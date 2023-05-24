«У питерских мужчин — питерский юмор». Актер Игорь Гордин — о двух столицах, сериале «Балет» и усталости от злодеев

Я мучил режиссера вопросами: «Я же — не гад, не подлец?» Почему? Потому что в последние годы перешел на роли злодеев и боялся, что мой герой в результате окажется одним из них. Режиссер меня успокоил, что «в целом герой — положительный до самого финала».

О балете и семье

Сам я к этому виду искусства имею отдаленное отношение: да, я работаю в театре, но драматическом. Так что в плане балета я профан: разумеется, кое-какие постановки видел, но знатоком или любителем себя не считаю.