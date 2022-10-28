Профессия
00:01, 28 октября 2022
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«Охрана заперла нас на час в библиотеке имени Ленина». Как показать москвичам столицу, которую они не знают

Люди, живущие в столице с рождения или приехавшие много лет назад, казалось бы, должны знать Москву, как свои пять пальцев. На деле же, москвичи также, как и туристы, пользуются навигаторами и не всегда задумываются об истории зданий, мимо которых проходят изо дня в день. В последние несколько лет, однако, все больше людей стали ходить на экскурсии по городу. С какой публикой на них можно столкнуться? О чем не знают москвичи? Об этом и многом другом «Мосленте» рассказала экскурсовод Елена Крыжановская. Ниже — ее монолог.

«Охрана заперла нас на час в библиотеке имени Ленина». Как показать москвичам столицу, которую они не знают
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«Никогда не знаешь, кто тебя ждет»

Профессия экскурсовода очень творческая. Каждый твой день не похож на предыдущий: новая публика, новые факты, новые маршруты.

Минусы, однако, тоже есть. Работа с людьми – не всегда простое дело. Ты никогда не знаешь, какая аудитория тебя сегодня ждет. Тут нужно быть очень гибким, уметь подстраиваться под возраст и настроение людей. Помимо всего прочего я работаю в пространстве города. А Москва – город, который постоянно развивается, меняется, трансформируется. Для экскурсии нужно подобрать место, которые было бы не очень шумным, немноголюдным. Не всегда это получается, поэтому порой приходится терпеть дискомфорт.

«Охрана заперла нас на час в библиотеке имени Ленина». Как показать москвичам столицу, которую они не знают

Фото: Из личного архива Елены Крыжановской

Постоянно нужно следить за фактами. Это опять же связано с динамикой Москвы. Растет число станций метро, вокзалов, перекрываются улицы, дома закрывают на реставрацию. Всегда нужно быть в курсе того, что происходит в городе. Прежде, чем выйти на маршрут с людьми, я стараюсь накануне его пройти сама и все проверить.

«Приятно открывать город для москвичей»

Меня очень радует тенденция последних лет, когда в музеи активно идут именно жители Москвы. Раньше в Третьяковку, например, ходили в основном гости столицы. Москвичи же посещали этот музей в детстве и больше туда никогда не заглядывали. Сейчас ситуация кардинально изменилась. На топовые выставки в московских музеях действительно сложно попасть. Конечно, и музеи стали работать по-другому. Качество и количество выставок в Москве заметно выросли, улучшились основные экспозиции.

«Охрана заперла нас на час в библиотеке имени Ленина». Как показать москвичам столицу, которую они не знают

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

На мои городские экскурсии, например, ходят в основном москвичи или люди, давно живущие в Москве. Очень приятно открывать город именно для них. От них можно часто услышать подобные фразы: «Я хожу мимо этого здания на работу каждый день несколько лет, но никогда не обращал на него внимания. Оказывается, у него такая удивительная история!»

«Самая требовательная аудитория»

Некоторые родители не считают нужным водить своих детей на экскурсии. Я с этим не согласна. Мне, кажется, это очень важно для их развития и расширения кругозора. Но, безусловно, для детей нужно делать специализированные экскурсии, где будет больше интерактива. Походы в музеи не должны быть нудной обязаловкой. В противном случае у детей выработается отвращение ко всему этому. Я считаю, что маленьким слушателям просто нужно преподносить информацию дозированно, не перегружать их, но при этом всегда быть с ними в контакте.

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Детская аудитория в какой-то степени самая требовательная. Их нужно уметь заинтересовать, захватить их внимание. К слову, свою самую первую экскурсию я проводила именно перед детьми. Хорошо, что я узнала об этом заранее и успела немного переработать материал. В итоге все прошло замечательно, но к выступлению перед малышами я всегда готовлюсь особенно тщательно.

«Охрана заперла нас на час в библиотеке имени Ленина». Как показать москвичам столицу, которую они не знают

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

«Аудиогид не привьет вам любовь к городу»

Существует такое явление, как аудиогид. Я сама им, бывает, пользуюсь, когда приезжаю в другие города. Но в любом случае всегда важна обратная связь. Если у тебя возникают какие-то вопросы по ходу экскурсии, то аудиогид вряд ли на них ответит.

Также аудиогид работает в очень ограниченных рамках. Да, есть разные тематики, но в каждой теме объем информации ограничен. Я считаю, что для беглого знакомства с городом, когда ты располагаешь буквально парой свободных часов, это хорошая вещь. Но если ты хочешь погрузиться в атмосферу, узнать больше, задать какие-то вопросы, то выбор очевиден. На мой взгляд, человеческое общение не заменит ничто и никогда. Экскурсовод – это харизма. Вряд ли аудиогид сможет привить вам любовь к городу. Он предоставит вам информацию, но особенных эмоций вы не получите.

«Охрана заперла нас на час в библиотеке имени Ленина». Как показать москвичам столицу, которую они не знают

Фото: Mike Kotsch / Unsplash

«У экскурсовода всегда должен быть козырь в рукаве»

Работа с людьми почти со стопроцентной вероятностью означает, что в вашей жизни станет в разы больше забавных, странных и нелепых ситуаций. Однажды я вела экскурсию по библиотеке Ленина. Мы с моей группой посещали там хранилище. В хранилище нельзя заходить со своей печатной литературой. То есть если у вас с собой есть какие-то книги, то их обязательно нужно оставить в гардеробе. Конечно, не все обращают внимание на это предупреждение.

Мы с группой зашли в хранилище, все там посмотрели, направляемся на выход и нас останавливает охрана, чтобы проверить вещи. У одной посетительницы оказалась при себе книга. Нас задержали и всей группе пришлось долго стоять в хранилище, пока выяснялись обстоятельства. .

Нужно было срочно искать выход из ситуации, так как довольно неприятно оказаться запертыми на час в каком-то помещении, люди начинали нервничать. Для таких случаев у меня есть специальные заготовки. Я думаю, что многие экскурсоводы пользуются таким лайфхаком и всегда готовят материала больше, чем нужно. Всегда должен быть козырь в рукаве

«Охрана заперла нас на час в библиотеке имени Ленина». Как показать москвичам столицу, которую они не знают

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

«Для меня не зазорно допустить ошибку»

Что касается ошибок… Здесь интересный момент. Сейчас очень много источников информации. Зачастую публика приходит очень подготовленная, люди в теме. Вопрос в том, какими источниками информациями пользовались эти люди. Мы же все сейчас живем в интернете, где есть много непроверенной или устаревшей информации, много всего мифологического. Меня учили, что нужно пользоваться как минимум тремя источниками, чтобы понять, где правда.

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Если я в чем-то ошибаюсь и меня поправляет посетитель, предоставляя при этом источник, я считаю, что в этом нет ничего зазорного. Информация меняется, постоянно вскрываются новые факты, за всем не уследишь ведь.

«Пассивная публика — это грустно»

Меня не раздражают люди, которые пытаются перебивать экскурсовода или грубить. Конечно, они попадаются, но я уже знаю, как себя с ними вести, чтобы они не мешали остальной группы. Обычно я предлагаю обсудить все вопросы после экскурсии.

Пассивная публика – вот, что на самом деле грустно. Я пытаюсь всеми силами вытянуть их на обсуждение. Для меня очень важно заинтересовать людей, чтобы была беседа, а не просто монолог диктора.

«Охрана заперла нас на час в библиотеке имени Ленина». Как показать москвичам столицу, которую они не знают

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Даже когда к мне приходят не очень приятные посетители, я воспринимаю это как вызов. А вызовы всегда очень интересно преодолевать. Это опыт, это новые навыки в построении отношений с людьми.

«Не нужно смотреть на людей свысока»

Раньше считалось, что экскурсовод плохой, если говорит тихо. Сейчас это уже перестало быть проблемой, так как появились специальные устройства для усиления голоса.

В первую очередь экскурсовод должен уважать свою публику. Не нужно смотреть на людей свысока.

Народ приходит разный, иногда в каких-то вопросах даже более подкованный, чем ты. Всегда важен диалог, а не менторский тон. Когда экскурсия ведется по принципу «я тут самая умная», вот это мне не нравится.

«Охрана заперла нас на час в библиотеке имени Ленина». Как показать москвичам столицу, которую они не знают

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

«Не знаешь ответа на вопрос — говори об этом честно»

На курсах нас учили, что делать, если человек задает вопрос, а ответа ты не знаешь. Это не трагедия, знать все не может никто. В данной ситуации я говорю человеку, что уточню информацию и свяжусь с ним по телефону.

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Если есть время, например, долгий переход между двумя объектами, никто не запрещает вам воспользоваться смартфоном и поискать информацию в интернете. Такие ситуации периодически встречаются, но публика воспринимает их адекватно. Главное – не лукавить и не придумывать на ходу.

«Факты, которые удивляют всех»

Есть в моем арсенале парочка фактов, которые удивляют даже коренных москвичей. Например, когда я веду экскурсию «Московские немцы», всех поражает, что до революции это была крупнейшая национальная диаспора Москвы. Первыми были русские, а вторыми как раз немцы. `

Оборудованная набережная пруда в парке "Усадьба Михалково".

Оборудованная набережная пруда в парке "Усадьба Михалково".

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Также я веду экскурсию по усадьбе Михалково, которая находится в районе станции МЦК Коптево. Большинство людей, даже тех, которые живут в этом районе, никогда о ней и не слышали. Представляете? Целый объект, который людям неизвестен.

Вообще, столица хороша тем, что она умеет удивлять и туристов, и коренных жителей. Здесь действительно каждый найдет что-то интересное и не только в центре города.

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