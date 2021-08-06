Актер Сергей Белоголовцев назвал отличительные качества москвича
Ведущий и актер Сергей Белоголовцев в беседе с изданием «Москвич Mag» признался, что любил Москву с раннего детства и всегда мечтал сюда переехать.
«Если бы мне 15-летнему сказали, что я буду жить в Москве, то я бы ответил: "Невозможно! Там живут только особенные люди"», — заявил артист.
Жителя столицы он охарактеризовал жестким и остроумным человеком, который едко шутит и по жизни очень деловой. По его словам, настоящий москвич носит кожаную куртку и пахнет смесью одеколона с нотками алкоголя. Москвичку он представил красивой женщиной, знающей себе цену и хорошо одетой.
Белоголовцев признается, что городу не хватает чувства вкуса. «Кто-то же утверждает эти убогие деревянные матрешки и ублюдочные арки, которые вообще непонятно с какого перепуга появляются рядом с Новинским. Но при этом вечером я иду по Чистым прудам и говорю себе, что подсветка и фонарики круче, чем в Европе. Палка о двух концах», — говорит он.
По словам актера, ему не всегда нравится столичная новизна. Он рассказал, что сам живет в Крылатском и недавно стал свидетелем смены старой гранитной облицовки входа в метро на новую. По словам Белоголовцева, это плохо с точки зрения памяти и истории, ему бы хотелось, чтоб в городе оставалось больше старых зданий.
Самым любимым районом ведущий назвал Пресненский. Он отметил, что был очень счастлив, когда смог переехать из Обнинска в Москву и поселиться именно здесь. «Я поселился на Пресне, в Шмитовском проезде, в красивом старинном доме с толстенными стенами, который был построен после революции. А парк! За него поклон градоначальникам и людям сопричастным: я помню его заброшенным, с заросшими прудами и переломанными сгнившими беседками, а сейчас это великолепное место», — резюмировал Белоголовцев.
Ранее журналистка Ксения Собчак призналась, что любит Москву в летнее время. Ее любимым местом для семейных прогулок является парк «Пыхтино», расположенный вдоль Пыхтинского пруда. Такое признание Собчак вызвало неоднозначную реакцию у подписчиков: многие напомнили журналистке о любви к путешествиям за границу, усомнившись в искренности ее чувств к прогулкам по столице.
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