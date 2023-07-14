«Отдых за городом — это творчество, а не история про картошку». Как старые дачные традиции снова становятся модными

Еще один нюанс — само слово «дача» можно перевести как «подарок». Принципиальным отличием имения от дачи было то, что первое должно было приносить владельцу доход, оно должно было работать. А вторая всегда была местом отдыха и получения от него радости и удовольствия.

Про дачи подмосковные

Вокруг Петербурга дачи были в большей степени аристократическими. А вот рядом с Москвой в XIX веке, а точнее во второй его половине стала складываться иная картина. Здесь появились сравнительно небольшие участки под строительство загородных домов.

Они оказались востребованы у московского купечества, у мещан и других горожан. Причем дачи были местами исключительно приятного времяпрепровождения на природе. Здесь было принято собираться для отдыха всей семьей или кругом друзей.