«Охрана заперла нас на час в библиотеке имени Ленина». Как показать москвичам столицу, которую они не знают
Люди, живущие в столице с рождения или приехавшие много лет назад, казалось бы, должны знать Москву, как свои пять пальцев. На деле же, москвичи также, как и туристы, пользуются навигаторами и не всегда задумываются об истории зданий, мимо которых проходят изо дня в день. В последние несколько лет, однако, все больше людей стали ходить на экскурсии по городу. С какой публикой на них можно столкнуться? О чем не знают москвичи? Об этом и многом другом «Мосленте» рассказала экскурсовод Елена Крыжановская. Ниже — ее монолог.
«Никогда не знаешь, кто тебя ждет»
Профессия экскурсовода очень творческая. Каждый твой день не похож на предыдущий: новая публика, новые факты, новые маршруты.
Минусы, однако, тоже есть. Работа с людьми – не всегда простое дело. Ты никогда не знаешь, какая аудитория тебя сегодня ждет. Тут нужно быть очень гибким, уметь подстраиваться под возраст и настроение людей. Помимо всего прочего я работаю в пространстве города. А Москва – город, который постоянно развивается, меняется, трансформируется. Для экскурсии нужно подобрать место, которые было бы не очень шумным, немноголюдным. Не всегда это получается, поэтому порой приходится терпеть дискомфорт.
Фото: Из личного архива Елены Крыжановской
Постоянно нужно следить за фактами. Это опять же связано с динамикой Москвы. Растет число станций метро, вокзалов, перекрываются улицы, дома закрывают на реставрацию. Всегда нужно быть в курсе того, что происходит в городе. Прежде, чем выйти на маршрут с людьми, я стараюсь накануне его пройти сама и все проверить.
«Приятно открывать город для москвичей»
Меня очень радует тенденция последних лет, когда в музеи активно идут именно жители Москвы. Раньше в Третьяковку, например, ходили в основном гости столицы. Москвичи же посещали этот музей в детстве и больше туда никогда не заглядывали. Сейчас ситуация кардинально изменилась. На топовые выставки в московских музеях действительно сложно попасть. Конечно, и музеи стали работать по-другому. Качество и количество выставок в Москве заметно выросли, улучшились основные экспозиции.
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
На мои городские экскурсии, например, ходят в основном москвичи или люди, давно живущие в Москве. Очень приятно открывать город именно для них. От них можно часто услышать подобные фразы: «Я хожу мимо этого здания на работу каждый день несколько лет, но никогда не обращал на него внимания. Оказывается, у него такая удивительная история!»
«Самая требовательная аудитория»
Некоторые родители не считают нужным водить своих детей на экскурсии. Я с этим не согласна. Мне, кажется, это очень важно для их развития и расширения кругозора. Но, безусловно, для детей нужно делать специализированные экскурсии, где будет больше интерактива. Походы в музеи не должны быть нудной обязаловкой. В противном случае у детей выработается отвращение ко всему этому. Я считаю, что маленьким слушателям просто нужно преподносить информацию дозированно, не перегружать их, но при этом всегда быть с ними в контакте.
Детская аудитория в какой-то степени самая требовательная. Их нужно уметь заинтересовать, захватить их внимание. К слову, свою самую первую экскурсию я проводила именно перед детьми. Хорошо, что я узнала об этом заранее и успела немного переработать материал. В итоге все прошло замечательно, но к выступлению перед малышами я всегда готовлюсь особенно тщательно.
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
«Аудиогид не привьет вам любовь к городу»
Существует такое явление, как аудиогид. Я сама им, бывает, пользуюсь, когда приезжаю в другие города. Но в любом случае всегда важна обратная связь. Если у тебя возникают какие-то вопросы по ходу экскурсии, то аудиогид вряд ли на них ответит.
Также аудиогид работает в очень ограниченных рамках. Да, есть разные тематики, но в каждой теме объем информации ограничен. Я считаю, что для беглого знакомства с городом, когда ты располагаешь буквально парой свободных часов, это хорошая вещь. Но если ты хочешь погрузиться в атмосферу, узнать больше, задать какие-то вопросы, то выбор очевиден. На мой взгляд, человеческое общение не заменит ничто и никогда. Экскурсовод – это харизма. Вряд ли аудиогид сможет привить вам любовь к городу. Он предоставит вам информацию, но особенных эмоций вы не получите.
Фото: Mike Kotsch / Unsplash
«У экскурсовода всегда должен быть козырь в рукаве»
Работа с людьми почти со стопроцентной вероятностью означает, что в вашей жизни станет в разы больше забавных, странных и нелепых ситуаций. Однажды я вела экскурсию по библиотеке Ленина. Мы с моей группой посещали там хранилище. В хранилище нельзя заходить со своей печатной литературой. То есть если у вас с собой есть какие-то книги, то их обязательно нужно оставить в гардеробе. Конечно, не все обращают внимание на это предупреждение.
Мы с группой зашли в хранилище, все там посмотрели, направляемся на выход и нас останавливает охрана, чтобы проверить вещи. У одной посетительницы оказалась при себе книга. Нас задержали и всей группе пришлось долго стоять в хранилище, пока выяснялись обстоятельства. .
Нужно было срочно искать выход из ситуации, так как довольно неприятно оказаться запертыми на час в каком-то помещении, люди начинали нервничать. Для таких случаев у меня есть специальные заготовки. Я думаю, что многие экскурсоводы пользуются таким лайфхаком и всегда готовят материала больше, чем нужно. Всегда должен быть козырь в рукаве
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
«Для меня не зазорно допустить ошибку»
Что касается ошибок… Здесь интересный момент. Сейчас очень много источников информации. Зачастую публика приходит очень подготовленная, люди в теме. Вопрос в том, какими источниками информациями пользовались эти люди. Мы же все сейчас живем в интернете, где есть много непроверенной или устаревшей информации, много всего мифологического. Меня учили, что нужно пользоваться как минимум тремя источниками, чтобы понять, где правда.
Если я в чем-то ошибаюсь и меня поправляет посетитель, предоставляя при этом источник, я считаю, что в этом нет ничего зазорного. Информация меняется, постоянно вскрываются новые факты, за всем не уследишь ведь.
«Пассивная публика — это грустно»
Меня не раздражают люди, которые пытаются перебивать экскурсовода или грубить. Конечно, они попадаются, но я уже знаю, как себя с ними вести, чтобы они не мешали остальной группы. Обычно я предлагаю обсудить все вопросы после экскурсии.
Пассивная публика – вот, что на самом деле грустно. Я пытаюсь всеми силами вытянуть их на обсуждение. Для меня очень важно заинтересовать людей, чтобы была беседа, а не просто монолог диктора.
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Даже когда к мне приходят не очень приятные посетители, я воспринимаю это как вызов. А вызовы всегда очень интересно преодолевать. Это опыт, это новые навыки в построении отношений с людьми.
«Не нужно смотреть на людей свысока»
Раньше считалось, что экскурсовод плохой, если говорит тихо. Сейчас это уже перестало быть проблемой, так как появились специальные устройства для усиления голоса.
В первую очередь экскурсовод должен уважать свою публику. Не нужно смотреть на людей свысока.
Народ приходит разный, иногда в каких-то вопросах даже более подкованный, чем ты. Всегда важен диалог, а не менторский тон. Когда экскурсия ведется по принципу «я тут самая умная», вот это мне не нравится.
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
«Не знаешь ответа на вопрос — говори об этом честно»
На курсах нас учили, что делать, если человек задает вопрос, а ответа ты не знаешь. Это не трагедия, знать все не может никто. В данной ситуации я говорю человеку, что уточню информацию и свяжусь с ним по телефону.
Если есть время, например, долгий переход между двумя объектами, никто не запрещает вам воспользоваться смартфоном и поискать информацию в интернете. Такие ситуации периодически встречаются, но публика воспринимает их адекватно. Главное – не лукавить и не придумывать на ходу.
«Факты, которые удивляют всех»
Есть в моем арсенале парочка фактов, которые удивляют даже коренных москвичей. Например, когда я веду экскурсию «Московские немцы», всех поражает, что до революции это была крупнейшая национальная диаспора Москвы. Первыми были русские, а вторыми как раз немцы. `
Оборудованная набережная пруда в парке "Усадьба Михалково".
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
Также я веду экскурсию по усадьбе Михалково, которая находится в районе станции МЦК Коптево. Большинство людей, даже тех, которые живут в этом районе, никогда о ней и не слышали. Представляете? Целый объект, который людям неизвестен.
Вообще, столица хороша тем, что она умеет удивлять и туристов, и коренных жителей. Здесь действительно каждый найдет что-то интересное и не только в центре города.