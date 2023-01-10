«Скоморошили месяц — каждый день хоронили козу». Как работают аниматоры на московских улицах в новогодние праздники
Только крепкий телом и духом артист сможет 20–30 дней подряд работать по 10 часов на морозе, изображая козу, лису, эльфа или Муми-тролля. При этом выпивать запрещено — таких сразу увольняют. Как правильно общаться с детьми, устраивать на улице хороводы и потешные свадьбы, даже во сне видеть себя в артистическом костюме и по полтора месяца отходить потом от всей этой карнавальной суматохи, рассказала «Мосленте» Ярослава Солнечная, с 2017 года работающая аниматором на новогоднем фестивале «Путешествие в Рождество».
«Приезжаешь на работу, и все, ты — Муми-тролль»
Первый мой аниматорский Новый год в Москве вышел очень интересным. За месяц до этого мы с товарищем, не зная, где и кем будем работать, каждый вечер смотрели муми-троллей. Это наш любимый мультфильм, мы пересмотрели все серии.
И тут нам попадается заказ — поработать на новогодние праздники на Новом Арбате. Причем есть возможность выбрать, каким персонажем быть. И я беру себе Муми-тролля.
Заключили договор, за две-три недели нам выдали сценарий, который мы выучили. Съездили на примерку костюма. Перед выходом провели репетицию с напарником, и вперед, на Новый Арбат.
Когда работаешь на таком фестивале, как «Путешествие в Рождество», в образ погружаешься очень плотно, потому что работать приходится по восемь, по десять часов. И вот 21 день я была Муми-троллем.
Манежная площадь, декабрь 2022 года. В образе лисы — Ярослава Солнечная.
Фото: Елизавета Кожушко
Сложно описать это состояние. Когда просыпаешься, есть немного времени, пока ты остаешься самим собой, а потом приезжаешь на работу, и все, ты — Муми-тролль. С какого-то момента я поняла, что уже и во сне им стала и решаю там какие-то вопросы с муми-папой и муми-мамой. Это были новогодние праздники 2017-2018 годов.
«Все дети хотят обнять»
Каждый раз подстраиваешься под персонажа. Если ты рождественский эльф, то ходишь весь такой мечтательный. А если Мумми-тролль, то суперняшный и мимимишный.
Конечно, всегда есть дети, которые всего боятся, это надо учитывать. Но в большинстве своем они очень любят обнимать Муми-тролля, что иногда создает проблемы, потому что можно упасть. Если детей человек 30 и они все хотят обнять Муми-тролля, ему бывает сложно устоять на ногах. Поэтому Снусмумрик периодически его поддерживал.
Мы по двое работали на Новом Арбате. Там было четыре сцены: поющие тролли, Петсон и Финдус, Снежная королева и Стойкий оловянный солдатик, а потом уже мы — Муми-тролль и Снусмумрик. Мы давали небольшие спектакли, был интерактивный квест. Мы с детками по полчаса пекли именинный пирог или собирались в путешествие — это был рассказ-сценка, совмещенный с интерактивными играми.
«Потребовались скоморохи на Манежной площади»
В 2018-2019-м на фестивале «Путешествие в Рождество» мы были разными персонажами сказок. По четыре, по пять дней я была то испанской феей Буфаной, то эльфом, то птичницей.
Самый любимый мой Новый год — 2019-2020. Сначала мне дали роль Раганы — это персонаж скандинавских сказок. Но потом потребовались скоморохи на Манежной площади, и мы с моим народным театром «Звери, птицы, скоморохи» отработали там на своем любимом репертуаре.
Скоморошили мы месяц. Каждый день хоронили козу и возрождали ее. Вообще коза — чуть ли не главный персонаж рождественских колядок.
Развлекали народ как могли — устраивали на Манежной площади шуточные женитьбы, как по традиции это делала молодежь на колядках. Выбираешь кого-нибудь из толпы, одеваешь фату — у нас специальная была, сразу на шапку одевалась — и устраиваешь свадебный поезд, ведешь.
Народный театр «Звери, птицы, скоморохи» на фестивале «Путешествие в Рождество» на Манежной площади в Москве
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
С бутафорским свадебным букетом обводишь пару вокруг елки, сзади — толпа, а вокруг — скоморохи поют: «Пора молодцу жениться».
Потом молодожены приходили к месту действа, где мы их шуточно женили. Закрывали платком, подсовывали невесте полено в пеленках и показывали всем этого новоиспеченного ребеночка. Такие вот народные забавы, и всегда это людям очень нравилось.
«Надо продержаться на холоде часов десять»
Поначалу кажется, что ты особо ничего не делаешь. Все что надо — это продержаться на холоде часов десять. Понятно, что все одеваются потеплее. Про алкоголь и мысли быть не может — ходят, проверяют, увольняют. Так что — чаек из термоса, кофеек. И все это время ты не ты, а сказочный персонаж. Очень классно.
В среднем перерыв — 10 минут в час, после 50 минут работы. Не всегда в это время укладываешься, потому что костюмы бывают большие, и где-нибудь на Манежной площади сходить в «волшебную комнату» бывает очень непросто. Надо же не запачкать костюм, который в кабинку не умещается. Чтобы снять костюм Муми-тролля в чистом помещении, мне надо было идти почти километр.
Перерыв на обед — около часа. В это время надо погреть еду, а поскольку артистов бывает много, сделать это непросто.
Аниматоры на фестивале «Путешествие в Рождество» на Манежной площади в Москве.
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
В мороз мы побольше греемся, пьем побольше горячего чая. А в дождь прячемся — на фестивале всегда есть мастерские или шале. В 2020-м на Манежной площади от дождя укрывались под навесами уличного фуд-корта. И конечно же, классно с кем-то подружиться из торговцев. Особенно если он делает блины с семгой и сливочным сыром.
«Самое страшное — ничего не делать, просто стоять»
Люди очень любят фотографироваться и вообще положительно реагируют на всю эту костюмированную историю. Хотя в зависимости от площадки все может быть по-разному. На Новом Арбате, например, много таких, кто мимо нас проходил на маршруте: на работу, с работы. Им вообще не до Нового года, идут по своим делам.
Другое дело — на Тверской площади, у памятника Юрию Долгорукому. Там вокруг люди, которые приходят за праздником, они хотят пофотографироваться, пообщаться. И с ними очень классно проводить интерактивы.
В одно «Путешествие в Рождество» мы работали на Тверской, чуть не доходя до здания мэрии. Тема костюмов была сказки Бажова, нам досталась «Хозяйка Медной горы». Ребята-народники играли на сцене на балалайках и гармошках плясовые, типа «Барыни», а девочки-народницы тут же водили с гуляющими по Тверской хороводы. С радостью наши люди это делают, и на народную музыку очень бодро реагируют.
Участницы анимационной программы на фестивале «Путешествие в Рождество» на Тверской улице в Москве.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Бывают, конечно, скучающие артисты, которые не знают, как себя занять. И это самое страшное — ничего не делать, просто стоять. Тогда минуты превращаются в часы. У меня такого никогда не было, мне всегда интересно какую-нибудь штучку придумать: загадывать загадки, играть, подшучивать над людьми.
«Нам нельзя брать деньги»
Например, когда я была козой, у меня была любимая фишка — игра «Скоморохи отдают козу». Стоят, кричат: «Кому козу? Кому козу?» Шуточно продают ее за стишок, за конфетку. Нам нельзя брать деньги, так что никто на этом не зарабатывает, это игра. Когда человек уже у входа в метро понимает, что коза идет за ним и не отвяжется, чуть ли не домой к нему поедет, он возвращается на площадь и начинает ее продавать: «Кому козу? Кому козу?» Пока не найдется тот, кто ее у него заберет.
Или хорошая забава — «Преследование козой». Коза выбирает компанию, и в ней обязательно есть человек, который ее боится, бывает, даже визжит.
А ты за ним ходишь и блеешь. Человек говорит: «Да отвяжись от меня! Да что она за мной ходит?» — и всем вокруг смешно.
«Месяца полтора лежала не диване, отходила»
Самое крутое — то, что ты в центре сказки и вокруг тебя все это крутится когда 20 дней, когда 30. Бывает, что и без выходных. Так что я очень сильно переключаюсь на эту роль, ухожу в нее. Когда проект заканчивался, один-два дня — классно, а потом понимаешь, что все уже не то, ты больше не в центре внимания, и становится грустно. В 2020-м мы месяц отработали на Манежной площади, а потом еще на 20 дней продлили наш проект, благодаря чему я кроме скомороха побывала еще и эльфом. После этого я месяца полтора лежала не диване, смотрела фильмы, и даже на звонки и сообщения никому не могла ответить — отходила.
И при этом я была так рада, когда на это «Путешествие в Рождество» получила роль лисы! Два года этого фестиваля не было, и мне было грустно на Новый год. Хоть и отмечала хорошо, с друзьями, но что-то в этом было не то. Потому что на фестивале ты в эпицентре праздника. Вокруг все украшено: елки в гирляндах, огни, — народ, гулянье, веселье. Было как-то пусто, когда два Новых года подряд у меня всего этого не случилось.
Гости фестиваля «Путешествие в Рождество» на площади Революции в Москве.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
«Депрессия была два месяца, а тут все прошло»
Бывают очень душевные моменты. Помню, на Тверскую площадь пришла женщина с ребенком, мы тогда скоморошили. Потом она подошла ко мне и сказала: «Спасибо большое. У меня депрессия была два месяца, а тут все прошло. Мы с дочкой здесь случайно оказались, я послушала эти песни, поиграла в игры, и мне стало так хорошо...» С такими отзывами часто люди подходили. Приятно, что даже мимолетное прикосновение к корням, к традициям народного праздника дает такой мощный эффект.
Проходит огромное количество людей, и это здорово. Потому что одну и ту же программу ты можешь показывать каждый час и публика все время будет новая.
Приятно общаться с теми, кто специально ездит по всем площадям. Есть такие фестивальщики. Например, мы с друзьями познакомились с женщиной, которая из года в год приезжает из Сергиева Посада специально на «Путешествие в Рождество», давно уже знает по именам всех артистов.
Ты уже узнаешь пап с детьми, которые ходят из года в год, помнят тебя. Им знакомы все старые игры, и они спрашивают, будут ли в этом году новые. Бывали случаи, что люди приезжали, чтобы сфотографировать именно меня в костюме. Помню, не могла уйти, потому что фотограф ехала издалека, специально чтобы пофотографировать лису — а я тогда была лисой.
Платят хорошо, я потом дважды открывала мини-бизнес на эти деньги. Еще один приятный бонус — постоянно узнаешь себя на праздничных фотографиях в интернете, в журнальных и газетных статьях и на мониторах с новостями в вагонах метро. Как только приближается праздник и начинают писать про Новый год, все время узнаю себя на снимках с фестиваля.