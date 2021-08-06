Актер Сергей Белоголовцев назвал отличительные качества москвича

Жителя столицы он охарактеризовал жестким и остроумным человеком, который едко шутит и по жизни очень деловой. По его словам, настоящий москвич носит кожаную куртку и пахнет смесью одеколона с нотками алкоголя. Москвичку он представил красивой женщиной, знающей себе цену и хорошо одетой.

Белоголовцев признается, что городу не хватает чувства вкуса. «Кто-то же утверждает эти убогие деревянные матрешки и ублюдочные арки, которые вообще непонятно с какого перепуга появляются рядом с Новинским. Но при этом вечером я иду по Чистым прудам и говорю себе, что подсветка и фонарики круче, чем в Европе. Палка о двух концах», — говорит он.

По словам актера, ему не всегда нравится столичная новизна. Он рассказал, что сам живет в Крылатском и недавно стал свидетелем смены старой гранитной облицовки входа в метро на новую. По словам Белоголовцева, это плохо с точки зрения памяти и истории, ему бы хотелось, чтоб в городе оставалось больше старых зданий.