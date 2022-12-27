«Надо знать меру и уметь падать». Врач скорой помощи — о том, как уберечь себя от травм в новогодние праздники
Шампанское, фейерверки, бенгальские огни, катания с горок, коньки и прогулки — без этого мы не представляем главный праздник в году. Но все это может быть опасным. Только зазеваешься, получишь травму. Кто больше всех рискует в праздники, как свести эти риски к минимуму и почему покой столичным медикам в новогоднюю ночь даже не снится, «Мосленте» рассказал заместитель главного врача по медицинской части, заведующий подстанцией № 59, врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова Департамента здравоохранения города Москвы, Евгений Данилов. Ниже — его монолог.
«Проблемы не уходят на второй план»
Новогодняя ночь — особенное время в понимании всех жителей нашей страны. Но нельзя сказать, что она связана с какими-то необычными или эксклюзивными обращениями за медицинской помощью. Они, как правило, мало чем отличаются от тех, что поступают к нам в любой другой день.
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Мы постоянно сталкиваемся с патологиями сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, также люди обращаются к нам и с травмами. Да, возможно, их процент несколько выше в новогоднюю ночь в связи с особенностями празднования, но проблемы с внутренними органами не уходят на второй план. Москвичи и гости столицы в этот период также обращаются в скорую помощь в связи с обострением заболеваний или внезапным появлением патологий.
«Петарды и пробки от шампанского»
Если говорить о травмах, то они бывают разными. В саму новогоднюю ночь, под бой курантов уже стали регулярными и, увы, привычными обращения с последствиями запуска фейерверков и петард, неправильного обращения с бенгальскими огнями. Мы встречаемся и с травмами, случившимися из-за пресловутых пробок от шампанского. Это не самые частые ситуации, но они случаются.
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Самые частые травмы в этот период — переломы костей предплечья, голеностопа, связанные с катаниями на горках и катках, случайными падениями и неблагоприятными погодными условиями.
«Дед Мороз не рассчитал свои силы»
Я работаю на скорой уже 15-й год, но чего-то особенного, эксклюзивного в моей практике за все это время не было. Как правило, мы приезжаем на довольно банальные случаи, которые в том числе связаны с чрезмерным употреблением алкоголя.
В моей профессиональной биографии был, наверное, всего один забавный случай. Одному Деду Морозу стало плохо, так что лежал в приемном отделении стационара при полном обмундировании — с бородой, в валенках и с посохом.
Это был единственный Дед Мороз, которому потребовалась помощь, за всю историю моей работы. Ну, перебрал человек, его право, конечно. А остальное все — привычные случаи.
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Люди, которые чрезмерно употребляют алкоголь, могут получить травмы, потому что, помимо прочего, не могут обезопасить сами себя.
«В жизни чего только не происходит»
Нас в новогоднюю ночь, как и всегда, вызывают довольно часто. Скорая помощь — это своеобразное зеркало всей нашей жизни, так что мы сталкиваемся со всеми ситуациями, с какими только возможно.
Вызывают и люди, живущие одни, и пожилые москвичи, и горожане среднего возраста, и родители заболевших детей, которые не могу справиться, к примеру, с лихорадкой. В жизни все этих людей что только ни происходит.
Но говорить, что в новогоднюю ночь вызовов меньше, не приходится. Количество обращений остается примерно на том же уровне, что и всегда.
Больше вызовов становится с 3 января. Это связано с убежденностью наших людей, что в первые дни праздников в Москве медицинские учреждения вообще не работают — закрыты поликлиники, больницы, не приедет скорая. Это абсолютно неверный стереотип.
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
На самом деле ничего подобного нет. И стационары, и поликлиники работают в праздники. У некоторых изменяется режим работы, но все они готовы принимать пациентов. Везде есть дежурные специалисты. График работы в праздничные дни все медучреждения публикуют заранее.
«Мужчины и дети»
Больше всего в праздники травмам подвержены мужчины и дети. Первые — в силу специфики своего характера и образа жизни. Все мы прекрасно это понимаем.
Детские травмы возникают в силу активности в праздники. Это же каникулы. А еще свой вклад в детский травматизм вносят зимние развлечения, про которые говорили и писали уже много раз, горки и прочие подобные вещи. Также травмоопасной ситуация может стать, если ребенок в праздники предоставлен сам себе. Чаще всего у детей происходят травмы головы или конечностей, что заставляет обратиться в скорую помощь или к травматологу.
Фото: Любимов Андрей / Агентство «Москва»
Что же касается самой травматичной атрибутики новогодних праздников, то это, в первую очередь, как раз санки и «ватрушки», а также петарды и фейерверки, которые могут взрываться прямо в руках, а обжигать не только кожу, но и глаза.
«Не поддаваться плохой традиции»
Самое простое правило, способное уберечь от травмы в новогодние праздники, — не забывать о своей безопасности.
Не стоит пренебрегать обувью, которая препятствует скольжению, передвигаться осторожно. А главное — не поддаваться плохой традиции, не злоупотреблять алкоголем в эти дни, знать меру.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Также нужно уметь падать. В момент падения надо сгруппироваться и стараться упасть на бок, не плашмя на спину или на живот. При этом важно не давать упора конечностям — не приземляться, например, на руки. В момент падения как раз чаще всего повреждаются кости предплечья. И, конечно, нужно постараться уберечь от удара голову.
«Все отправляются делать свою работу»
Конечно, все мы — люди, и Новый год хотелось бы встретить в окружении друзей и близких. Но график смен в праздники составляется за месяц, а то и за два.
К 31 декабря и ты, и твоя семья уже готовы к тому, что ты дежуришь.
Да, бывает, что мы встречаем Новый год на работе с коллегами, но это тоже близкий для нас круг. Конечно, где-то в глубине души ты чувствуешь некую грусть, потому что в праздничную ночь вынужден куда-то отправиться. Ты же отрываешься от своего круга.
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Но за все годы работы я не видел ни одного сотрудника, который бы ехал на вызов в новогоднюю ночь с неохотой, был бы недоволен этим. В полночь ли поступило обращение, за десять ли минут до Нового года — неважно. Все спокойно отправляются делать свою работу.
«Сначала бьет полночь, а фельдшеры отправляются на вызовы»
Конечно, если есть возможность, мы стараемся к полуночи вернуться на подстанцию, чтобы оказаться в окружении своих коллег хотя бы в тот момент, когда бьют куранты. Не у всех, правда, это получается.
В самый Новый год мы собираемся около диспетчерской — в центре притяжения на нашей подстанции. А потом сначала бьет полночь, а потом — на часах только одна минута первого, а у нас уже пошли обращения. И наши фельдшеры сразу отправляются на вызовы.