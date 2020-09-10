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17-летнюю москвичку попросили раздеться на собеседовании
Фото: Globallookpress.com
Жительница Москвы обратилась в полицию после собеседования, на котором ее попросили раздеться. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
17-летняя девушка пыталась устроиться на работу массажистом. После предложения снять одежду несовершеннолетняя москвичка убежала с собеседования, а затем написала заявление в полицию.
РИА Новости сообщает, что не получило официального подтверждения этой информации в МВД.
В мае жительница Москвы Марина В. пожаловалась на бывшего работодателя, который принял ее на работу и тут же уволил, обозвав алкоголичкой. Женщина заявила, что ей показали рабочее место, выдали пропуск, подписали договор и одновременно заявление на увольнение.
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