Аферисты обманули таксиста и украли деньги со счетов его детей. Водитель из Подольска стал жертвой мошенников, пишет издание Mash.

Находясь на работе, мужчина принял заказ в аэропорт Шереметьево. Когда он приехал по указанному адресу, ему позвонил клиент и сказал, что скоро выйдет девушка, которую надо довезти до аэропорта, но оплачивать поездку якобы будет фирма с американскими счетами. Водителю такси объяснили, что для перевода в рублях он должен сказать код из СМС. Поскольку на его балансе было всего 11 рублей, мужчина решил рискнуть, подумав, что терять ему нечего.

Он назвал мошенникам цифры, но вскоре понял, что его обманывают, и бросил трубку, отменив заказ. Мужчина забыл о привязанных к его счету детских картах, и вскоре с них списали 50 тысяч рублей. Полиция начала проверку по факту случившегося.

Ранее директор одного из подразделений российского провайдера сервисов и технологий для защиты информационных активов Дмитрий Бондарь предупредил россиян об активизировавшихся мошенниках, которые действуют по схеме с подменой паролей.