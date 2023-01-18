«Попробуйте поэкспериментировать с едой». Что не так с диетами и зачем нужен новый конструктор рациона
Те или иные диеты пользуются популярностью десятки лет. Большинство из них, однако, не работают, как не меняют фигуру человека и разнообразные стереотипные рационы. Попытку исправить положение предприняла компания доставки рационов здорового питания GrinDin. «Мы сделали конструктор рационов FreeRide для себя — для того, чтобы составлять меню себе, своим близким, коллегам и друзьям. А теперь довели его до ума и готовы поделиться им с вами», — рассказывает директор по развитию, бренд-шеф, разработчик программ «GrinDin» Алиса Шабанова. Обо всем этом и многом другом «Мослента» поговорила с Алисой. Ниже — ее монолог.
Об Америке и нутрициологии
Сейчас принято ссылаться на доказательную нутрициологию как научную основу питания — в противоположность ненаучным подходам и диетам, которых становится все больше и больше. Но, к сожалению, доказательная нутрициология — это миф.
Как бы мы ни относились к Америке, на сегодняшний день она является экспертом в области диетологии. Именно Америка — чемпион по ожирению среди детей и взрослых, по количеству врачей-диетологов и числу исследований в области правильного питания.
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Если вы зайдете в PubMed — официальную медицинскую библиотеку США, то обнаружите миллионы работ по диетологии, опубликованных за последние 10-15 лет. И все они противоречат друг другу.
Ученые не сходятся между собой не только в выборе диет. Они не могут договориться ни о количестве приемов пищи, ни о пользе или вреде голодания, ни о влиянии лишнего веса на здоровье.
«Доказательная» означает, что были проведены исследования и получен четкий ответ. Исследования проведены были, и в большом количестве, но вопросов по-прежнему больше, чем ответов. Нет единого мнения, а значит — нет и единого «правильного» подхода.
О классических диетах и подсчете калорий
Что не так с классическими диетами? То, что они не подходят многим людям. Несмотря на обилие информации, калькуляторов калорий и продуктов для правильного питания, у людей не становится меньше проблем с весом. Эта проблема повсеместна: она существует и в Америке, и в России, и в Европе.
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Сбалансированный рацион с подсчетом калорий доказал свою несостоятельность не только на практике, но и в лабораториях: на сегодняшний день существует много исследований, которые показывают, что ограничение калорий снижает метаболизм, а чувство голода возрастает настолько, что не сорваться становится подвигом.
Попытка врачей свалить провалы на отсутствие силы воли и мотивации просто смешна: по статистике, 98 процентов людей не могут похудеть или набирают вес снова, — получается, что все люди безвольны. В том числе спортсмены, ученые, политики и военные — люди, которые проявляют нетривиальные волевые качества изо дня в день.
О диетах на любой вкус
Существует большое количество неклассических диет. Дюкан, кето, палео, низкожировая, низкоуглеводная… Однако они не подходят многим людям. А точнее, каждому подходит что-то свое. Я знаю несколько человек, которые эффективно потеряли и удержали вес на диете Дюкана. И знаю многих, кому это не удалось. То же самое относится к другим системам питания.
Фото: Louis Hansel / Unsplash
Почему так происходит? Есть много причин.
Во-первых, физиологические особенности. Все знают, что кофе оказывает разный эффект на разных людей. Кто-то пьет кофе на ночь и спит как младенец. Кто-то не может заснуть, если выпил кофе после пяти. А кто-то вообще не может пить кофе, потому что от него «колотится сердце». Есть генетически предопределенная скорость метаболизации кофе. Ее можно узнать, сделав ДНК-анализ или просто понаблюдав за собой.
Точно так же метаболизм разных нутриентов отличается у разных людей. Например, моя мама — несчастный обладатель быстрого усвоения углеводов. Она толстеет от одного взгляда на булочку. Ей отлично подходит кетодиета. Моя родная сестра слишком хорошо усваивает жиры. Ей подходит палеодиета с акцентом на углеводы. У меня усвоение БЖУ сбалансировано. И все это в одной семье!
Во-вторых, у всех людей разный аппетит. Слово «аппетит» было испорчено диетологами, которые противопоставляют его «истинному чувству голода». Однако аппетит возникает не от скуки: организм по каким-то причинам просит есть.
Фото: Louis Hansel / Unsplash
Тем, у кого аппетит находится в пределах нормы, чаще подходит сбалансированная диета. Тем, у кого аппетит повышен, приходится искать другой подход. На «балансе» — при ограничении калорий — им голодно, поэтому лучше попробовать повысить содержание белка или жира в рационе, поискать более комфортный вариант.
В-третьих, разные пищевые привычки.
Кто-то привык есть шесть раз в день, кто-то — два. Часть диетологов считает, что дробное питание ускоряет метаболизм, другие призывают есть «по чувству голода», на интуиции. Третьи — за интервальное голодание, потому что оно позволяет отрегулировать аппетит за счет снижения толерантности к лептину / инсулину.
Кто прав? Неизвестно. Организму, который не хочет завтракать, это безразлично. Но верно одно: засовывание в себя еды у большинства людей не приводит ни к снижению веса, ни к хорошему самочувствию.
И так далее.
О советчиках и экспериментах
Как с этим быть обычному человеку, который не имеет научной базы и медицинского образования? Отправить всех советчиков туда, откуда они не смогут давать советы. И начать изучать себя. Попробовать дробное питание и двух-трехразовое питание. Поиграть с БЖУ и калорийностью. Попробовать интервальное голодание с отказом от ужина и с отказом от завтрака и посмотреть, что комфортнее.
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Не существует «единицы человека», как «единицы массы» или «единицы объема». Все килограммы и литры одинаковы. Все люди разные. И дело тут не в том, чтобы воспевать свою уникальность и неповторимость, а в том, чтобы признать: то, что подходит моей подруге, не работает у меня. Не потому, что я плохая, безвольная или неудачница, а потому, что я другая.
Я, например, нашла свое счастье в белково-углеводном чередовании. Так как я много занимаюсь спортом, мне не подходят голодные диеты, аппетит постоянно повышен, энергии нужно много. Но советовать это никому не стану: тут действительно нужно все пробовать на себе и смотреть результат. Иначе никак.
О FreeRide и вдохновении
Признавая право и правильность подхода «подбирать под себя», мы в GrinDin сделали конструктор рационов, в котором можно составить практически любое меню. Без завтрака, с плотным завтраком, двухразовое или семиразовое, с любым балансом БЖУ и калорийностью.
Фото: Toa Heftiba / Unsplash
FreeRide — бесконечное поле экспериментов для тех, кто ищет, и удобный инструмент для тех, кто уже нашел свою систему питания. Посмотрите, как настраивают питание другие люди. Попробуйте сами. Даже если вы не готовы заказывать еду с доставкой, возможно, это даст вам стимул и вдохновение для увлекательных экспериментов с едой.