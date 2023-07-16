«Мне скоро 60. На страх времени не осталось». За что знаменитый актер не любит Константина Богомолова, но любит собак
Михаил Горевой снимался в фильме «Умри, но не сейчас» из франшизы о Джеймсе Бонде и в «Шпионском мосте» Стивена Спилберга. Несколько лет преподавал систему Станиславского в США. Затем вернулся в родную Москву, купил дом и землю, женился, завел собак и, по его словам, стал самым счастливым человеком на свете. В интервью «Мосленте» Михаил рассказал о новом проекте со своим участием «За Палыча!», в котором снялся вместе со знаменитым Сергеем Шакуровым, о Москве, своих питомцах и русском психологическом театре. Ниже — его монолог.
О везении и Сергее Шакурове
Мне очень везет: я работал с великими русскими и нерусскими артистами. Например, с дядей Левой Дуровым, дядей Володей Самойловым, Инной Чуриковой. А в народной комедии «За Палыча!» — с Сергеем Каюмовичем Шакуровым.
Я с огромным наслаждением общаюсь со старшими. Впитываю их вибрации, стиль, юмор, дыхание… Словами не объяснить. У меня с ними практически музыкальное сосуществование.
Сергей Шакуров — очень мощный артист и человек. От него прет, как от батареи зимой. Он очень серьезно относится к своей профессии. За ним наблюдаешь, цитируешь, складываешь все в единую картину.
О негодяях и Константине Богомолове
Я много играю в театре, но, к счастью, у меня никогда не было никаких отношений с режиссером Константином Богомоловым. Он и подобные ему господа разрушают русский психологический театр.
Наш театр — то немногое, что у нас осталось, где мы по праву лучшие и в чем-то даже единственные. Мне посчастливилось сниматься в разных странах — с англичанами, американцами, немцами, даже с китайцами (например, с Джеки Чаном). И первое, о чем спрашивает Том Хэнкс или Стивен Спилберг, с которым я работал, — не о политике, а о Московском художественном театре.
Когда узнают, что я окончил Школу-студию МХАТ, вопросам о Станиславском, его системе, МХАТе нет конца. Их реально интересует, что сегодня происходит в Московском художественном театре…
А эти «богомоловы» разрушают то сакральное здание (на данный момент в репертуаре МХТ значится шесть постановок Константина Богомолова — прим.«Мосленты»), которое нам было дано во времена золотого века русского театра — в начале XX века. И это не может меня не волновать.
В театр допускать негодяев нельзя!
О страхе и времени
По гамбургскому счету мы работаем на территории человеческих душ. Туда можно допускать только высоких профессионалов. К примеру, Евгений Герасимов был хорошим артистом, но за время работы в Московской городской Думе стал больше хорошим чиновником, администратором, чем мастером сцены.
Я не боюсь говорить то, что считаю правильным. Боюсь ли высказывать свое мнение? Нет! Скоро мне 60 лет, и на страх времени не осталось.
Замечу, что все мои высказывания опираются на большой жизненный и профессиональный опыт. И мой опыт признан за рубежом. В своем деле я — спец, и я это знаю. Бояться? Не… Некогда.
О правде и комедии
Комедия — самый сложный и даже опасный жанр. Почему? Ответ на поверхности: смешишь-смешишь, а людям не смешно, в результате невольно становишься пошляком и дураком.
Хороший режиссер и талантливый, просветленный парень Андрей Богатырев, который взялся за народную комедию «За Палыча!», умеет не только снимать кино, но и правильно вести себя на площадке, общаться с людьми. Он собрал наглых, куражных, крепких артистов, которые получают друг от друга на площадке удовольствие. Все мы рассчитываем на успех фильма.
я выбрал вместо рекламы.
Между прочим, сюжет «За Палыча!» близок народу. Он — про беспредел, который творится в маленьких городках нашей страны. Точнее, против него. Мы здорово рискуем, но настоящее искусство — всегда зеркало. Не кривое, как у Богомолова и подобных ему, а чистое. В те зеркала лучше не смотреться, мы же пробуждаем добрые чувства в сложное для всех нас время.
О Москве и звезде
Москва — мой родной город. Я пожил и поработал во многих странах и городах, но Москва — моя родная. Я здесь все знаю.
Москва стремительно изменилась со времен СССР и меняется по сей день. Я очень люблю сад «Эрмитаж». А еще — свой дом за городом. Он находится всего в одном километре от Москвы.
Москва — не просто место на земле, но и в сердце моем. Она — моя персональная звезда.
О собаках и любви
Давно мечтал о собаках. С детства. Но родители говорили, что в квартире собаке будет неудобно. И вот восемь лет назад я завел сразу двух собак, большую и маленькую.
Я занимаюсь исследованием чувств, чтобы потом транслировать их людям. Чувство любви — основное. Никогда не был знаком с чувством любви собак, а сейчас я узнал, что такое безусловная любовь. Собаки любят не за что-то, просто так, и это так приятно.
Две недели я буду на съемках, а когда вернусь, собаки собьют меня с ног. И эту собачью любовь я считаю самой невероятной, самой большой.