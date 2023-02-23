«Ну что ты, милый? Будешь ходить и влюбляться будешь». История 102-летней москвички, спасавшей раненых три войны подряд

Около раненого сидишь, а он говорит: «Сделай мне укол, чтобы я не жил». Начинаешь улыбаться ему: «Да что ты, милый? Такой хороший, красивый, тебе еще жить да жить. Дома тебя любого приголубят и приласкают. Ампутировали — нестрашно, сделают тебе протезы, будешь ходить и влюбляться будешь». И за сестру им была, и за маму.

А одного танкиста привезли — весь черный, все тело обгоревшее. В приемном покое его обработали марганцем и под каркас голого положили. Только глаза сверкали, остальное все — как головешка. И касаться его нельзя. Мы вокруг него ведра ставили с кипятком, чтобы не замерз. Трое суток он у нас пробыл, чуть кожа подсохла, и дальше в ожоговый центр его отправили.

Финская — короткая была война, но очень жестокая. И не столько от ран люди погибали, сколько от обморожения.

«Будете работать в секретной части»

После финской отправили нас по домам. В своем городе я устроилась в поликлинику, в женскую консультацию, а вечером училась на подготовительных курсах, чтобы поступить в институт.

Не прошло и года — снова началась война. Нас отвезли в глубокий тыл, в Забайкальский военный округ. Главный врач в нашем госпитале была москвичка, комиссар — из Омска, а с нашего города набрали медсестер и санитаров, которые не годятся в армию.

Нам привозили на долечивание раненых со всех фронтов. Я и сестрой работала, и за начальника штаба в секретной части — железная дверь, вся в металле, большой ящик с документами и решетка на окне.

Так как я была военная, а других девочек перевели в вольнонаемные, мне главный врач говорит: «Будете работать в секретной части». Я отвечаю: «Товарищ начальник, я же не знаю бумажную работу, с документами могу не так что-то сделать». А он мне: «Я вам начфина дам в помощь».