15-летняя москвичка потеряла сознание после укола от незнакомца

15-летняя девочка попала в больницу после того, как незнакомый мужчина уколол ее неизвестным веществом недалеко от военного училища на улице Головачева в районе Люблино. Подробности происшествия публикует РИА Новости.

По словам москвички, с ней заговорил мужчина в кофте с капюшоном. Затем он стал преследовать ее, и в какой-то момент уколол девочку в левую ягодицу неизвестным веществом. После этого она потеряла сознание, но, очнувшись, смогла дойти до КПП военного училища и попросить о помощи. За девочкой приехала «скорая», медики отвезли ее в больницу имени Филатова.

Позже Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости» написал, что в медучреждении на теле девочки не обнаружили следов укола. В правоохранительных органах также сообщили, что школьница не пострадала от сексуального насилия. По информации Telegram «112», врачи отметили у пострадавшей расширенные зрачки и ускоренную речь.

Сейчас по факту произошедшего проводят проверку.

Ранее в районе Солнцево бездомный воткнул шприц в прохожего, отказавшего ему в милостыне. Взявшие анализы медики не обнаружили у мужчины инфекций, однако предупредили, что некоторые заболевания проявляются в организме не ранее, чем через полгода.

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