, в которых стало невыносимо, сохранить себя и не бояться впустить в свою жизнь новых людей. Ниже — ее монолог.
Про маркеры токсичной дружбы, важность диалога и нормальные конфликты
В любых отношениях всегда участвуют два человека или больше. Это та история, которую нельзя написать в одиночку.
Если одному из участников этого процесса нормально или даже хорошо, но второму почему-то очень неприятно, некомфортно и, тем более, тревожно, — это первый маркер того, что тут что-то не так. А второй — невозможность честно поговорить с другом о сложившейся ситуации и как-то ее разрешить. Если в ваших дружеских отношениях присутствуют два этих признака, к сожалению, это плохие новости.
Правда, важно не перепутать токсичную дружбу с нормальной конфликтной ситуацией. Здоровые отношения между людьми — не волшебный мирок, где живут радужные пони и белые единороги. В них не всегда все умильно и безоблачно. Но главное их отличие в том, что человек может прийти и сказать второму, к примеру: «Ты вчера неудачно пошутил. Можешь так больше не делать?» И никто не боится такого разговора, не чувствует барьера, не опасается неадекватной реакции.
В здоровых отношениях в ответ на это мы чувствуем, как наш друг делает шаг нам навстречу, даже если его раздражает сама ситуация. Он может сказать, что пошутил, не подумав, не зная, что для нас это неприятно, разобрать произошедшее вместе и найти решение. В этот момент никто не чувствует себя униженным, находится удобное для обоих время для разговора, появляется компромисс. Все. Конфликт исчерпан.
Однажды мы боролись с одной очень нечистоплотной организацией. Я была полностью погружена в этот процесс и говорила только о нем. В какой-то момент мне позвонила подруга и сказала: «Наташа, я не могу больше. Я не в силах это слушать в режиме нон-стоп».
Я возглавляю фонд помощи жертвам насилия. Чужие проблемы — очень большая часть моей жизни. Но это не значит, что остальные должны относиться к ним так же, как я. Так, доза чужих страданий оказалась слишком велика для моей подруги. Мы поговорили и нашли компромисс, учитывающий особенности и моего, и ее образа жизни. Ситуация была разрешена буквально за полчаса.
Про неудобные звонки и требование внимания
Есть еще один отличный маркер. Представьте себе ситуацию: вы занимаетесь любимым делом, например, читаете книгу, смотрите сериал или сидите на солнышке у озера, и тут вам звонит ваш друг. Отличный повод поделиться с близким позитивом, правда? Но вы вместо этого делаете вид, что не видите и не слышите звонок. Вы испытываете раздражение, потому что он очень не вовремя, и вам хочется спрятаться куда-нибудь подальше.
Если, когда нас хотят видеть и слышать, мы, наоборот, хотим сбежать, а отвечаем с шумным выдохом и через силу, это уже плохо. А совсем плохо, когда из-за страха непонимания и неадекватной реакции невозможно сказать другу: «Слушай, я хочу отдохнуть недельку. Поговорим потом, ладно?»
Вот еще один пример. В родном городе у девушки остались мама и подруга детства. Во время очередного приезда мама заболела. Девушка позвонила подруге, честно описала ситуацию и сказала, что в этот раз они увидеться не смогут, потому что все ее внимание сейчас нужно маме. И вроде бы ситуация понятная, но подруга страшно обиделась и закатила скандал. Для нее было совершенно не очевидно, почему человек не хочет идти тусоваться с ней.
Если человек чувствует, что от него постоянно чего-то требуют: чтобы он по первому зову уделил другому внимание, дал денег, потратил на него время, выслушал и так далее, а если этого не происходит, то его друг скандалит, кидает трубки, отключает телефоны или засыпает его обвинениями как минимум в ненадежности, то это тоже маркер токсичных отношений.
Про важность честного диалога с самим собой
Если у нас есть хороший навык диалога с собой, если мы понимаем, кто мы и чего хотим, то нам будет легче заметить, что в отношениях с кем-то из наших друзей мы утратили ощущение спокойствия, радости и безопасности. И лучше сразу же задуматься и проанализировать ситуацию. Что происходит? Почему стало плохо там, где раньше было хорошо?
Например, очень сложно постоянно находиться в отношениях с человеком, который всем своим поведением показывает, что он всегда прав, в отличие от тебя. Тут тебе четко дают понять: ты общаешься с ангелом во плоти, а если что-то идет не так, то это ты все портишь.
Или можно в какой-то момент заметить, что в отношениях нет баланса. Ты делаешь одно, другое, третье, десятое, но не чувствуешь равноценной отдачи. При этом стоит тебе только отойти в сторону или попробовать делать чуть меньше, как на твою голову сыплются обвинения в стиле «как ты посмел не додать мне положенного?»
При этом во всех этих случаях ты после общения чувствуешь себя, как выжатый лимон, лежишь тряпочкой.
Если подобные вещи происходят, ты понимаешь, что ваше с другом общее поле перестало быть для тебя ресурсным. Оно загрязнилось, стало токсичным.
Про правило говорить от себя
В идеале, конечно, из токсичных отношений нужно сразу уходить. Но сначала есть смысл сообщить другому, что вам в отношениях стало плохо. При этом обвинять его в чем-то не нужно и вообще бессмысленно. Это только усугубит ситуацию.
Когда мы начинаем диалог, мы не говорим другому, что ему делать или не делать, не доказываем, что мы хорошие, а он — наоборот. Наша задача — сообщить другому, что с нами происходит.
А вот дальше надо посмотреть на реакцию друга. Она даст четкое представление, насколько ему важны ваши отношения, ваше общее поле и что у него с собственными ресурсами.
Про момент, когда друг закончился
У токсичного человека всегда есть какой-то дефицит, который он пытается закрыть за чужой счет. Он просто не умеет по-другому. И если такой дефицит есть у вашего друга, он спокойным остаться не сможет. Ну, а как тут сохранять спокойствие, когда ты только схватил свою корочку хлеба, без которой ты, кажется, умрешь, а ее у тебя отбирают?
Проще говоря, если вы попали в дружеский абьюз, ответом на ваше приглашение к диалогу о накопившихся проблемах будет гнев и агрессия.
Если так и происходит, к сожалению, нужно признать, что ваш друг — все. Как близкий, как ваш партнер он закончился. Он, возможно, был им раньше, но теперь все изменилось.
Договориться тут невозможно. Нельзя договориться с тем, кто этого не хочет. И единственный правильный, экологичный для нас выход из сложившейся ситуации — забрать из того, что осталось на месте вашего общего поля, все свои ресурсы и в идеале уйти. Нет больше друга, нет больше дружбы, нет единого для двоих пространства. Вкладываться больше некуда.
Про слияние, договоры с самим собой и волшебный порошок иллюзий
Понятно, что сделать это очень непросто, особенно в некоторых случаях. Если два человека не уследили за своими личными границами, происходит очень неприятная вещь, которую в психологии называют слиянием.
Слияние — отношения, в которых нет двух отдельных «я». Границы стираются, и вместо двух человек появляется некое общее «мы».
Это тяжелый случай. Когда мы находимся в слиянии с человеком, то все его неприятные качества, его действия, из-за которых нам плохо, как бы переносятся и на нас тоже. Мы не можем осуждать его или адекватно оценивать его поведение, потому что нам кажется, что таким образом мы ставим плохую оценку сами себе. Человек воспринимается, как наша неотъемлемая часть. Расстаться с ним — то же самое, что отпилить себе руку или ногу. И тут мы начинаем договариваться сами с собой. Что проще: дать человеку то, что он хочет, или отпилить себе ногу? Без ноги же совсем плохо будет.
И вот мы готовы уже сделать все, что угодно, чтобы слияние не было разрушено. Мы можем присыпать ситуацию волшебным порошком иллюзий, и через пять минут уже сами верим, что проблемы нет, что лучший друг не сказал нам, что мы теперь по гроб жизни должны ему только за то, что не так, к примеру, поставили тапочки в прихожей. Просто день был нехороший, кто-то просто сорвался.
Про то, чего у нас никогда не было
При слиянии нам кажется, что все, что происходит с другим человеком, происходит и с нами тоже. Или это происходило раньше, так что мы прекрасно знаем, что человек чувствует, а он, в свою очередь, должен точно знать, что ощущаем мы.
В моей жизни был такой случай. У меня была подруга, которую я хотела спасать от травли. Я прекрасно помню, что это такое, насколько больно и обидно, когда на тебя накидываются толпой. Мне казалось, что она переживет и чувствует то же самое, что и я.
Наша история закончилась плохо. И сейчас я понимаю, что путь в никуда начался именно с этого желания побыть спасателем. Не нужно было лезть за ее границы. Это была ее задача — справиться с травлей в ее истории. К тому же она тогда не просила меня о помощи. Я сама решила, что лучше нее знаю, что ей нужно чувствовать, делать и как лучше проживать свою жизнь.
Иногда нам хочется отдать другому то, чего когда-то не получили мы сами. Это часто срабатывает в детско-родительских отношениях, когда мама или папа требуют от ребенка, чтобы он обязательно поступил, к примеру, на юрфак, потому что им самим туда очень хотелось. Своему сыну или дочери они буквально дают возможность… реализовать их несбывшиеся мечты, не интересуясь, надо это детям или нет.
Все это происходит не со зла, а из убеждения, что мы обязательно должны отдавать людям что-то ценное, полезное и важное. А иначе за что нас будут любить? Как вообще можно любить тебя самого просто за тебя самого? А можно.
Про то, что люди меняются
Если вы поняли, что ваш друг стал токсичным, это не значит, что он был таким всегда. Люди меняются. Мы десять лет назад, мы сегодня и мы еще через десять лет — очень разные люди. Конечно, в идеале каждый меняется в сторону все большей осознанности, но жизнь далека от идеала.
Человек, например, может стать токсичным вследствие тяжелой психологической травмы.
Еще одна моя подруга несколько лет назад пережила очень сложный разрыв с любимым человеком. Это сильно ударило по ней. В течение полугода она выжимала из меня все силы, до последней капли.
Потом девушка пошла в терапию, голова у нее встала на место, и сейчас у нас все нормально. Но тогда от нее сбежали многие друзья, потому что это было невыносимо. Общее с ней поле требовало столько вложений, сколько нормальный человек просто не в состоянии себе позволить.
Да, девушка пришла в себя. Но это возможно только в том случае, если человек осознает, что сам разрушает жизнь вокруг себя, и делать нужно что-то именно с ним, а не с его окружением. Если этого осознания нет, если человек считает, что он во всем прав, ситуация только усугубляется. Кто-то по наивности продолжает попадать в его орбиту, вкладывается в него и опустошается, его мозг воспринимает это как вполне рабочую стратегию и продолжает бесконечно воспроизводить ее в общении с разными людьми. И все. Тут ничего не сделаешь.
Про все, что работает на нас
Выходить из отношений с токсичным человеком тяжело, но необходимо. Для этого нужно осознать и признать, что ваше общее поле разрушено. Нужно перестать вкладывать туда ресурс.
Чтобы было проще, можно, например, на монитор повесить табличку «Не корми!» Она будет напоминать, что любая ваша попытка снова войти в контакт с человеком, а вас будет в это тянуть, — подбрасывание дров в костер, на котором вас сжигают. Не надо.
Следующий момент — время. Оно работает на вас, как и адаптационные механизмы вашей психики. Любое расставание — процесс, который должен быть пройден. Для этого потребуется какой-то промежуток времени, в течение которого ваше состояние вернется в равновесие.
В идеале это возвращение проходит в рамках терапии, но, если такой возможности нет, можно воспользоваться одной простой техникой. Нужно просто продолжить фразу: «Несмотря на то что мы расстались, я могу…»
Несмотря на то что что-то важное для нас закончилось, мы можем работать и зарабатывать, гладить котов, поехать на несколько дней в другой город, обнимать хороших людей и так далее. Нам нужно зафиксировать внимание и посмотреть на все то, что у нас осталось. Вот тогда мы увидим: жизнь действительно продолжается. И в ней есть то, что у нас никто не может отнять.
Про то, что боль — это нормально
Все это, конечно же, больно. А мы привыкли бояться боли. Для нас боль — это что-то однозначно плохое, чего нужно избежать любым способом. Но реальность в том, что боль — это нормально. Это то, что бывает с человеком. Никто еще не прожил жизнь так, чтобы не испытать боли и не причинить ее кому-то из окружающих. Но хорошая новость в том, что мы можем пережить боль.
В потенциально болезненных ситуациях мы склонны ждать некоего идеального решения. И вот, когда оно придет, мы сможем легко и без потерь выйти из положения. Но есть истории, из которых не выйти без потерь. И для того, чтобы начать двигаться к выходу, нужно признать, что они будут. У экономистов это называется фиксированием убытков.
Нам придется признать, что чего-то у нас уже никогда не будет. Например, мне всегда сложнее всего было смириться с тем, что больше не будет шуток, понятных только двоим. С каждым, кто уходит из нашей жизни, уходит и то, что нельзя повторить. Но будет что-то другое. Не надо этого бояться.
Про бессмысленность просьб и Уголовный Кодекс
Пытаться заставить токсичного друга прекратить что-то делать, что-то говорить, писать и соблюдать наши права — бессмысленно. Все это находится в его личных границах. Мы просто туда не дотянемся. От нас отмахнутся, и мы ничего не сможем с этим сделать. Мы всего лишь потратим свой собственный ресурс.
Нам не принадлежит то, что находится в чужих личных границах, так что мы должны заботиться о своих. Но если просто так разойтись с человеком не получилось, и он продолжает нам вредить, то дальнейшее развитие ситуации зависит от степени этого вреда.
Если речь идет лишь о том, что подумают о нас другие наши друзья, все довольно просто. Мы можем прийти к каждому из них и обсудить ситуацию. Если диалог возможен, он состоится. Если же мы услышим, что про нас узнали нечто такое, после чего нам лучше больше не встречаться и не общаться, стоп. Диалога нет, общего поля нет, забираем свои ресурсы и уходим.
Если же действия бывшего друга угрожают нашему имуществу, здоровью, работе, карьере, есть Уголовный Кодек. Если нам, к примеру, бьют стекла, это порча имущества. И это уголовно наказуемо.
Про новых друзей, доверие и карту отношений
Что мы делаем, если боимся выйти из дома из-за возможного дождя? Смотрим прогноз погоды и на всякий случай берем зонт. Мы точно знаем, какие у дождя признаки, как его избежать и что делать, если мы все-таки промокли.
В общении с людьми работают те же механизмы. Если мы вступаем в новые дружеские отношения, но видим старые признаки, мы просто выходим. Нам такого больше не надо. А если этих признаков нет, то все просто хорошо. Можно радоваться.
Наш опыт делает нас более защищенными. Когда мы выходим из токсичных отношений, анализируем их, вычленяем признаки и делаем выводы, бонусом получаем отличную карту. С ней у нас гораздо меньше шансов снова вляпаться в нечто подобное, зато выше вероятность того, что следующие отношения будут по-настоящему классными.
Нужно просто выходить из дома и знакомиться с людьми. В мире их очень много, а главное в жизни — найти таких же, как мы, и успокоиться. Возможностей для этого в больших городах при наличии интернета более чем достаточно. Я знаю истории, когда люди находили новых друзей после 70 лет.
Но чтобы получить то, что нам действительно нужно, надо понять, что это. Чего мы ждем от отношений с друзьями? Что хотим получить и что хотим отдавать? В каждых отношениях есть некая потребность, которую мы решаем. Когда мы знаем ее, то лучше понимаем, кто нам нужен и как выстраивать взаимодействие.
Жизнь — штука не особо длинная. Тратить ее на что-то, что делает нам плохо, не стоит. Спасибо, нет. Вокруг есть люди, которые хотят того же, что и мы, верят в то же, что и мы, стремятся к тому же, что и мы. Их много. Нам хватит.