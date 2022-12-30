«Салат в холодильнике больше суток не простоит». Как не набрать лишнего и не отравиться за новогодним столом

Про необходимость подготовиться заранее

Подготовка к Новому году идет полным ходом. Наряду с подарками и елочными украшениями происходит активная закупка продуктов для праздничного стола. Для того чтобы не закупать лишнего, рекомендуется заранее составить новогоднее меню c учетом количества блюд, числа гостей и объема порций.

Спланируйте покупки с учетом сроков и условий хранения продуктов и готовых блюд, которые в обязательном порядке указаны на этикетке.

Про опасность комнатной температуры

Правильно готовьте и храните блюда и продукты, не употребляйте испорченную пищу и пищевые продукты с истекшим сроком годности. При комнатной температуре еда очень быстро портится и становится небезопасной. Не оставляйте готовую пищу при комнатной температуре более двух часов, а холодные блюда, салаты, заливное и так далее лучше принести на стол перед едой, а потом сразу убрать в холодильник.