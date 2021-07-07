В Москве бездомный со словами «держи прививку» воткнул шприц в прохожего

Мужчина без определенного места жительства напал на москвича, который отказал ему в милостыне. Инцидент произошел в столичном районе Солнцево, пишет «Комсомольская правда».

Согласно информации издания, 35-летний житель столицы возвращался домой с работы и по пути зашел в магазин за продуктами. Выходя с покупками, мужчина столкнулся с бездомными, которые попросили у него милостыню — отказав им, он пошел домой. Через какое-то время, по словам потерпевшего, за спиной он услышал фразу «Тогда держи прививку!» и почувствовал резкую боль в спине.

Не сразу поняв, что произошло, москвич потянулся к спине и нащупал шприц, который воткнул в него один из бездомных. Компания, включая нападавшего, тем временем скрылась во дворах спального района.

Мужчина обратился в полицию, однако преступника к настоящему моменту не нашли. По факту случившегося проводится проверка, личность нападавшего устанавливается.

Пострадавший также обратился к врачам и сдал анализы на возможные инфекции. Медики их не обнаружили, однако предупредили мужчину, что некоторые заболевания могут проявится в организме не ранее чем через полгода.

«Сейчас я чувствую себя хорошо. Шприц я осмотрел: кажется, он был чистым, без жидкостей», — сказал потерпевший в интервью изданию.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы неизвестные напали на мужчину и жестоко избили бильярдными шарами. Потерпевшего госпитализировали поместили в реанимацию. Медики зафиксировали у него переломы ребер и ноги.

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