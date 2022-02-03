84-летний хореограф вспомнил о самых популярных танцах в СССР

84-летний преподаватель бальных танцев Бруно Борисович Белоусов рассказал, какие танцы были популярны у жителей СССР. Своими воспоминаниями хореограф поделился с «Мослентой».

Бруно Борисович рассказал, что бальные танцы в СССР в какой-то момент взяло под опеку государство. Чиновники отрицательно относились к так называемым «буржуазным танцам» — фокстроту и ча-ча-ча, поэтому на официальных выступлениях мировую программу показывали в упрощенном варианте. «Так появились вальс-гавот и вальс-мазурка. И коллективам, желающим заявить о себе, приходилось идти на компромисс: на выступлениях показывали советскую программу, а вне ее продолжали заниматься тем, что нравится», — отметил преподаватель.

В 60-х и 70-х годах советская молодежь, в основном студенты и рабочие, танцевали твист, шейк, мэдисон и хали-гали. В 80-е годы к этому списку добавилось диско. «А солидные люди танцевали бальную программу — европейскую и латиноамериканскую. Правда, они исполняли только то, что подходило им по темпу. Чем старше человек, тем темп медленнее», — заключил хореограф.

Ранее россияне вспомнили любимые рестораны времен СССР. В список попали «Арбат», «Лабиринт», «Метелица», «Прага» и «Валдай».