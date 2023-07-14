«Отдых за городом — это творчество, а не история про картошку». Как старые дачные традиции снова становятся модными
Дача — не шесть соток, на которых приходится трудиться каждые выходные. Это особое пространство, где можно побыть рядом с близкими и вместе сотворить что-то невероятное. Так считают в музее-заповеднике «Царицыно», где сегодня начинается фестиваль «Дачное Царицыно». Как здесь появились дачи, чем занимались их обитатели, что такое загородный отдых в истинном смысле и можем ли мы вернуть настоящие московские дачные традиции — об этом и многом другом в беседе с «Мослентой» рассказала руководитель научно-исследовательского отдела музея-заповедника «Царицыно» Александра Герасимова.
Про дачи в изначальном смысле
Стоит заговорить про дачи, как большинство сразу представляет себе советские шесть, а в лучшем случае — восемь соток с грядками, теплицами и картошкой. Но изначально, конечно, все было совсем иначе.
История дач в России тесно связана с императорской фамилией. Начиная с Петра I, а потом особенно при Елизавете Петровне появились так называемые собственные дачи. Например, собственный загородный дом императрицы находился рядом с Петергофом. Это было место, где можно было уединиться, отвлечься от забот и отдохнуть от сложного, но обязательного дворцового регламента, который действовал и в летних императорских резиденциях.
Еще один нюанс — само слово «дача» можно перевести как «подарок». Принципиальным отличием имения от дачи было то, что первое должно было приносить владельцу доход, оно должно было работать. А вторая всегда была местом отдыха и получения от него радости и удовольствия.
Про дачи подмосковные
Вокруг Петербурга дачи были в большей степени аристократическими. А вот рядом с Москвой в XIX веке, а точнее во второй его половине стала складываться иная картина. Здесь появились сравнительно небольшие участки под строительство загородных домов.
Они оказались востребованы у московского купечества, у мещан и других горожан. Причем дачи были местами исключительно приятного времяпрепровождения на природе. Здесь было принято собираться для отдыха всей семьей или кругом друзей.
Так что дачная жизнь XIX века под Москвой с хозяйством, картошкой и морковью, как это было позднее, в советское время, не ассоциировалась.
Жители Москвы и их гости отдыхали здесь, ставили спектакли, проводили литературные чтения и устраивали концерты, в которых участвовали настоящие звезды. Так, в Царицыно пел сам Федор Шаляпин.
Тогда же появилось такое явление, которое потом существовало еще очень долго, — творческие дачи. Они становились местом уединения для писателей, публицистов, музыкантов, художников. Задачей таких дач было создать атмосферу, чтобы автор получил новый творческий импульс.
Про пикники в Царицыно
Такие дачи в 60-х годах XIX века появились и в Царицыно. Конечно, изначально Царицыно создавалось как загородная резиденция Екатерины Великой. Это была удивительная романтическая фантазия в готическом стиле, созданная Баженовым и Казаковым.
Но тогда, во второй половине позапрошлого столетия, нужно было повысить доход с этого дворцового имения. И решили часть территорий, за исключением самого дворца и пейзажного парка вокруг, разделить на участки и сдавать в аренду. Так и началась история царицынских дач.
Места здесь были особенно привлекательными. Неслучайно исторически тут располагались вотчины московских князей и прекрасные охотничьи угодья. К тому же из-за того, что местность был холмистой, с перепадом высот, здесь всегда был свежий воздух. Летом это было особенно важно. И, конечно, преимуществом Царицыно были его замечательные каскадные пруды.
Еще до того, как здесь появились дачи, в начале XIX века сюда любили приезжать москвичи. Они проводили в Царицыно выходные — гуляли, наслаждались природой, катались на лодочках и устраивали пикники. Так что места были им уже хорошо известны, и, когда появилась возможность арендовать здесь участок, дачные поселки начали строиться очень быстро.
В 1866 году здесь прошла Южная (потом была переименована в Московско-Курскую) железная дорога, была открыта станция. После этого строительство новых дач еще сильнее ускорилось.
Про знаменитых царицынских дачников
Дачные поселки, построенные в Царицыно, были очень современными для своего времени. Сами планировки, общее устройство и все, что окружало дачи, можно назвать, как мы говорим сегодня, инновационными.
На карте Москвы до сих пор сохранилась память об этих поселках. Например, осталась планировка радиальных улиц на Покровской стороне. А рядом, хоть и вне территории нашего музея-заповедника, есть прекрасный Аршиновский парк. Когда-то он был разбит как раз при даче купцов Аршиновых. Тогда тот район назывался Новым Царицыно
Здесь было одно из самых престижных дачных мест близ Москвы. Местными дачниками были не только богатые купцы, но и известные государственные деятели. Так, например, здесь отдыхал председатель первой в истории России Государственной Думы Сергей Андреевич Муромцев. Больше всего он прославился благодаря разработанному им своду законов, который иногда называют «Конституцией Муромцева».
Были здесь дачи многих предпринимателей, например, Крестовниковых и Листов. Дома для дачников строили известные архитекторы, среди которых был и Федор Шехтель.
Летом жили в Царицыно многие творческие люди. Так, была здесь дача ученых, психологов Езучевских. Отдыхало и большое музыкальное семейство Давидовых, или Давыдовых. К нему принадлежали многие известные музыканты.
Иногда люди просто снимали тут меблированные комнаты, которые располагались тогда в нашем Хлебном доме. Была возможность арендовать часть дома, а то и дом целиком. Таким образом гостили здесь и Антон Павлович Чехов, и Иван Бунин. Кстати, именно в Царицыно произошла судьбоносная встреча Бунина и его будущей супруги Веры Муромцевой.
Про ряды торговые и ряды самоварные
Потребности у дачников были совсем иные, так что и инфраструктура требовалась новая, уже не дворцовая. По этой причине вокруг Царицыно начал развиваться целый район Подмосковья.
Здесь поставили почтовые станции, а еще стали появляться крупные рынки и торговые ряды. А особенностью Царицыно стали ряды самоварные.
Они появились здесь еще раньше дачников. Как только московская публика стала постоянно приезжать в Царицыно на пикники, хваткие люди поняли, как на этом можно заработать. Отдыхающим стали сдавать в аренду самовары со всей причитающейся утварью.
Так что у всех, кто приезжал сюда хотя бы на денек, была возможность взять самовар, расположиться в парке и устроить настоящее чаепитие
После того как здесь появилась железнодорожная станция, стало больше и тех, кто приезжал сюда как раз ради таких пикников на природе. Промежуточных станций между Курским вокзалом и Царицыно тогда не было, так что добраться до места можно было всего за 25 минут.
Про дачные развлечения
Дачный отдых в то время без развлечений был немыслим, особенно там, где собиралось столько творческих людей. Благодаря воспоминаниям, которые остались от тех дачников, известно, что в Царицыно любили ставить домашние театральные постановки и проводить музыкальные вечера.
Был здесь и знаменитый Диппмана сад с варьете и постоянными спектаклями. Там же располагался и прекрасный ресторан.
Тогда, в конце XIX века, все это создавало здесь совершенно особую атмосферу. Она запомнилась многим поколениям и даже сохранялась не только в начале ХХ века, но и какое-то время после революции 1917 года.
Но постепенно все менялось, начиналась совсем другая история. Дачи исчезли, на их месте появился рабочий поселок Ленино. Сюда пришли заводы и колхозы. Многие прекрасные памятники дачной архитектуры в стиле модерн и в русском стиле были разрушены.
Про мостики времени
Сегодня мы стараемся сохранить память и об этой части истории Царицыно, о той удивительной творческой жизни, которая здесь происходила. Во-первых, в Третьем кавалерском корпусе расположена экспозиция «Царицыно дачное», посвященная как раз этому времени.
И уже который год мы проводим тематический летний фестиваль «Дачное Царицыно». Для нас все это — мостики времени, которые мы протягиваем из прошлого в настоящее, стараясь не просто законсервировать и сохранить историю, но проассоциировать ее с сегодняшней городской жизнью. Например, в этом году темой фестиваля стала реставрация и ассоциации, связанные с ней. При этом речь идет именно о воссоздании уже в некоем современном прочтении дачного быта, дачных традиций.
Про погружение в дачную атмосферу
Дача — место отдыха с близкими и друзьями, творчества и сотворчества. Именно этот подход, эту идею мы стараемся вести из прошлого в сегодняшнюю жизнь. Именно поэтому на нашем фестивале, помимо событий и мероприятий, в которых гости могут быть только зрителями, есть множество возможностей самим поучаствовать во всем происходящем.
К примеру, в прошлом странно было надеяться, что в твой загородный дом приедет профессиональный театр. Здесь ставили домашние спектакли для себя и ближнего круга. Хотя сейчас на нашем фестивале будут работать профессиональные актеры, а их постановки — готовые произведения, в них присутствуют иммерсивные элементы. Проще говоря, зрители в той или иной мере могут стать участниками представления.
Вообще, чтобы хотя бы на день погрузиться в ту дачную атмосферу, нужно творчество, а еще лучше — сотворчество с другими людьми. Можно не только представить и разыграть сценку, но и поучаствовать в самых разных мастер-классах или провести время за шахматной партией. Кстати, игра в шахматы на открытом воздухе — традиция, которая тоже зародилась здесь, в Царицыно. Потом она перешла на московские бульвары. Дачи исчезли, привычка осталась.
Про спорт и молодость
К нам на фестиваль приходят не только жители близлежащих районов и вообще Южного округа. Сюда приезжают люди со всей Москвы и даже из Подмосковья. Получается некое кочевье наоборот — с дач современных гости едут на наши дачи прошлого.
Запросы у наших гостей разные. Так, одной из тем фестиваля и настоящим вызовом для нас станет дачный спорт. Конечно же, он был здесь еще в те времена, в XIX веке. Это были велосипедные прогулки, лаун-теннис, а также бадминтон. Но сегодня это воспринимается уже больше как некая забава.
Молодые люди сейчас очень интересуются спортом на природе. Мы решили, что для них мы каждый день будем начинать с утренней разминки под открытым небом. И это один из запросов тех москвичей, что живут рядом с Царицыно.
Те же, кто приезжает из других районов и Подмосковья, стремятся увидеть как можно больше в сжатые сроки. Им нужно, чтобы в один день было сразу несколько ключевых событий, и у них была возможность и поучаствовать в мастер-классах и театральных постановках, и прийти на литературные чтения, и погулять, и послушать хорошую музыку.
Про новые старые традиции
Люди пересматривают свое отношение к даче. Сейчас они сами стараются создавать или даже воссоздавать какие-то свои дачные традиции. И для нас это очень важно.
Посетив нашу экспозицию или побывав на фестивале, они узнают, что такие традиции были, причем у каждой семьи — своя. В одной были заядлые шахматисты, в другой организовывались регулярные семейные чтения, а кто-то собирал всех родственников и друзей и варил варенье. Посетители рассказывают нам, что стараются перенять этот опыт.
Так, одни из наших гостей поделился историей, как действительно собрал всех близких для того, чтобы варить варенье. В этом процессе участвовали все — и дети, и взрослые. И пока женщины были заняты ягодами и общались между собой, мужчины накрывали на стол и создавали уютную атмосферу.
Можно перенять у дачников прошлого и другие традиции. Например, если вы приезжаете на дачу только на выходные, можно попробовать придумывать каждый раз некое событие, которое будет объединять вокруг себя всех ваших родных и друзей. А до того можно дать возможность друг другу провести время за своими делами
Раньше на царицынских дачах, например, был такой порядок. Утром женщины занимались цветами, а мужчины отправлялись на велопрогулку или шли на рыбалку. Так люди давали возможность отдохнуть спокойно и себе, и близкому человеку.
А уже ближе к вечеру все собирались вместе, причем это был не просто обед, а нечто большее, особый вид интеллектуального удовольствия. Происходило это, как правило, в вечерние, закатные часы. И у каждого такого вечера была какая-то своя тема — литературная, музыкальная, игровая. Все это можно организовать и сегодня.
К тому же любимой забавой дачников всегда был домашний театр. Это было развлечение, в первую очередь, для детей и молодежи. Так что, если ваши дети проводят лето на даче, почему бы не замотивировать их под конец отдыха дать спектакль для родных, друзей и соседей? Это может стать сильным впечатлением, ведь нужно выбрать пьесу, создать костюмы, все отрепетировать и представить публике. Такое не забудется долго.
Фестиваль «Дачное Царицыно» проходит на территории музея-заповедника с 14 по 23 июля. Каждый день с 10:00 до 22:00 гостей ждут мастер-классы, театральные постановки, чтения и концерты. Одним из хедлайнеров фестиваля в этом году станет Queentet Сергея Мазаева. Вход бесплатный. Все подробности — на сайте музея-заповедника «Царицыно».