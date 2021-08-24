13-летняя школьница выпала из окна жилого дома в Москве

13-летняя школьница выпала из окна жилого дома в Алексеевском районе на северо-востоке Москвы. О произошедшем рассказал Telegram-канал «МК: Срочные новости».

Уточняется, что подросток упала с 15-го этажа дома на улице Космонавтов. По данным канала, накануне молодой человек сообщил ей, что не хочет продолжать отношения.

Обстоятельства происшествия и его причины выясняются. Официальных комментариев пока нет.

Ранее в Москве 13-летний мальчик выбросил из окна седьмого этажа новорожденную сестру. По данным источников, подросток страдал аутизмом. Во время инцидента в квартире находились бабушка и мать, занимавшиеся своими делами. Взрослые начали поиски младенца после того, как не обнаружили ребенка в детской кроватке.

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