«Все герои — наркоманы на игле признания». Знаменитый режиссер о столичной публике, театре для подростков и Москве-море

В общем есть в нас тот раб, которого каждый день надо по капле из себя выдавливать. Это получается, когда ты наблюдаешь за собой, подмечаешь, схватываешь подобные вещи, прорабатываешь их. Театр позволяет честно посмотреть на человека.

«Спектакль про пацанчиков»

Мне бы не хотелось, чтобы в зал приходили исключительно любители театра. Публика действительно должна быть разной.

В свое время в Челябинске я делал спектакль «Убийца». Он вообще про гопников, про пацанчиков с района. И я помню, как директор спрашивал: «А Вы уверены, что это нам вообще нужно? Мы же академический театр». Я тогда ответил: «Вы делаете спектакли для людей, которые любят театр, а мы сделаем для тех, кто его не любит. Возможно, они в нем останутся». Как раз рядом постоянно тусовались молодые ребята — катались на скейтбордах и роликах, но в сам театр не заходили. Мне хотелось сделать что-то такое, что заставило бы их захотеть зайти внутрь.

Сейчас «Убийца» — один из самых популярных спектаклей. Ему уже шесть лет. И на нем всегда аншлаг. На него идет новая публика, которая всегда считала театр — искусством, в лучшем случае, папиным и маминым, если не развлечением для бабушек и дедушек.

«Теперь это самая популярная девчонка в городе»

Еще один случай был в городе Нягань. Это город в Ханты-Мансийском автономном округе. Там я ставил спектакль для подростков. Городок настолько маленький, что там ничего не происходит, стоит один торговый центр, условно говоря, и все. Спектакль оказался очень интересным для самих подростков, и они были готовы остаться в театре. Им было достаточно, чтобы там провели вай-фай и поставили кофе. И вот уже там собирается какой-то коворкинг, появляется театральная студия, где они сами уже начинают делать какие-то спектакли.