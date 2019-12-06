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2019 год назвали самым теплым в истории

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Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Уходящий 2019 год может стать самым теплым в истории метеонаблюдений. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает агентство «Москва».

По его словам, температура воздуха с января по декабрь была выше нормы, такая же тенденция наблюдается и в последний месяц года. Свой прогноз метеоролог назвал осуществимым с «большой вероятностью».

В ноябре Вильфанд предупредил, что московский климат может стать похожим на краснодарский из-за высокой скорости изменения климата в средней полосе России. По его словам, за последние 30 лет средняя годовая температура в европейской части России выросла на 1-1,5 градуса, что «очень много». Так, средняя январская температура в столице увеличилась на 2 градуса.

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