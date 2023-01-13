«Прямо на меня бежал полуголый мужчина с глазами сумасшедшего». Юлия Савичева о поклонниках, искренности и Максе Фадееве

Кого из рэперов я могу выделить сейчас? «Касту» слушаю частенько. Новые дуэты с рэп-исполнителями возможны, но я никогда не форсирую эти события. И сейча мне было бы интересно поработать с рок-группой «Три дня дождя».

О том, кто слушает песни Юлии Савичевой

Мой слушатель — человек от 25 до 45 лет, достаточно интеллигентный. Его ценности: искренность, честность, доброта, любовь, уважение к себе и окружающим. Мой слушатель любит глубокую, хорошую музыку. В своих песнях я всегда пытаюсь донести настоящие, искренние эмоции, которые человек очень остро ощущает и переживает вместе со мной: плачет, смеется, радуется.

В зависимости от той или иной песни меняется и мотивация, но зачастую я транслирую чистую, настоящую любовь на долгие годы. Для меня это очень важно. Даже если мои песни о расставании, как, например, «Желтое такси», они максимально жизненные и по-настоящему передают эмоцию. В песнях откликается моя честность, как раз этому и научил меня Макс — петь сердцем. И, конечно же, слушателя цепляет моя наивность, она всегда есть во мне. Несмотря на то, что я уже 20 лет в шоу-бизнесе, мне удалось сохранить это качество, и оно — на вес золота.