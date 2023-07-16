«Мне скоро 60. На страх времени не осталось». За что знаменитый актер не любит Константина Богомолова, но любит собак

Я с огромным наслаждением общаюсь со старшими. Впитываю их вибрации, стиль, юмор, дыхание… Словами не объяснить. У меня с ними практически музыкальное сосуществование.

Сергей Шакуров — очень мощный артист и человек. От него прет, как от батареи зимой. Он очень серьезно относится к своей профессии. За ним наблюдаешь, цитируешь, складываешь все в единую картину.

О негодяях и Константине Богомолове

Я много играю в театре, но, к счастью, у меня никогда не было никаких отношений с режиссером Константином Богомоловым. Он и подобные ему господа разрушают русский психологический театр.