«Вы одеваетесь для себя! И бархатное платье — отличный выбор». Александр Васильев — об идеальном наряде на Новый год
Новогодняя ночь — особенное время, так что и к выбору наряда для нее стоит отнестись с особенным вниманием. Знаменитый историк моды и телеведущий Александр Васильев уверен: в этом году москвички могут позволить себе любые эксперименты с образом, только бы они сами чувствовали себя на высоте. Но все же, по его мнению, вечернее платье — самый лучший выбор. О главном цвете наступающего Нового года, украшениях, силуэтах, смелости, подарках и, конечно же, праздничном настроении Александр Васильев рассказал на встрече со своими поклонниками, где побывала и «Мослента».
Обязательное вечернее платье
Александр Васильев уверен, что ощущение праздника можем подарить себе только мы сами, к выбору наряда в этот праздничный день нужно отнестись с особым вниманием. Об этом он рассказал на встрече с поклонниками в столичном ХЦ «Лейпциг».
По словам историка моды, женщинам встречать Новый год лучше в праздничном вечернем платье. Это обязательно поднимет настроение и им самим, и окружающим. «Поймите, в жизни у нас не так много времени: либо жить, либо тужить. И если выбор — жить, то выбирайте: жить в красоте, в достатке и в удовольствии. Поэтому вечернее платье я считаю обязательным», — пояснил историк моды.
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Главный цвет Нового года
Новый 2023 год станет годом голубого кролика, однако это не значит, что встречать его надо непременно в голубом или синем. Блондинкам и голубоглазым действительно подойдут эти цвета и их оттенки. Однако рыжеволосым лучше выбрать изумрудный.
В этот раз на Новый год следует выбирать серебряные или золотые фактуры, которые отражают свет.
Сегодня популярны также нежные, разбеленные цвета. Это стильная классика, которая всегда в моде. Оттенки розового цвета от пудрового, бледного, женственного к более интенсивному цвету, ассоциирующемуся с куклой Барби, или даже фуксия — тренд сезона.
Но главный цвет 2023 года — бордовый. «Выберите бархатное платье из плотной дорогой ткани, подчеркивающее достоинства вашей фигуры», — советует Васильев.
Добавит нотки роскоши благородный белый цвет, но главное — правильно сочетать его с другими в образе. Если вы любите яркие краски, отдайте предпочтение красным, синим и фиолетовым оттенкам. А тем, кому хочется встретить год в спокойствии, подойдут светлые тона серого и розового. Также беспроигрышным вариантом для Нового года станет черный цвет.
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Отсутствие рамок, оригинальность и блеск
Что касается силуэта наряда, то можно выбрать морскую тематику, например, платье с подолом, напоминающим хвост русалки. Не нужно боятся выделиться, поэтому новогодний наряд может быть с пайетками, блестками, перьями, бахромой, стеклярусом. Эти украшения были будто специально созданы для Нового года.
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Если очень хочется, то можно надеть уютный оверсайз свитер для встречи Нового года в компании близких людей. «Не ставьте себе рамки, нет принципиальных правил для создания образов в этот день. В первую очередь вы одеваетесь для себя, и важно, чтобы вы чувствовали себя на высоте», — объяснил историк моды.
К завершающим штрихам образа тоже стоит отнестись серьезно.
«Рекомендую выбрать украшения, которые вы носите редко, продолжая беречь их для особого случая, например с бриллиантами. Либо отдать предпочтение сверкающей бижутерии, например длинным или объемным серьгам», — высказался Васильев.
Добавить блеска и шика можно с помощью сияющего макияжа.
Ностальгия по 80-м
В моду стремительно возвращаются тренды из 1980-х, и на этом можно сыграть в новогоднюю ночь. Если хотите поностальгировать, выберете на праздник платья с широкими плечами или контрастными цветами.
Интересно будет смотреться интригующая молния на спине, которая придаст образу загадочности.
Что касается принтов, то сейчас снова в тренде клетка пье-де-пуль и анималистичный рисунок. Например, вы можете встретить Новогоднюю ночь в образе тигрицы или зебры.
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Модные подарки
На Новый год можно дарить сумку, модный шарф, перчатки и даже пуховик. Не забывайте о том, что Новый год — пора холодов, поэтому дарите практичные вещи, удобные и теплые, поскольку тепло — главный символ счастливого праздника.
Подумайте о том, что каждая новая покупка — это заряд адреналина. Это, в первую очередь, новая энергия и новый эмоции.