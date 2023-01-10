«Скоморошили месяц — каждый день хоронили козу». Как работают аниматоры на московских улицах в новогодние праздники

Сложно описать это состояние. Когда просыпаешься, есть немного времени, пока ты остаешься самим собой, а потом приезжаешь на работу, и все, ты — Муми-тролль. С какого-то момента я поняла, что уже и во сне им стала и решаю там какие-то вопросы с муми-папой и муми-мамой. Это были новогодние праздники 2017-2018 годов.

«Все дети хотят обнять»

Каждый раз подстраиваешься под персонажа. Если ты рождественский эльф, то ходишь весь такой мечтательный. А если Мумми-тролль, то суперняшный и мимимишный.

Конечно, всегда есть дети, которые всего боятся, это надо учитывать. Но в большинстве своем они очень любят обнимать Муми-тролля, что иногда создает проблемы, потому что можно упасть. Если детей человек 30 и они все хотят обнять Муми-тролля, ему бывает сложно устоять на ногах. Поэтому Снусмумрик периодически его поддерживал.