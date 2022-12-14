«Крыша — полноценная часть квартиры». Как живется в столичном доме, построенном по индивидуальному проекту
Архитектору Марии Кремер повезло: она нашла себе квартиру мало того, что в доме, построенном по индивидуальному проекту, так еще и с собственным выходом на крышу. Теперь вместе со своим молодым человеком Мария устраивает пикники на свежем воздухе, не выходя из подъезда. Без чего не создать уют ни в одном доме, чем отличаются европейские квартиры от российских и какими путями некоторые вещи путешествуют по миру? Об этом Мария рассказала «Мосленте».
Малоэтажный кирпичный дом, созданный по индивидуальному проекту в 1934 году, стоит в окружении старинных усадеб на пересечении Большого Левшинского и Денежного переулков. Мария Кремер поселилась здесь, на последнем этаже, не так давно.
«Здесь я живу уже почти год, — рассказывает девушка. — Но, по сути, я человек перемещающийся. Родилась в Москве, а в 16 лет переехала с семьей в Германию. Там я закончила гимназию и университет. Первые два года студенческой жизни прошли в Мюнхене, а потом — обязательный год за границей, который я провела в Испании. В результате, я очень много перемещалась, и мне удалось попробовать много форматов жилья. Основное отличие европейских квартир — отсутствие декора. Там все проще — и ремонт, и мебель, но используются более качественные отделочные материалы».
Фото: Наталья Долгушина
Порой с Марией случались забавные истории.
«Я снимала жилье в Мюнхене, в районе художников Швабинге, — рассказывает она. — Оно было на чердаке. Хозяева оказались вегетарианцами, и у них было условие, что я не готовлю на кухне мясо. А я вот совсем не вегетарианка. Однажды мне показалось, что их нет дома, и я приготовила себе яичницу с беконом. Был грандиозный скандал, и я поняла, что пора уезжать. А потом я ещё жила в бассейне. Хозяева дома осушили его в подвале дома и сдавали по выгодной цене. Немного сыро, зато много места для рабочего стола и чудесная акустика».
площадь квартиры
К концу обучения Марию ждали неожиданные перемены. На лекцию в университет приехал архитектор Александр Бродский. Девушка показала ему свое портфолио и получила приглашение на работу в его архитектурном бюро.
«Так, в 2016 году я вернулась в Москву, — говорит Мария. — Первое время я жила с родителями, думала, что пробуду здесь недолго. Но в бюро время течёт по-другому, оно фактически останавливается. Вообще, архитектурные проекты длятся долго — от задумки до воплощения могут пройти десятки лет. Вырастают дети, меняется жизнь, а твоя идея все реализовывается».
Когда Мария поняла, что в столице ей придется задержаться надолго, стало ясно, что нужно искать жилье. Молодому архитектору нужна была съемная квартира.
«Мне хотелось найти творческое место, — объясняет Мария. — Эту квартиру мы искали вместе с моим молодым человеком. Его зовут Василий. Мы оба хотели жить в самом центре города. Как архитектор, я искала старый, досоветский дом с высокими потолками и большими окнами. Мне кажется, в таких домах есть ещё некая особая атмосфера».
Фото: Наталья Долгушина
Паре досталась уникальная квартира. Поскольку она находится на последнем этаже, у Марии и Василия практически нет соседей. И при этом здесь есть прямой выход на крышу — через окно главной комнаты.
«Скорее всего, здесь была перепланировка, — Мария показывает на стены. — Тут объединили коридор, кухню и комнату. Получилось одно большое пространство. Возможно, когда-то здесь ещё была печь, видны выходы для каминов. Больше всего меня привлекает свет: в квартире много больших окон, и в доме всегда светло».
Ещё больше света помещению добавляет белый цвет стен и минимум декора.
Большая часть деревянной столешницы проходит у окон и соединена с подоконником. А расположение квартиры на последнем этаже позволило отказаться от занавесок в этой зоне, так что жильцам можно круглосуточно любоваться видами из окна.
На кухне сделан яркий цветовой акцент — вишневая глянцевая плитка фартука. А изысканности добавляет массивный деревянный обеденный стол. Украшает его необычная лампа.
Фото: Наталья Долгушина
«У нее интересная история, — рассказывает Мария. — В одной из съемных квартир в Мюнхене мне захотелось уюта, и я решила купить лампу. Вообще первое, что приносит уют в дом — не декор, а свет. Это главное. Лампу я заказала на eBay, было в ней нечто театральное. Когда ее привезли, выяснилось, что она советского производства — из Магнитогорска. Неизвестно, как она попала в Германию, но я вернула ее на родину».
На столе возле лампы хозяйка хранит свою коллекцию камней. Для Марии они олицетворяют информацию.
«Они очень тактильны, — улыбается девушка. — Для меня это кусочек природы. Вот для кого-то в этой роли выступают цветы, а у меня — камни. Привожу их из путешествий. Например, здесь есть застывшая лава с Алтая. А еще — камень из Армении. Он был частью дворика у мечети».
Фото: Наталья Долгушина
Благодаря возможности выйти на крышу, летом Мария и Василий могут устраивать пикники, не покидая собственного дома.
«Это безопасно, — девушка демонстрирует окно-выход на крышу. — Крыша —полноценная часть квартиры. На ней остались печные трубы, но я ни разу не видела, чтобы из них шел дым».
Зимой видом на крышу можно любоваться, сидя на широком деревянном подоконнике. В этом доме вообще много дерева. Например, для пола во всем объединённом пространстве выбрали качественную паркетную доску. Здесь и в спальне применили необычный приём в отделке — продолжили переход от пола на стену все той же паркетной доской. Получился яркий акцент.
Фото: Наталья Долгушина
«Первое, что мы купили в дом, — этот столик для проектора, — говорит Мария. — Хорошо, что здесь белые стены. Они служат нам экраном. Мы устраиваем киноклуб для друзей. Они говорят, что у нас — как в кинотеатре».
Места хватает всем. Здесь стоит большой диван-трансформер с мобильным пуфом нейтрального оттенка, который Мария украсила яркими подушками.
Цвета дому добавляет еще один необычный элемент — яркий серфборд, подвешенный над дверями, ведущими в спальню.
высота потолков
«Это настоящая доска, — говорит Мария. — Первая доска хозяйки квартиры, она действительно ее использовала».
Стену украшает необычная розетка. Это арт-проект Марии. Она создала его совместно с художницей по керамике Верой Светловой из Петербурга.
«Это единственное, что я здесь повесила, — говорит девушка. — Я люблю абсолютно голые стены. Мне нравится пустота. Это как чистый лист бумаги. Меня отвлекает декор и яркие предметы».
Фото: Наталья Долгушина
Рядом с розеткой расположена рабочая зона Марии — настоящий кусочек архитектурного бюро.
«Этот стол я перевезла из студии, когда мы перешли на удаленную работу, — говорит хозяйка. —Для меня было важно, что это натуральное дерево. Вообще для архитектора необходим свой большой рабочий стол для рисования. Конечно, сейчас почти вся техническая часть работы проходит на компьютере, но идеи рождаются на бумаге. Здесь тоже важен свет. У меня — специальная поворотная лампа. Ещё одна — у обеденного стола. Там я тоже иногда рисую. Я бы не отказалась от ещё одного стола и побольше».
Домашний офис здесь появился не случайно. Чуть больше года назад Мария основала свою архитектурную студию ZVON.
«Я пять лет проработала архитектором у Александра Бродского, — говорит Мария. — Но мне давно хотелось иметь своё дело. У студии разносторонняя сфера деятельности — дома, инсталляции и объекты на стыке архитектуры и искусства. Сейчас мы, например, сделали проект благоустройства. ZVON studio — это некая интердисциплинарность, мы не делаем архитектуру ради архитектуры. Для нас в ней есть поэзия, музыка. Я вообще пришла к выводу, что архитектор будущего должен быть вовлечен, а не только строить, строить и строить. ZVON — это звук, вибрация и ощущения. Люди, которые взаимодействуют с нашими объектами, получают отклик от них. Это напоминает ощущение от прикосновения к струне».
Фото: Наталья Долгушина
Музыке также нашлось место в интерьере этой квартиры — в углу стоит стойка с гитарами.
«Это Васины гитары, — девушка демонстрирует инструменты. — Акустическая и электрогитара. Профессия у него другая, а это его творческое увлечение. Он даже сам сочиняет музыку».
В спальню ведут распашные двери. Для этой небольшой комнаты выбрали необычное решение: весь периметр спальни занимает встроенный шкаф высотой от пола до потолка. Чтобы визуально облегчить конструкцию, для него выбрали белый цвет, а фасады выполнили из реек. А в центр встроили большую кровать, стоящую на одной большой ножке. Это создает впечатление, что она парит в воздухе. Ее изголовье сделано из той же паркетной доски, которую использовали в интерьерах всех помещений в квартире.
Фото: Наталья Долгушина
«Большое пространство с высокими потолками дает ощущение свободы, — рассказывает Мария. — Это здорово. Но на двоих личного пространства здесь немного. Особенно это чувствуется, когда ты работаешь из дома. Эта квартира все же для одного человека».
Вероятно, Марии ещё предстоит найти дом мечты или создать его самостоятельно.
«Как руководитель студии, я сейчас погружена в реальность и ощущаю дух времени, — говорит девушка. — Бумажная архитектура — не мое. Я не могу жить фантазийными структурами, которые существуют только на бумаге. Мне интересней исходить из жизненных ситуаций. И у меня есть личный проект в голове, который я обязательно создам в реальности. Хочу сделать мобильный кочевой дом. Для себя, для людей и как манифест».