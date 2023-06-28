«Из двора меня постоянно что-то вытаскивало». Сергей Мазаев — о московском детстве, первых репетициях и хамстве радиоведущих

О купце Абрикосове, новых «сталинках» и Владимире Высоцком

Я родился в доме 126 по 1-й Мещанской улице. Сейчас там совсем другой адрес — это дом 76 по проспекту Мира. Я очень хорошо помню это место.

Двор у нас был небольшой, но очень уютный. Дома, в которых мы жили, были построены еще купцами Абрикосовыми, были в царской России такие мощные производители кондитерских изделий. Им многие здания принадлежали как в Москве, так и в Петербурге.

Там, где жила наша семья, изначально были доходные дома — большой такой комплекс, в котором было, если мне память не изменяет, четыре трехэтажных дома и один двухэтажный. А еще там был склад за кирпичной стеной.