Актера из «Глухаря» забрали в полицию после скандала в московском магазине

Актера Романа Вилейко, известного по ролям в сериалах «Глухарь» и «Склифосовский», забрали в отделение полиции после того, как он устроил скандал в одном из магазинов в Москве. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщает «Пятый канал».

Уточняется, что 46-летний Вилейко отказался надеть защитную маску после просьб сотрудников магазина, а потом устроил дебош. Спустя какое-то время охранникам пришлось вызвать силовиков, так как артист не унимался. За это на звезду российских телесериалов оформили административный протокол за мелкое хулиганство.

По словам продавцов, от актера пахло спиртным, однако на вид он казался трезвым. Из участка его отпустили спустя несколько часов.

Ранее 23-летний актер Дмитрий Ломакин, который заявил в полицию о своем избиении, признался, что во время конфликта он был пьян. Драка, по его словам, произошла из-за провокации с его стороны. «У них не было другого выхода, как надавать мне по щам. Они не заслуживают наказания», — отметил он.

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