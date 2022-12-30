«Салат в холодильнике больше суток не простоит». Как не набрать лишнего и не отравиться за новогодним столом
По словам сотрудников столичной скорой помощи, чаще всего москвичи вызывают их в новогоднюю ночь из-за отравлений. И не всегда речь идет об алкогольной интоксикации. Готовясь встречать Новый год за большим столом, важно помнить о правилах подбора продуктов, приготовления праздничных блюд и чувстве меры... Как избежать отравлений, почему лучше не готовить слишком много и сколько «проживет» в холодильнике любимый оливье — в беседе с «Мослентой» рассказала главный диетолог Москвы Антонина Стародубова. Ниже — ее монолог.
Про необходимость подготовиться заранее
Подготовка к Новому году идет полным ходом. Наряду с подарками и елочными украшениями происходит активная закупка продуктов для праздничного стола. Для того чтобы не закупать лишнего, рекомендуется заранее составить новогоднее меню c учетом количества блюд, числа гостей и объема порций.
Спланируйте покупки с учетом сроков и условий хранения продуктов и готовых блюд, которые в обязательном порядке указаны на этикетке.
Про опасность комнатной температуры
Правильно готовьте и храните блюда и продукты, не употребляйте испорченную пищу и пищевые продукты с истекшим сроком годности. При комнатной температуре еда очень быстро портится и становится небезопасной. Не оставляйте готовую пищу при комнатной температуре более двух часов, а холодные блюда, салаты, заливное и так далее лучше принести на стол перед едой, а потом сразу убрать в холодильник.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Не нужно также наготавливать слишком много. Различные салаты и холодные блюда домашнего приготовления не рекомендуется хранить более суток.
Про причины отравлений
Наиболее опасными пищевыми продуктами, которые могут стать причиной отравления или инфекционных болезней, передающихся с пищей, являются многокомпонентные салаты, в том числе заправленные сметаной или майонезом, кондитерские изделия с кремом, блюда из рубленого мяса, птицы, рыбы: заливное, паштеты, студень и прочие.
Если вы приобрели готовое блюдо, обратите внимание на время изготовления и срок реализации. Помните, что причинами пищевых отравлений являются нарушения технологии приготовления блюд, их неправильное хранение и несоблюдение правил личной гигиены.
Если все же вы почувствовали себя плохо после новогоднего застолья, заболели, следует сразу обратиться за медицинской помощью.
Про правила здорового новогоднего стола
К сожалению, традиционный для нас новогодний стол зачастую излишне изобилен жирными, солеными и сладкими блюдами: салатами, заправленными большим количеством майонеза, соленьями, копченостями, колбасными изделиями, в качестве горячего зачастую подаются жирные и жареные блюда, а на десерт — сладости, кондитерские изделия и сладкие напитки.
Фото: Кекяляйнен Андрей / Фотобанк Лори
В настоящее время все больше людей сохраняют приверженность здоровому образу жизни, в том числе придерживаются принципов здорового питания. Заметно растет интерес не только к тому, как правильно сформировать свой ежедневный рацион, но и какие блюда и продукты выбрать для праздничного стола, чтобы угощение было не только вкусным, но и полезным.
Первое, на что нужно обратить внимание, — количество пищи, которое вы собираетесь съесть. К сожалению, хорошего много бывает! Избыточное потребление пищи неизбежно приводит не только к возникновению тяжести в животе и проблемам с пищеварением, но в отдаленной перспективе и к увеличению жировой массы тела, ожирению и развитию связанных с ним заболеваний. К ним относятся сахарный диабет второго типа, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательной системы и даже некоторые онкологические заболевания.
Второе правило здорового питания — рацион должен быть сбалансирован по составу всех необходимых для организма пищевых веществ, то есть белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ
Безусловно, полностью отказаться от праздничных блюд сложно, да и, наверное, не стоит этого делать, а вот уменьшить порции продуктов и блюд с высоким содержанием жиров, соли, (майонеза, копченостей, колбасных изделий), сахара (сладостей, кондитерских изделий, сладких напитков), а также жареной и жирной пищи, безусловно, необходимо.
Про правило тарелки
Заранее составьте меню новогоднего стола, для того чтобы оно было сбалансированным и разнообразным. Мысленно положите все, что вы собираетесь съесть за праздничным столом, на одну тарелку. Учитывая ночное время, она не должна быть слишком большой.
Очень хорошо, если ровно половину объема займут овощи и фрукты. Это будет не только полезно, но также вкусно и красиво. Свежие овощи, салаты и винегреты, заправленные растительным маслом, лимонным соком, составят здоровую и полезную конкуренцию традиционным салатам с майонезной заправкой. Это, кстати, поможет значительно уменьшить общую калорийность праздничного застолья — в одной столовой ложке майонеза около 200 килокалорий.
Про другие способы снизить калорийность
Уменьшить общую калорийность праздничных блюд можно за счет выбора продуктов с невысоким содержанием жира. Вместо жирного мяса (свинина, баранина) и птицы (утка, гусь) рекомендуется выбрать диетические маложирные сорта, например, индейку, цыпленка, кролика, или приготовить рыбу.
Фото: Tim Bish / Unsplash
Способы приготовления блюд тоже имеют значение. Обжаривание лучше не использовать. Отдайте предпочтения тем способам приготовления блюд, которые исключают добавление жиров: тушение, запекание или приготовление на гриле.
И, наконец, после обильного застолья от десерта лучше вообще отказаться или выбирать фрукты, ягоды, желе, безе, пастилу, несладкий мармелад и подобные не очень сладкие варианты. Но подобный подвиг, как правило, мало кому по силам. Даже если вы не поклонник сладкого, есть риск обидеть хозяйку. Но для того чтобы не нанести вред здоровью излишним количеством сахара, рекомендуется уменьшить порции и не употреблять во время застолья сладких напитков. Лучше ограничиться питьевой водой.
Про праздничную еду с доставкой на дом
Все эти правила подходят и для тех, кто собирается отмечать Новый год в ресторане или заказать готовую еду на дом.
Конечно, когда вы готовите самостоятельно, то можете регулировать количество соли, сахара и жиров, добавляемых в пищу при ее приготовлении. Именно поэтому диетологи рекомендуют готовить пищу самим. Это позволяет использовать более широкий ассортимент продуктов и блюд, сделать рацион питания более сбалансированным и разнообразным.
Но праздник есть праздник. Можно и заказать любимые блюда в ресторане или кафе, разумеется, в небольшом объеме, добавив к ним различные свежие овощи, зелень, фрукты и ягоды. При этом еще раз хочется обратить внимание на соблюдение сроков и условий хранения продуктов и блюд.
Про питание и возраст
От того, как мы питаемся, напрямую зависит состояние нашего здоровья. Умеренность, сбалансированность и разнообразие — основные законы здорового питания.
Фото: Jay Wennington / Unsplash
Еда является одним из важнейших факторов, воздействующих на организм человека на протяжении всей жизни. Как избыточное, так и недостаточное по калорийности и содержанию необходимых нам пищевых веществ (белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ) питание неизбежно приводит к негативным последствиям для здоровья и развитию заболеваний.
В любом возрасте следует ответственно относиться к состоянию своего здоровья. Чем раньше вы начнете придерживаться здорового образа жизни, откажетесь от вредных привычек, организуете свой ежедневный рацион в соответствии с принципами здорового питания и будете физически активным, тем лучше
Знание правил здорового питания, умение их применять в повседневной жизни, а также адекватная и регулярная физическая активность позволят вам поддерживать нормальную массу тела, сохранять здоровье и активное долголетие. Помните, что болезнь всегда гораздо легче предупредить, чем потом лечить, не испытывайте себя на прочность.
Про борьбу с лишними килограммами после праздников
Каждый год по окончании новогодних праздников многие с грустью замечают, что в результате череды обильных застолий набрали несколько лишних килограммов.
Поддавшись панике, люди пытаются как можно скорее от них избавиться с помощью несбалансированных, резко ограничительных, «голодных» диет. К сожалению, это одна из самых распространенных ошибок, которая не только не приводит к стабильным результатам, но может негативно сказаться на здоровье.
Наиболее правильным решением в данном случае будет как можно скорее вернуться к принципам здорового питания. Прежде всего перестаньте себя винить и настройтесь на ответственное отношение к своему рациону и здоровью. Восстановите правильный распорядок дня, в том числе и режим питания, так на ваш пищеварительный тракт будет меньше нагрузки.
Не допускайте сильного чувства голода, чтобы потом не переедать. Откажитесь от обильных поздних ужинов и еды на ночь. Прием пищи должен быть регулярным, не менее трех основных в день — завтрак, обед, ужин. Должны быть и дополнительные — второй завтрак, полдник. А за полтора-два часа до сна можно принять кисломолочный продукт, например, кефир или йогурт.
Фото: Brenda Godinez / Unsplash
Про фрукты, овощи и мясо
Не забывайте про фрукты, овощи и ягоды — источник пищевых волокон, витаминов, минеральных веществ и антиоксидантов. Они повышают устойчивость организма к неблагоприятным факторам внешней среды. Клетчатка оказывает благоприятное воздействие на функциональное состояние желудочно-кишечного тракта.
Ежедневно употребляйте не менее 400 граммов различных овощей в салатах, гарнирах и овощных супах. Овощи, за исключением картофеля, обладают относительно низкой калорийностью, овощное блюдо следует включать в каждый основной прием пищи
Следите за тем, чтобы вы получали с пищей достаточное количество белка. При недостаточном поступлении белка организм начинает использовать для обеспечения жизнедеятельности белки собственных органов и тканей, в первую очередь расходуются белки мышечной ткани. Дело в том, что это самая энергоемкая ткань в нашем организме. Если количество ее снижается, то и потребность в энергии, поступающей с пищей, снижается соответственно.
Кроме того, при недостатке белка страдает иммунная защита организма, в том числе снижается устойчивость к сезонным заболеваниям.
Нежирные сорта мяса и птицы (говядина, кролик, цыпленок, индейка), рыба, молочные продукты пониженной жирности позволяют обеспечить организм необходимым количеством полноценного белка.
Про соль и альтернативу соусам
Жирные сорта мяса, колбасные изделия, копчености следует резко ограничить из-за высокого содержания насыщенных жиров и соли. Ограничьте также употребление соли до одной чайной ложки в день за счет снижения потребления солений, соусов, маринадов, колбас, твердых сыров и копченостей. Все эти продукты не только возбуждают аппетит, способствуя перееданию, но и сами по себе довольно калорийны.
Фото: Ella Olsson / Unsplash
Для улучшения вкусовых качеств добавляйте в пищу зелень и лимонный сок. Сократите потребления насыщенных жиров, отдайте предпочтение растительным маслам холодного отжима.
При приготовлении пищи избегайте добавления дополнительного жира: отваривайте, приготавливайте на пару, тушите и запекайте, не используйте обжаривание.
Про хлеб, каши и сахар
Нельзя исключать из ежедневного рациона питания хлеб и каши, просто отдайте предпочтение хлебу из муки грубого помола, а также кашам из цельнозерновых круп и бобовым — это источники растительного белка, клетчатки, витаминов и минеральных веществ.
Сократите или исключите на время потребление легкоусвояемых углеводов: сахара, кондитерских изделий, выпечки, сладких, газированных напитков.
Про порции, правило легкого голода и необходимость движения
Обратите внимание на объем порций, не кладите сразу большую порцию еды на тарелку. Помните, что чувство насыщения наступает не сразу, а примерно через 20 минут после начала приема пищи. Вставайте из-за стола с легким чувством голода.
Не торопитесь, не ешьте на бегу — все это поможет избежать переедания. Вся энергия, полученная нами с пищей, должна быть израсходована. Проще говоря, потратил — съел.
Не забывайте про адекватную физическую активность. Больше двигайтесь. Зима — прекрасное время года для активного отдыха с семьей и друзьями. Коньки, лыжи, санки, пешие прогулки — все это как нельзя лучше поможет вам справиться с последствиями праздников.