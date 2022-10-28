«Охрана заперла нас на час в библиотеке имени Ленина». Как показать москвичам столицу, которую они не знают

«Никогда не знаешь, кто тебя ждет»

Профессия экскурсовода очень творческая. Каждый твой день не похож на предыдущий: новая публика, новые факты, новые маршруты.

Минусы, однако, тоже есть. Работа с людьми – не всегда простое дело. Ты никогда не знаешь, какая аудитория тебя сегодня ждет. Тут нужно быть очень гибким, уметь подстраиваться под возраст и настроение людей. Помимо всего прочего я работаю в пространстве города. А Москва – город, который постоянно развивается, меняется, трансформируется. Для экскурсии нужно подобрать место, которые было бы не очень шумным, немноголюдным. Не всегда это получается, поэтому порой приходится терпеть дискомфорт.