82-летний россиянин рассказал о жизни в коммуналке у Красной площади

82-летний москвич Александр Гордин много лет прожил в коммуналке на улице Рождественка. Его супруга, с которой они познакомились в молодости, тоже делила с другими жильцами квартиру у Красной площади. Историей об этом россиянин поделился с «Мослентой».

Жена Гордина жила в здании по адресу — Исторический проезд, дом 1. Вход в жилой двор находился напротив Исторического музея, из окон коммуналки открывался вид на музей Ленина.

Дом расселили в 1969-м году по необычной причине. Туристические делегации в СССР обязательно посещали музей вождя — многие годы это считалось «частью ритуала осмотра советской Москвы». В книге отзывов некоторые писали, что им понравилось в музее Ленина, однако он выходит на окна дома, жильцы которого вывешивают на улицу колбасу в авоськах. Туристы отмечали, что это портит впечатление от посещения столицы. Из-за этого к столетию со дня рождения знаменитого вождя коммуналку в Историческом проезде расформировали.

Ранее жительница Москвы рассказала о быте коммунальной квартиры на Арбате, где, кроме нее и ее родственников, проживало еще восемь семей. Воспоминания женщины нашли отклик у пользователей сети.