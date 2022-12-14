«Крыша — полноценная часть квартиры». Как живется в столичном доме, построенном по индивидуальному проекту

Малоэтажный кирпичный дом, созданный по индивидуальному проекту в 1934 году, стоит в окружении старинных усадеб на пересечении Большого Левшинского и Денежного переулков. Мария Кремер поселилась здесь, на последнем этаже, не так давно.

«Здесь я живу уже почти год, — рассказывает девушка. — Но, по сути, я человек перемещающийся. Родилась в Москве, а в 16 лет переехала с семьей в Германию. Там я закончила гимназию и университет. Первые два года студенческой жизни прошли в Мюнхене, а потом — обязательный год за границей, который я провела в Испании. В результате, я очень много перемещалась, и мне удалось попробовать много форматов жилья. Основное отличие европейских квартир — отсутствие декора. Там все проще — и ремонт, и мебель, но используются более качественные отделочные материалы».