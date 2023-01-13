Звезда в городе
00:01, 13 января 2023
5 мин.

«Прямо на меня бежал полуголый мужчина с глазами сумасшедшего». Юлия Савичева о поклонниках, искренности и Максе Фадееве

Юлия Савичева уже 20 лет выходит на сцену, чтобы, по ее собственному признанию, дарить слушателям истории о настоящих чувствах, вере в себя и любви к ним. За такое умение общаться публикой певица благодарит своего наставника — Максима Фадеева, с которым знакома с самого детства. О самом важном в жизни совете, способности учиться, наблюдая за другими, коллаборациях с реперами, странных поклонниках и многом другом Юлия рассказала «Мосленте». Ниже — ее монолог.

«Прямо на меня бежал полуголый мужчина с глазами сумасшедшего». Юлия Савичева о поклонниках, искренности и Максе Фадееве
Фото: Предоставлено пресс-службой Юлии Савичевой

О Максиме Фадееве и его советах

Максим Фадеев и мой отец на протяжении многих лет состояли в одной музыкальной группе. Макс многому меня научил. Некоторым его советам я следую до сих пор.

Первый и самый главный совет он дал мне во время записи песни «Высоко». Макс тогда сказал: «Пой сердцем, от всей души, и тогда люди будут тебе верить». Также он давал мне советы по поводу поведения в шоу-бизнесе и в обществе. Все остальное я наблюдала с самого детства, изнутри, когда члены моей семьи, Макс и другие музыканты из группы «Конвой» переезжали, и впоследствии жили все вместе в одной квартире.

Композитор и продюсер Максим Фадеев на III церемонии награждения музыкальной премии "Жара Music Awards" в Crocus City Hall.

Композитор и продюсер Максим Фадеев на III церемонии награждения музыкальной премии "Жара Music Awards" в Crocus City Hall.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Макс был и остается для меня примером вкуса, музыкальности и того, как должен выглядеть артист, вокалист на сцене. А еще для меня он — пример продюсера, создающего успешные проекты с нуля, начиная со звучания и вокала, заканчивая внешним видом, песнями и поведением артиста.

О рэпе, новых коллаборация и нестареющих хитах

Несколько лет назад буквально вся страна напевала песню «Отпусти», которую я записала вместе с Джиганом. Он искренне прочитал куплеты, я также искренне и трогательно исполнила припевы, наши состояния сошлись, и люди нам поверили. «Отпусти» — абсолютный хит, несмотря на то, что песне уже 11 лет. Уверена, она будет жить еще долгие годы сама по себе.

Читайте на тему:

Кого из рэперов я могу выделить сейчас? «Касту» слушаю частенько. Новые дуэты с рэп-исполнителями возможны, но я никогда не форсирую эти события. И сейча мне было бы интересно поработать с рок-группой «Три дня дождя».

О том, кто слушает песни Юлии Савичевой

Мой слушатель — человек от 25 до 45 лет, достаточно интеллигентный. Его ценности: искренность, честность, доброта, любовь, уважение к себе и окружающим. Мой слушатель любит глубокую, хорошую музыку. В своих песнях я всегда пытаюсь донести настоящие, искренние эмоции, которые человек очень остро ощущает и переживает вместе со мной: плачет, смеется, радуется.

В зависимости от той или иной песни меняется и мотивация, но зачастую я транслирую чистую, настоящую любовь на долгие годы. Для меня это очень важно. Даже если мои песни о расставании, как, например, «Желтое такси», они максимально жизненные и по-настоящему передают эмоцию. В песнях откликается моя честность, как раз этому и научил меня Макс — петь сердцем. И, конечно же, слушателя цепляет моя наивность, она всегда есть во мне. Несмотря на то, что я уже 20 лет в шоу-бизнесе, мне удалось сохранить это качество, и оно — на вес золота.

«Прямо на меня бежал полуголый мужчина с глазами сумасшедшего». Юлия Савичева о поклонниках, искренности и Максе Фадееве

Фото: Предоставлено пресс-службой Юлии Савичевой

Сейчас среди моей аудитории появилось много молодежи благодаря влогам, которые мы снимаем уже около полугода. В них я показываю закулисье и ту артистическую жизнь, которую не видит зритель. И, конечно же, благодаря песням, которые я выпустила в последнее время: «Синоптики», «Майский дождь», «Сияй».

Об обратной стороне славы, взлетах, падениях и полуголом мужчине

Шоу-бизнес — это жестокий и невероятно конкурентный мир. Неприятные моменты в основном связаны с отношениями между людьми. Иногда встречаются те, кто подставляет или эмоционально разрушает тебя. Это тоже учеба, во время которой ты становишься сильнее и мудрее. А с другой стороны, из такого подавленного состояния, которое сопровождает встречи с подобными людьми, выходить очень трудно. Но я человек сильный, со стержнем, настоящий боец, и с каждым разом становлюсь только сильнее!

Моей профессии присущи частые взлеты и падения, этого не избежать. Многие не справляются: кто-то не выдерживает славы, и у них сносит крышу, а кто-то, наоборот, не может справиться с падением. Прямо сейчас я переживаю новый взлет, и это тоже испытание для меня.

Если говорить о неприятных моментах, которые происходили прямо на сцене, помню, однажды прямо во время концерта ко мне выбежал полуголый мужчина. У него был по-настоящему сумасшедший взгляд. Он бежал прямо на меня, и буквально в нескольких сантиметрах его успели схватить и увести. Было действительно страшно.

Певица Юлия Савичева во время выступления на Юбилейном вечере певицы Анжелики Варум в рамках конкурса молодых исполнителей "Новая волна-2019" в Сочи.

Певица Юлия Савичева во время выступления на Юбилейном вечере певицы Анжелики Варум в рамках конкурса молодых исполнителей "Новая волна-2019" в Сочи.

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

О переезде в Москву, съемной квартире и поступлении в первый класс

В 1994 году я вместе с родителями переехала в Москву. Свои первые впечатления помню смутно, больше запомнился мой поход в первый класс. Это произошло, когда мне было семь лет, спустя год после нашего переезда в столицу.

Урывками помню, как первое время семьи музыкантов группы «Конвой» жили все вместе в одной квартире. После мы с родителями переехали уже в отдельную съемную квартиру на Площади революции.

О местах силы

Мое место силы — это ДК МАИ, в котором я провела свое детство. Там заведующей детским отделом работала моя мама, а я занималась танцами, выступала на концертах. Там же я впервые сыграла в новогоднем спектакле. Мне тогда было около семи лет. С того времени там ничего не изменилось, ДК МАИ остался таким же трогательным местом.

Читайте на тему:

Наша с мужем квартира — тоже мое место силы. А еще улочки около Савеловской! Именно там мы впервые встретились с моим будущим супругом, много гуляли. Эти моменты навсегда останутся в моей памяти.

«Прямо на меня бежал полуголый мужчина с глазами сумасшедшего». Юлия Савичева о поклонниках, искренности и Максе Фадееве

Фото: @yuliasavicheva

О новом клипе, расставании и актерском мастерстве

Недавно мы выпустили клип на песню «Желтое такси», где речь идет о болезненном расставании. Хоть сейчас в моей личной жизни все прекрасно, поверьте, в ней было столько разных моментов, которые я могу перенести на эту песню, вне зависимости от того, насколько все хорошо теперь.

Ведь певец — это и актер, который должен уметь переносить переживания на песню.

В новом клипе я выступала в роли рассказчика, а главную роль исполнила трёхкратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка России по спортивно-бальным танцам Марина Каташинская. В её внутреннем мире происходит конфликт, её захватывает буря эмоций. Увидеть и понять, что чувствует главная героиня, помогает танец. Частично съемки проходили в павильоне Мосфильма, а после — на улицах Москвы, по которым Марина передвигалась на такси и погружалась в свои переживания. На улице было очень холодно, что не свойственно для московского ноября, но вся съемочная команда стойко вынесла это испытание, за что им огромное спасибо.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.