«Прямо на меня бежал полуголый мужчина с глазами сумасшедшего». Юлия Савичева о поклонниках, искренности и Максе Фадееве
Юлия Савичева уже 20 лет выходит на сцену, чтобы, по ее собственному признанию, дарить слушателям истории о настоящих чувствах, вере в себя и любви к ним. За такое умение общаться публикой певица благодарит своего наставника — Максима Фадеева, с которым знакома с самого детства. О самом важном в жизни совете, способности учиться, наблюдая за другими, коллаборациях с реперами, странных поклонниках и многом другом Юлия рассказала «Мосленте». Ниже — ее монолог.
О Максиме Фадееве и его советах
Максим Фадеев и мой отец на протяжении многих лет состояли в одной музыкальной группе. Макс многому меня научил. Некоторым его советам я следую до сих пор.
Первый и самый главный совет он дал мне во время записи песни «Высоко». Макс тогда сказал: «Пой сердцем, от всей души, и тогда люди будут тебе верить». Также он давал мне советы по поводу поведения в шоу-бизнесе и в обществе. Все остальное я наблюдала с самого детства, изнутри, когда члены моей семьи, Макс и другие музыканты из группы «Конвой» переезжали, и впоследствии жили все вместе в одной квартире.
Композитор и продюсер Максим Фадеев на III церемонии награждения музыкальной премии "Жара Music Awards" в Crocus City Hall.
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Макс был и остается для меня примером вкуса, музыкальности и того, как должен выглядеть артист, вокалист на сцене. А еще для меня он — пример продюсера, создающего успешные проекты с нуля, начиная со звучания и вокала, заканчивая внешним видом, песнями и поведением артиста.
О рэпе, новых коллаборация и нестареющих хитах
Несколько лет назад буквально вся страна напевала песню «Отпусти», которую я записала вместе с Джиганом. Он искренне прочитал куплеты, я также искренне и трогательно исполнила припевы, наши состояния сошлись, и люди нам поверили. «Отпусти» — абсолютный хит, несмотря на то, что песне уже 11 лет. Уверена, она будет жить еще долгие годы сама по себе.
Кого из рэперов я могу выделить сейчас? «Касту» слушаю частенько. Новые дуэты с рэп-исполнителями возможны, но я никогда не форсирую эти события. И сейча мне было бы интересно поработать с рок-группой «Три дня дождя».
О том, кто слушает песни Юлии Савичевой
Мой слушатель — человек от 25 до 45 лет, достаточно интеллигентный. Его ценности: искренность, честность, доброта, любовь, уважение к себе и окружающим. Мой слушатель любит глубокую, хорошую музыку. В своих песнях я всегда пытаюсь донести настоящие, искренние эмоции, которые человек очень остро ощущает и переживает вместе со мной: плачет, смеется, радуется.
В зависимости от той или иной песни меняется и мотивация, но зачастую я транслирую чистую, настоящую любовь на долгие годы. Для меня это очень важно. Даже если мои песни о расставании, как, например, «Желтое такси», они максимально жизненные и по-настоящему передают эмоцию. В песнях откликается моя честность, как раз этому и научил меня Макс — петь сердцем. И, конечно же, слушателя цепляет моя наивность, она всегда есть во мне. Несмотря на то, что я уже 20 лет в шоу-бизнесе, мне удалось сохранить это качество, и оно — на вес золота.
Фото: Предоставлено пресс-службой Юлии Савичевой
Сейчас среди моей аудитории появилось много молодежи благодаря влогам, которые мы снимаем уже около полугода. В них я показываю закулисье и ту артистическую жизнь, которую не видит зритель. И, конечно же, благодаря песням, которые я выпустила в последнее время: «Синоптики», «Майский дождь», «Сияй».
Об обратной стороне славы, взлетах, падениях и полуголом мужчине
Шоу-бизнес — это жестокий и невероятно конкурентный мир. Неприятные моменты в основном связаны с отношениями между людьми. Иногда встречаются те, кто подставляет или эмоционально разрушает тебя. Это тоже учеба, во время которой ты становишься сильнее и мудрее. А с другой стороны, из такого подавленного состояния, которое сопровождает встречи с подобными людьми, выходить очень трудно. Но я человек сильный, со стержнем, настоящий боец, и с каждым разом становлюсь только сильнее!
Моей профессии присущи частые взлеты и падения, этого не избежать. Многие не справляются: кто-то не выдерживает славы, и у них сносит крышу, а кто-то, наоборот, не может справиться с падением. Прямо сейчас я переживаю новый взлет, и это тоже испытание для меня.
Если говорить о неприятных моментах, которые происходили прямо на сцене, помню, однажды прямо во время концерта ко мне выбежал полуголый мужчина. У него был по-настоящему сумасшедший взгляд. Он бежал прямо на меня, и буквально в нескольких сантиметрах его успели схватить и увести. Было действительно страшно.
Певица Юлия Савичева во время выступления на Юбилейном вечере певицы Анжелики Варум в рамках конкурса молодых исполнителей "Новая волна-2019" в Сочи.
Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости
О переезде в Москву, съемной квартире и поступлении в первый класс
В 1994 году я вместе с родителями переехала в Москву. Свои первые впечатления помню смутно, больше запомнился мой поход в первый класс. Это произошло, когда мне было семь лет, спустя год после нашего переезда в столицу.
Урывками помню, как первое время семьи музыкантов группы «Конвой» жили все вместе в одной квартире. После мы с родителями переехали уже в отдельную съемную квартиру на Площади революции.
О местах силы
Мое место силы — это ДК МАИ, в котором я провела свое детство. Там заведующей детским отделом работала моя мама, а я занималась танцами, выступала на концертах. Там же я впервые сыграла в новогоднем спектакле. Мне тогда было около семи лет. С того времени там ничего не изменилось, ДК МАИ остался таким же трогательным местом.
Наша с мужем квартира — тоже мое место силы. А еще улочки около Савеловской! Именно там мы впервые встретились с моим будущим супругом, много гуляли. Эти моменты навсегда останутся в моей памяти.
Фото: @yuliasavicheva
О новом клипе, расставании и актерском мастерстве
Недавно мы выпустили клип на песню «Желтое такси», где речь идет о болезненном расставании. Хоть сейчас в моей личной жизни все прекрасно, поверьте, в ней было столько разных моментов, которые я могу перенести на эту песню, вне зависимости от того, насколько все хорошо теперь.
Ведь певец — это и актер, который должен уметь переносить переживания на песню.
В новом клипе я выступала в роли рассказчика, а главную роль исполнила трёхкратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка России по спортивно-бальным танцам Марина Каташинская. В её внутреннем мире происходит конфликт, её захватывает буря эмоций. Увидеть и понять, что чувствует главная героиня, помогает танец. Частично съемки проходили в павильоне Мосфильма, а после — на улицах Москвы, по которым Марина передвигалась на такси и погружалась в свои переживания. На улице было очень холодно, что не свойственно для московского ноября, но вся съемочная команда стойко вынесла это испытание, за что им огромное спасибо.