«Срыв башки — лучшая причина что-то делать». Известный рокер — о спорте, тяжелой музыке и новой рок-волне

Я этим лайфхаком пользовался, когда мы ездили в автобусные туры. Если тебе хочется поспать, а всем остальным — нет, это отличный выход. Просто когда басил наш бывший барабанщик Дуду (Кирилл Качанов — «Мослента») и смеялась Нуки (Дарья Ставрович, вокалистка группы «Слот», — «Мослента»), никакие беруши не помогали. У меня был для таких случаев специальный альбом Dark Funeral (шведская группа, работающая в жанре black metal, — «Мослента»). Мне он не столько нравился, сколько я под него засыпал. Ты включаешь этот постоянный гул, и все — до свидания, мир.

С эффектом такого шума вышла однажды прикольная история. Я еще был в сборной, и мы очередной раз поехали в Сигулду. Это местечко в Латвии, где была единственная искусственная трасса нашей тогда еще очень большой страны. И вот мы выходим с турбазы, где жила сборная. А неподалеку — мастерская. И оттуда идет довольно специфический звук. Вот там меня развели, помню, как маленького.

У нас была своя спортивная компания металлистов. И кто-то из них мне говорит: «Слышишь? В мастерской какой-то метал звучит!» И я поверил. Более того, решил, пока другие тормозят, пойти и проверить, что же там такое слушают люди. Захожу, а там человек просто работает фризой. А было ощущение, что музыка…

25 декабря в клубе «Город» пройдет большой сольный концерт проекта Игоря Кэша Лобанова «Модем». Сам музыкант говорит, что это не просто шоу, а презентация и компенсация поклонникам «за отмененные фестивали, за всю эту дыру в нашем живом энергообмене». Все подробности — здесь.