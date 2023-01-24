«Советские москвичи пахли розами, жасмином и магнолией». Как и почему изменился запах столицы и ее жителей

«Москва у меня ассоциируется с запахом метро»

С каким запахом у меня ассоциируется Москва? Один выбрать крайне сложно, Москва очень многогранный город. Я, наверное, скажу про запахи метро, так как в Москве я все-таки большую часть времени провожу там.

Кстати, мы с моими студентами однажды размышляли над этой темой и некоторые из них загорелись идеей сделать Москву в ароматах — некую сувенирную коллекцию запахов. Кто-то из ребят сосредоточился на выпечке, говоря о том, что Москва — очень гостеприимный город, и здесь огромный выбор самых разных кафе. Другой парфюмер говорил, что Москва — огромный город, очень техногенный, современный. Он собрал в своей коллекции какие-то пластмассовые и металлические тона. Но это действительно звучало очень динамично — и это можно было носить. Кто-то воспринимал Москву не современную, а 50-х годов. Человек пробовал моделировать советские духи. Получился вишнево-сиреневый, классический, красивый, цветочный аромат.