«Вы одеваетесь для себя! И бархатное платье — отличный выбор». Александр Васильев — об идеальном наряде на Новый год

Обязательное вечернее платье

Александр Васильев уверен, что ощущение праздника можем подарить себе только мы сами, к выбору наряда в этот праздничный день нужно отнестись с особым вниманием. Об этом он рассказал на встрече с поклонниками в столичном ХЦ «Лейпциг».

По словам историка моды, женщинам встречать Новый год лучше в праздничном вечернем платье. Это обязательно поднимет настроение и им самим, и окружающим. «Поймите, в жизни у нас не так много времени: либо жить, либо тужить. И если выбор — жить, то выбирайте: жить в красоте, в достатке и в удовольствии. Поэтому вечернее платье я считаю обязательным», — пояснил историк моды.