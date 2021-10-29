12-летний школьник умер в Подмосковье во время игры в догонялки

В поселке Биокомбината Московской области 12-летний мальчик умер, играя в догонялки во дворе дома. Об инциденте пишет KP.RU.

Шестиклассник убегал от «водящего», в какой-то момент почувствовал себя плохо и потерял сознание. Приятели школьника позвали на помощь взрослых, те вызвали скорую помощь. Медики прибыли на место и попытались реанимировать ребенка, но не смогли ему помочь.

Тело мальчика отправили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину внезапной смерти. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Ранее пятилетний мальчик, оставленный без присмотра в ванной, захлебнулся в воде. Инцидент произошел в квартире на Мичуринском проспекте.