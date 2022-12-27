«Надо знать меру и уметь падать». Врач скорой помощи — о том, как уберечь себя от травм в новогодние праздники

Мы постоянно сталкиваемся с патологиями сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, также люди обращаются к нам и с травмами. Да, возможно, их процент несколько выше в новогоднюю ночь в связи с особенностями празднования, но проблемы с внутренними органами не уходят на второй план. Москвичи и гости столицы в этот период также обращаются в скорую помощь в связи с обострением заболеваний или внезапным появлением патологий.

«Петарды и пробки от шампанского»

Если говорить о травмах, то они бывают разными. В саму новогоднюю ночь, под бой курантов уже стали регулярными и, увы, привычными обращения с последствиями запуска фейерверков и петард, неправильного обращения с бенгальскими огнями. Мы встречаемся и с травмами, случившимися из-за пресловутых пробок от шампанского. Это не самые частые ситуации, но они случаются.