Абонементы на МЦД помогут сэкономить на проезде до Москвы

В Москве утвердили типы и стоимость абонементов для проезда в зоне «Пригород» на Московских центральных диаметрах (МЦД). Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Отмечается, что абонементы МЦД будут примерно на 30 процентов дешевле железнодорожных. Абонемент в МЦД на сутки обойдется пассажирам в 285 рублей, на трое суток — 545 рублей. Проездной на месяц будет стоить 2570 рублей, на 90 дней — 6940 рублей, а на год — 24 450 рублей. Проездные нужно будет записывать на карту «Тройка» или «Тройка-Стрелка».

Разовая поездка по тарифу «Кошелек» будет стоить 45 рублей.

В августе была утверждена минимальная стоимость разовой поездки на МЦД, она будет равна цене поездки на других видах общественного транспорта по карте «Тройка», то есть 38 рублям по состоянию на 2019 год. МЦД будут поделены на три тарифные зоны — «Центральная», «Пригород» и «Дальняя». Стоимость проезда по ним варьируется от 38 до 83 рублей с учетом пересадок на МЦК или метро в пределах 90 минут.

Запуск МЦД-1 и МЦД-2 намечен на ноябрь текущего года, еще три диаметра должны заработать до 2025-го.

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