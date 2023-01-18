«Попробуйте поэкспериментировать с едой». Что не так с диетами и зачем нужен новый конструктор рациона

Если вы зайдете в PubMed — официальную медицинскую библиотеку США, то обнаружите миллионы работ по диетологии, опубликованных за последние 10-15 лет. И все они противоречат друг другу.

Ученые не сходятся между собой не только в выборе диет. Они не могут договориться ни о количестве приемов пищи, ни о пользе или вреде голодания, ни о влиянии лишнего веса на здоровье.

«Доказательная» означает, что были проведены исследования и получен четкий ответ. Исследования проведены были, и в большом количестве, но вопросов по-прежнему больше, чем ответов. Нет единого мнения, а значит — нет и единого «правильного» подхода.

О классических диетах и подсчете калорий

Что не так с классическими диетами? То, что они не подходят многим людям. Несмотря на обилие информации, калькуляторов калорий и продуктов для правильного питания, у людей не становится меньше проблем с весом. Эта проблема повсеместна: она существует и в Америке, и в России, и в Европе.